Ein Fahrzeug aus Battlefield 6 ist so schlecht, dass die Entwickler es zurück in die Werkstatt schicken

Nicht alle Fahrzeuge aus Battlefield 6 überzeugen, und ein Typ kann sogar regelrecht gefährlich sein – allerdings für jene, die drinsitzen. Die Entwickler geloben Besserung und kündigen an, sich des Problems anzunehmen.

Um welches Fahrzeug geht es? Der Jeep gehört zu den leichten Fahrzeugen in Battlefield 6 und eignet sich in erster Linie für den Transport von bis zu vier Personen. Zusätzlich gibt es ein Geschütz am Dach.

Das Problem des Jeeps: Er ist nicht gepanzert und deshalb ein leichtes Ziel für Angriffe des Gegners. Die Spieler, die darin sitzen, sind weitestgehend ungeschützt. Aus einer bequemen Fahrt an die Frontlinie kann also schnell ein tödlicher Ausflug werden.

Manche Spieler beschweren sich über die Nutzlosigkeit des Jeeps. So schreibt hl3official auf Reddit: „Der Jeep hat keinerlei Zweck mehr (früher diente er dazu, schnell an einen bestimmten Punkt zu gelangen und/oder zu flankieren, aber keine dieser Optionen ist mehr realisierbar oder notwendig).“

Das liegt zum einen daran, dass die Maps kleiner sind als in den Vorgängern, erklärt iChronox. Zum anderen weisen einige User wie Dark-Cloud666 auf Reddit darauf hin, dass die Jeeps leichte Ziele sind. Sie verkommen zu Todesfallen, weshalb der Fußweg oftmals die sicherere Variante ist.

Die Entwickler wissen von dem Problem und haben nun angekündigt, den leichten Fahrzeugen im Spiel ein Update zu spendieren. Ein anderer Aspekt, das Movement, wurde letztens überarbeitet und hat viel Lob erhalten.

Tests sollen Verbesserungen bringen

Was sagen die Entwickler? Im Gespräch mit PC Gamer kam das Thema auf. Kit Eklöf, Hardware Producer bei DICE, hat sich das Feedback der Redakteure zu den Jeeps angehört und darauf reagiert:

„Ich werde das Feedback zu den leichten Fahrzeugen heute an das Team weitergeben. Ich möchte aber auch darauf hinweisen, dass bald ein Battlefield-Labs-Test stattfindet, bei dem wir einige Verbesserungen an den Fahrzeugen in Bezug auf dieses Problem testen werden, insbesondere weil wir das Feedback erhalten haben, dass Fahrzeuge Todesfallen sind. Wir werden sehr bald ein Paket mit Fahrzeugverbesserungen in Labs ausprobieren, also haltet Ausschau danach.

Wann genau die Spieler mit den Verbesserungen rechnen können, wurde leider nicht verraten. Doch es bleibt zu hoffen, dass sie noch innerhalb von Season 2, die samt Roadmap jüngst gestartet ist, in Battlefield 6 implementiert werden.

Bis es so weit ist, stehen Spieler weiter vor der Qual der Wahl: Laufen sie zu Fuß und dafür etwas sicherer bis zu den Flaggenpunkten und Einsatzzielen, oder riskieren sie im Jeep, von Minen, Panzern oder Helikoptern in die Luft gejagt zu werden?

Season 2 ist am 17. Februar 2026 an den Start gegangen und hat einige Neuerungen ins Spiel gebracht. Doch nicht alle Spieler sind damit zufrieden, wie DICE manche Aspekte behandelt. So sorgte etwa der Modus Rush für Enttäuschung: Spieler sagen, Battlefield 6 hat den besten Spielmodus „vernachlässigt und verstoßen“, wird mit keinem Wort in Season 2 erwähnt