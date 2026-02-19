Battlefield 6 will den größten Wunsch der Spieler erfüllen, spricht über neue Maps

Die Entwickler von Battlefield 6 hören endlich auf die Spieler und kümmern sich um den Wunsch nach größeren Karten. Doch das geht nicht sofort.

Was haben die Entwickler vor? Die Entwickler von Battlefield 6 haben das Problem mit ihren Karten erkannt. Kein Wunder, denn seit Wochen prägen die Beschwerden über zu wenige und zu kleine Karten viele der Diskussionen rund um Battlefield 6.

Im Gespräch mit PCGamer hat DICE Seasons Producer Philipp Girette über die neuen Karten gesprochen und wie man sie jetzt anpassen will. Dabei sagt er gleich zu Anfang: „Wir wollen noch nicht zu viel verraten, aber wir haben die Botschaft sehr deutlich verstanden.“

Hier könnt ihr den Trailer zur zweiten Season von Battlefield 6 sehen:

DICE arbeitet am Problem

Wie wollen die Entwickler das Problem lösen? Die Entwickler können keine Karten ins Spiel zaubern und die Entwicklung neuer Karten braucht Zeit. Um die Fans jedoch nicht zu enttäuschen, haben die Entwickler ihren Fokus auf die altbekannte Map „Golmud Railway“ gelegt. Diese soll möglichst bald ins Spiel kommen, damit man zumindest den ersten Appetit stillen kann.

Wie ihr kürzlich in Battlefield Labs gesehen habt, haben wir mit dem Testen von Golmud Railway begonnen, einer der älteren Battlefield-Karten. Das ist eine der Antworten [auf dieses Feedback], die wir dort geben können, und der Rest ist für die Zukunft. DICE Seasons Producer Philipp Girette im Interview mit PCGamer

Während man die Karten „Contaminated“ und „Hagental Base“ schon vor dem Release von Battlefield 6 geplant hatte, konnte man bei „Golmud Railway“ in letzter Minute nur noch wenig ändern, erklärt der Entwickler. Für die kommenden Karten gilt das allerdings nicht.

Was die Karten angeht, versuchen wir, Änderungen an denen vorzunehmen, die sich derzeit in der Entwicklung befinden […] und dann schauen wir weiter in die Zukunft […]. Die Erstellung dieser Karten dauert sehr lange. Wir sind zwar nicht eingeschränkt, aber wir müssen sehr zielgerichtet vorgehen … Ich denke, wir werden uns auf jeden Fall die bestehenden Karten ansehen, aber wir können noch nichts ankündigen, das in Saison 2 passieren wird. DICE Seasons Producer Philipp Girette im Interview mit PCGamer

Was bedeutet das? Konkret heißt das wohl, dass die Spieler für Season 2 erstmal mit Golmud Railway vorliebnehmen müssen, sobald die größere Karte dann erscheint. Weitere Maps wird es dann wohl erst frühestens mit Season 3 geben, wobei man hier daran arbeitet, größere sowie mehr Karten zu liefern.

Klar ist jedoch auch, dass in Zukunft nicht nur große Karten zu Battlefield 6 dazukommen.

Die Fans können aufatmen: Die Entwickler haben ihr Anliegen gehört und versuchen, die nächsten Karten den Wünschen entsprechend anzupassen. Ob das Versprechen den Spielern reicht, bleibt abzuwarten. Gerade freuen sich die Fans aber erstmal über ein kürzliches Update: Battlefield 6 verändert mit Season 2 das Movement, erntet sofort Lob von der Community: „Das Spiel fühlt sich jetzt viel besser an“