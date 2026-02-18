Battlefield 6: Alles zu aktuellen Twitch Drops in Season 2 und wie ihr sie erhaltet

Battlefield 6 startet mit Season 2 durch und bietet euch dafür sogar Belohnungen, die ihr euch kostenlos über Twitch Drops sichern könnt. Ob es gerade welche gibt und wie ihr sie bekommt, lest ihr hier.

Was sind Twitch Drops? Twitch Drops sind Belohnungen, die ihr rein durch das Zuschauen von Streams auf der Plattform Twitch bekommen könnt. Dabei handelt es sich meist um exklusive Ingame-Gegenstände, die ihr auch nur auf diesem Weg bekommt.

Um sie zu erhalten, müsst ihr bestimmte Streams für einen festgelegten Zeitraum zusehen. Den Ton müsst ihr dabei nicht angeschaltet haben, ihr könnt sie also einfach nebenbei laufen lassen. Ihr braucht also lediglich einen Account bei Twitch und einen EA Account.

Welche Twitch Drops es derzeit für Battlefield 6 gibt und wie ihr sie bekommt, zeigen wir euch.

Update vom 18. Februar 2026: Passend zur 2. Season gibt es auch neue Twitch Drops. Wir haben den Beitrag dementsprechend aktualisiert.

Alle aktuellen Twitch Drops für Battlefield 6: Season 2

Diese exklusiven Items könnt ihr abstauben: Schaut ihr zwischen dem 17. Februar und dem 25. Februar 2026 Streams von Battlefield 6 in der Kategorie „Battlefield 6“ zu, könnt ihr folgende Gegenstände bekommen:

1 Stunde: Mutator Player Card Background

2 Stunden: Bombdog Vehicle Decal

3 Stunden: Tephra Vehicel Skin für LEO A4 Tank Pax

4 Stunden: Nuclear Option Weapon Package

Twitch Drops bekommen und Codes einlösen – So geht’s

Um euch die Twitch Drops zu sichern, müsst ihr folgendes tun:

Ihr braucht zunächst ihr einen Account bei Twitch, den ihr mit eurem EA-Konto verbunden habt. Das geht bei Twitch unter Einstellungen → Verbindung. Sucht euch einen Stream aus, der sich um Battlefield 6 dreht und mit dem Label „Drops Enabled“ markiert ist. Schaut ihm die vorgesehene Zeit zu Eure gesicherten Drops tauchen dann automatisch in eurem Inventar auf, holt sie innerhalb von 24 Stunden ab Löst die erhaltenen Codes auf der Webseite von Battlefield 6 ein

Hat alles geklappt, erhaltet ihr die Items automatisch auch im Spiel und könnt sie nutzen.

Wenn ihr Battlefield 6 auf dem PC starten wollt, kann es passieren, dass euch eine Einstellung in die Quere kommt. Die hängt mit dem Anti-Cheat des Spiels zusammen und ist Voraussetzung für die Teilnahme an der Beta und auch später zum vollen Release: Wenn ihr Battlefield 6 am PC zocken wollt, müsst ihr eine wichtige Einstellung vornehmen, sonst startet das Spiel nicht