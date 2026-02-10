Battlefield 6 möchte Hype für Saison 2 aufbauen, doch fehlt vielen Fans eine Sache und davon viel

Für die bald startende Saison 2 von Battlefield 6 haben die Entwickler jetzt einen Cinematic-Trailer veröffentlicht und Gameplay für den 12. Februar 2026 angekündigt. Die Community vermisst jedoch etwas Entscheidendes.

Was zeigt der neue Trailer? In der zweiten Saison von Battlefield 6 steht ein Angriff der Pax Armata auf einen „in den Bergen Deutschlands“ verorteten Luftwaffenstützpunkt der NATO im Fokus. Der toxisch-grüne Rauch und die omnipräsenten Atemschutzmasken passen zum Namen der neuen Karte: „Contaminated“, also „Kontaminiert“.

Auf der neuen Map soll es die Infanterie mit Fahr- und Flugzeugen beziehungsweise mit dem neuen „AH-6 Little Bird-Hubschrauber“ zu tun bekommen. Saison 2 soll am 17. Februar 2026 starten. Für den 12. Februar 2026 kündigen die Entwickler einen weiteren Trailer an, in dem erstmals Gameplay gezeigt werden soll. Den bereits veröffentlichten Trailer seht ihr im Folgenden:

„Wo sind die anderen Karten?“

Wie reagiert die Community auf den ersten Trailer? Die Stimmung war in der Battlefield-Community zuletzt eher negativ. Es fehlen ausreichend neue Inhalte. Die Spielerzahlen fallen. Die Verlängerung der aktuellen Saison 1 hat die Situation noch verschärft. Der erste Trailer für Saison 2 unterstreicht ein großes Problem von Battlefield 6 nur noch:

by_mosa schreibt auf X: „4 Studios, 1.000 Entwickler und wir bekommen eine neue Karte? Das ist nicht euer ernst.“

derSegner sieht das auf X auch so: „Ihr liefert besser 3+ neue Karten oder euer Spiel stirbt.“

dezmondOliver wünscht sich auf X sogar die alten DLCs wieder: „Diese Saisons sind so dumm. Bringt die DLCs zurück, die alle mochten. 20 US-Dollar. 4 Karten. Neue Waffen. Neue Fahrzeuge. Neue Gadgets. Progressive Freischaltungen für die Waffen.“

Auf YouTube fragt RoiDeCoeurs: „Wo sind die anderen Karten?“

Wir könnten noch zahllose weitere Kommentare dieser Art zitieren. Erinnert ihr euch beispielsweise noch an die kostenpflichtigen DLCs von Battlefield 3?

Back to Karkand: 4 neue Karten, 3 Fahrzeuge, 10 Waffen

Close Quarters: 4 neue Karten, 10 neue Waffen, HD-Zerstörung, 1 neuer Game-Modus

Armored Kill: 4 neue Karten, zig neue Fahrzeuge, 1 neuer Game-Modus

Aftermath: 4 neue Karten, 3 neue Fahrzeuge, 1 neues Gadget

End Game: 4 neue Karten, 4 neue Fahrzeuge

Klar, es war doof, dass durch jeden DLC die Community weiter aufgeteilt wurde – in Spieler mit DLCs und in Spieler ohne DLCs. Durch die vielen neuen Karten, Fahrzeuge und Waffen gab es dafür aber einen enormen, nachhaltigen Wiederspielwert, den ein Battlefield 6 aktuell dringend brauchen könnte. Es verwundert nicht, dass manch einer der alten DLC-Politik von EA hinterhertrauert.

Neben „Contaminated“ ist immerhin noch eine weitere Karte für die absehbare Zukunft von Battlefield 6 angekündigt worden. Bei der handelt es sich jedoch um eine Neuauflage einer alten Karte: Battlefield 6 bekommt eine neue, altbekannte Map, sorgt jetzt schon für Streit, hat die Community bereits im Vorgänger gespalten