Spieler sagen, Battlefield 6 hat den besten Spielmodus „vernachlässigt und verstoßen“, wird mit keinem Wort in Season 2 erwähnt

2 Min. Cedric Holmeier 0 Kommentare Lesezeichen
Spieler sagen, Battlefield 6 hat den besten Spielmodus „vernachlässigt und verstoßen", wird mit keinem Wort in Season 2 erwähnt

Trotz des guten Starts von Battlefield 6 ärgern sich die Spieler über die Probleme des Shooters. Gerade ein Lieblingsmodus der Fans scheint vergessen zu sein, doch das wollen sie nicht akzeptieren.

Um welchen Modus geht es? Auf Reddit ärgern sich die Fans derzeit über die wenige Liebe für den Battlefield-Modus schlechthin: Rush. Das Konzept ist einfach und spaßig. Ein Team muss zwei Stationen verteidigen, das andere muss sie angreifen und mit einer Sprengladung in die Luft jagen.

Haben die Angreifer Erfolg, geht es zu neuen zwei Stationen, bis sie irgendwann endgültig gewonnen haben. Die Verteidiger gewinnen, wenn sie die Tickets der Angreifer auf 0 gebracht haben. Der Spielmodus ist damit etwa die actionreiche Variante des typischen Counter-Strike-Modus und seit jeher ein wichtiger Modus für die Spieler.

Doch im neuesten Teil findet der Modus nicht genügend Beachtung, wie die Spieler erklären.

Hier könnt ihr den Trailer zur Season 2 von Battlefield 6 sehen:

Stiefmütterlich behandelt

Wie steht es um Rush? Schaut man sich die aktuelle Diskussion an, gibt es nur wenige Spieler, die glücklich mit dem neuen Modus sind. So schreibt der Beitragsersteller auf Reddit:

„Ich habe KEINE Ahnung, warum Dice mit ihrem unaufhörlichen Wunsch nach Nahkampf in Bf6 beschlossen hat, Rush fallen zu lassen. Das macht keinen Sinn. Es ist nicht einmal im Multiplayer-Menü enthalten, man ist gezwungen, zwischen Rush und Breakthrough zu wählen, es sei denn, man möchte eine benutzerdefinierte Suche durchführen. Und auf der brandneuen Karte kann Rush nicht einmal gespielt werden? … Dice, bitte schenkt Rush etwas Liebe.“

Auch andere Spieler stimmen ihm zu. Viele glauben, die Entwickler würden sich derzeit zu sehr auf die Nachfrage nach großen Maps für Conquest konzentrieren und die Community von Rush einfach vergessen. So erklärt auch Reddit-User kosmokramr: „Sie haben in diesem Spiel bei Rush versagt. Sie halten es wahrscheinlich für einen doppelten Breakthrough-Modus, aber Rush war damals ein fantastischer Spielmodus.“

Ist Rush wirklich vergessen worden? Schaut man sich die Roadmap von Battlefield 6 auf EA.com an und sucht dort nach „Rush“, findet man 0 Einträge. Allerdings finden sich dort auch die Wörter „Conquest“ und „Breakthrough“ nicht.

Die Entwickler von Battlefield sprechen allgemein in ihrer Roadmap nicht wirklich über die Zukunft verschiedener Spielmodi. Einzig die zeitlich begrenzten Spielmodi werden dort besprochen. Ob Rush in Zukunft auf den größeren Karten wieder mehr in den Fokus rückt, ist also unklar. Dass die Entwickler sich jedoch auf den aktuell wohl größeren Fan-Wunsch, größere Maps ins Spiel zu bringen, konzentrieren, wirkt plausibel.

Die Stimmung rund um Spielmodi und Maps von Battlefield 6 ist angespannt. Immerhin an einem anderen Teil des Spiels können die Entwickler gerade punkten und erhalten viel Lob: Battlefield 6 verändert mit Season 2 das Movement, erntet sofort Lob von der Community: „Das Spiel fühlt sich jetzt viel besser an“

Quelle(n): ea.com, reddit.com
0
