Season 2 von Battlefield 6 sorgt eigentlich für gute Laune, außer ihr habt für einen Skin viel Geld ausgegeben

In Battlefield 6 ist kürzlich erst die neue Season 2 gestartet und viele Fans freuen sich über die positiven Änderungen. Ein Skin sorgt jetzt jedoch für Ärger in der Community, denn viele haben für diesen wohl viel zu viel Geld ausgegeben. 

Um welchen Skin handelt es sich? Es handelt sich dabei um das Bundle „The 323“, das man im Shop für 2.400 Battlefield-Coins (24,99 €) kaufen kann. Hierbei bekommen Spieler einige kosmetische Items, darunter 4 Skins für ihre Soldaten. Mit dem Release von Season 2 gibt es aber jetzt ein Problem: Einer der Skins wurde als Reskin in den Battle Pass (9,99 €) der neuen Season platziert.

Fans fühlen sich von DICE daher veräppelt, denn man muss nicht nur weniger für dieses Modell des Skins zahlen, das Bundle wurde sogar mit einem Rabatt von 18 % zurückgebracht. Auf Reddit stieß der User n7Angel die Diskussion rund um die Problematik an. Dabei wird klar, dass einige Fans das Thema viel zu nah an sich heranlassen.

Fans ärgern sich über Skins, die sie nicht sehen können

Was sagen Fans zu der Problematik? Mit über 2.100 Upvotes zeigen sich viele Fans von dem Problem betroffen, jedoch gibt es auch einige Meinungen in den Kommentaren, die das Thema als nicht so schlimm einordnen. Leteee erklärt das mit einem Satz recht treffend, denn er stellt die Frage, warum man generell Skins in einem First-Person-Shooter erwerben sollte, die man ohnehin nicht sehen kann.

Viele weitere User folgen dem Post von Leteee mit scherzenden Kommentaren und stimmen ihm mit über 800 Upvotes zu.

User ProjectGameVerse2000 ist dabei selbst von dem Problem betroffen, jedoch kümmert es ihn nicht, dass DICE diesen Schritt für Season 2 gewagt hat. Er selbst meint, er nutze die Skins ohnehin kaum, es sei also klar sein Verlust. Trotzdem sei er deswegen nicht wütend. Ihm zeige diese Praktik von DICE nur, dass Season 1 die einzige und letzte Season sei, in der er Geld investieren würde. Er sei schon mit der Phantom-Edition zufrieden gewesen.

Trotzdem nehmen Skins immer noch eine wichtige Rolle in Battlefield 6 ein, wie dieser Post zeigt, und das hat auch einen guten Grund.

Warum sind die Skins so wichtig für die Fans? Auch wenn man die Skins in einem First-Person-Shooter nicht sehen kann, ist es für die Community wichtig, dass sie zumindest realistisch bleiben.

DICE hält dabei sein Versprechen und änderte sogar einst unrealistische Skins so ab, dass sie dem ernsten Ton des Kriegs-Shooters gerecht werden. Viele fürchteten nämlich vor dem Release, dass DICE den Weg von Activision einschlägt und unpassende Cartoon-Skins implementiert. Zumindest mit Season 2 ist diese Befürchtung erneut nicht wahr geworden.

Ärgert ihr euch über das Bundle und den Reskin oder ist euch das egal? Abseits von der Problematik gibt es immerhin einen Grund zu feiern. Eine Sache gefällt den Fans ganz besonders in Season 2 und das hat vor allem mit eurem Movement zu tun: Battlefield 6 verändert mit Season 2 das Movement, erntet sofort Lob von der Community: „Das Spiel fühlt sich jetzt viel besser an“

