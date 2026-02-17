Battlefield 6: Alles Wichtige zu Maps und Schauplätzen in der Übersicht

In Battlefield 6 könnt ihr auf 9 Maps spielen, die euch an 5 verschiedene Schauplätze auf der ganzen Welt führen und Platz für 30 Kampfzonen bieten, die ihr in den unterschiedlichen Modi spielen werdet. Wir stellen euch die Maps vor.

Update vom 17. Februar 2026: Der Artikel wurde mit den neuen Maps für Season 2 ergänzt.

Das sind die Maps von Battlefield 6: Zum Release von Battlefield 6 könnt ihr auf diesen 9 Maps spielen:

  • Belagerung von Kairo
  • Iberische Offensive
  • Liberation Peak
  • Empire State
  • Operation Firestorm (bekannt aus Battlefield 3)
  • Saints Quarter
  • Neu-Sobek
  • Mirak-Tal
  • Manhattan Bridge

Im Trailer könnt ihr einen Blick auf die Maps werfen:

Battlefield 6 zeigt seine Maps und Modi im Trailer
Das müsst ihr zu den Maps von Battlefield 6 wissen

Kontaminiert (Zum Start von Season 2)

Battlefield-6-Kontaminiert.jpg

Bei der Map „Kontaminiert“ handelt es sich um eine europäische Berglandschaft. Hierbei besucht ihr einen deutschen Luftwaffenstützpunkt. Die Map zeichnet sich vor allem durch ihre große Fläche und ihrem felsigen Terrain aus, auf dem ihr euch strategisch gut platzieren könnt.

Hagental-Basis (Während Season 2)

BF-6-Hagental-Basis

Für die Hagental-Basis geht es in einen Berg. Hierbei werdet ihr engen Korridoren konfrontiert sein, indem an jeder Ecke eine Gefahr lauern kann. Die Map wurde dabei von der Geschichte der Battlefield-Untergrundoperationen „Metro“ und „Spind“ inspiriert.

Belagerung von Kairo

Battlefield 6 Map Belagerung von Kairo

Belagerung von Kairo spielt in der Hauptstadt Ägyptens. Es gibt breite Straßen, die von der Zerstörung des Krieges geprägt sind, und enge Gassen, in denen Fußsoldaten Schutz vor den verschiedenen stählernen Kriegsmaschinen wie Panzern suchen.

Iberische Offensive

Battlefield 6 Map Iberische Offensive

Auf der Map bewegt ihr euch durch die Straßen Gebraltars. Es gibt mehrstöckige Häuser, die zahlreich aneinandergereiht sind und Infanteristen die Möglichkeit bieten, Panzer aus dem Hinterhalt zu erledigen, Straßenkampf, brennende Autos und generell den Flair eines urbanen Settings.

Liberation Peak

Battlefield 6 Map Liberation Peak

Die Map Liberation Peak zeichnet sich durch unebenes Gelände und kleine Häuschen aus. Die Karte spielt in den Bergen Tadschikistans und ermöglicht Helikoptern und Jets, feindliche Truppen aus schwindelerregender Höhe abzufangen und unter Druck zu setzen.

Empire State

Battlefield 6 Map Empire State

Empire State ist eine reine Infanterie-Map, ähnlich wie die beliebten Battlefield-Karten Metro und Spind. Das heißt, ihr werdet auf dieser Map keine Vehikel wie Panzer oder Hubschrauber nutzen können – ihr seid lediglich mit eurem Soldaten unterwegs.

Anders als auf Metro und Spind seid ihr auf Empire State jedoch nicht größtenteils in einem Gebäude und quetscht euch mit 64 Mann durch enge Durchgänge. Die Map spielt in den Straßen und Gebäuden von Brooklyn, einem Stadtbezirk von New York City. Es gibt viel Deckung, aber auch jede Menge verschachtelte Ecken und Versteckmöglichkeiten.

Operation Firestorm

Battlefield 6 Map Operation Firestorm

Mit Operation Firestorm kehrt eine ikonische Karte von Battlefield 3 zurück. Ihr kämpft auf einem brennenden Ölfeld und dem Gelände einer nahegelegenen Raffinerie und nutzt dabei die wichtigsten Mittel der Kriegskunst: Panzer, Helikopter und natürlich haufenweise Infanteristen.

Saints Quarter

Battlefield 6 Map Saints Quarter

Saints Quarter ist ebenfalls eine Infanterie-Map wie Metro, Spind und Empire State – es gibt also erneut keine Fahrzeuge oder Fluggeräte. Dieses Mal führt euch der Krieg in die engen Straßen und Gassen der Altstadt Gibraltars. Der Fokus liegt auf engem Häuserkampf, der an bestimmten Knotenpunkten seinen Höhepunkt findet.

Optisch besticht die Map vor allem durch die bunten Wohnhäuser, die mit verschiedenen Blumen und Efeugewächsen geschmückt sind – zumindest, solange Panzerfäuste und C4s die Wände nicht eingerissen haben. Schließlich kann in jedem dieser schönen Häuser ein Feind warten.

Neu-Sobek

Battlefield 6 Map Neu-Sobek

Neu-Sobek ist in einem Vorort von Kairo und macht große, unfertige Baustellen zum Handlungsort von Gefechten zwischen Infanteristen, Panzern und Helikoptern.

Mirak-Tal

Battlefield 6 Map Mirak-Tal

Im Mirak-Tal findet ihr eine Region vor, über die der Krieg hinwegfegte und eine Schneise der Zerstörung hinterließ. Nichts erinnert mehr an eine Landschaft, in der einst Menschen lebten. Zwischen Wohnhäusern verlaufen Schützengräben. Mirak-Tal wird beim Release die größte Karte von Battlefield 6 sein und einen Spielplatz für alle Arten von Fahrzeugen darstellen.

Manhatten Bridge

Battlefield 6 Map Manhattan Bridge

Manhatten Bridge ist eine Map in New York City, die nahezu alles bietet, was Battlefield im Repertoire hat. Egal ob im Panzer, Helikopter oder als Infanterist – ihr kämpft um die Herrschaft über die Straßen der Stadt und verbreitet Zerstörung.

In Battlefield 6 werden die Maps und ihr Aufbau eine große Rolle spielen und entscheidend dazu beitragen, wie erfolgreich das Spiel sein wird. Eine gute Map ist maßgeblich daran beteiligt, ob ihr Spaß an der laufenden Runde habt oder frustriert seid.

MeinMMO-Redakteur Dariusz Müller hat bereits einige Stunden Battlefield 6 zocken und ein paar Maps testen können und ist sich sicher, dass der Flow der Maps richtig gut gelungen ist. Und ein besonderes Feature von Portal kann die Maps sogar noch besser machen. Den ganzen Bericht lest ihr auf MeinMMO: Nach 4 Stunden in Battlefield 6 sage ich, die Maps bringen euch dazu, wieder hunderte Stunden in den Shooter zu stecken

