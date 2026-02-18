Battlefield 6: Alles zu aktuellen Twitch Drops in Season 2 und wie ihr sie erhaltet

GuideService
2 Min. Alexander Mehrwald 0 Kommentare Lesezeichen
Battlefield 6: Alles zu aktuellen Twitch Drops in Season 2 und wie ihr sie erhaltet

Battlefield 6 startet mit Season 2 durch und bietet euch dafür sogar Belohnungen, die ihr euch kostenlos über Twitch Drops sichern könnt. Ob es gerade welche gibt und wie ihr sie bekommt, lest ihr hier.

Was sind Twitch Drops? Twitch Drops sind Belohnungen, die ihr rein durch das Zuschauen von Streams auf der Plattform Twitch bekommen könnt. Dabei handelt es sich meist um exklusive Ingame-Gegenstände, die ihr auch nur auf diesem Weg bekommt.

Um sie zu erhalten, müsst ihr bestimmte Streams für einen festgelegten Zeitraum zusehen. Den Ton müsst ihr dabei nicht angeschaltet haben, ihr könnt sie also einfach nebenbei laufen lassen. Ihr braucht also lediglich einen Account bei Twitch und einen EA Account.

Welche Twitch Drops es derzeit für Battlefield 6 gibt und wie ihr sie bekommt, zeigen wir euch.

Update vom 18. Februar 2026: Passend zur 2. Season gibt es auch neue Twitch Drops. Wir haben den Beitrag dementsprechend aktualisiert.
Battlefield 6: Neuer Cinematic-Trailer stimmt auf Saison 2 ein
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Season 2 von Battlefield 6 sorgt eigentlich für gute Laune, außer ihr habt für einen Skin viel Geld ausgegeben Battlefield 6 bekommt eine neue, altbekannte Map, sorgt jetzt schon für Streit, hat die Community bereits im Vorgänger gespalten In Battlefield 6 überschüttet euch ein neuer Modus mit massig XP, aber nur, weil er eure Feinde und Mitspieler ersetzt Battlefield 6 will neue Shotgun hinter viel Grind verstecken, rudert nach Ärger zurück Battlefield 6 zeigt neue Maps und Modi in Season 1 im Gameplay-Trailer Battlefield 6 enttäuscht Piloten, nerft Jets – Patch Notes zu Update 1.1.3.5 Eines der besten Games zu Battlefield sei erst „mehr wie ein MMO“ gewesen, sagt einer der Entwickler jetzt Battlefield 6: M4A1 Build – Die besten Loadouts für den Allrounder Bastler kauft gebrauchten Gaming-PC für 500 Dollar, entdeckt darin seltene Nvidia-Grafikkarte, die es offiziell nie gab „Da ist ein Druide im Team“ – Sniper nimmt einen Spieler in Battlefield 6 ins Visier, doch Mutter Natur persönlich schreitet ein Battlefield 6 zeigt die Roadmap und verrät, wie es nach dem Release weitergeht: Season 1 startet im Oktober, bringt neue Maps und Modi Veteranen von Battlefield hoffen, dass Waffen an Klassen gebunden sind – Entwickler geben Ausblick, wie es zum Release aussieht

Alle aktuellen Twitch Drops für Battlefield 6: Season 2

Diese exklusiven Items könnt ihr abstauben: Schaut ihr zwischen dem 17. Februar und dem 25. Februar 2026 Streams von Battlefield 6 in der Kategorie „Battlefield 6“ zu, könnt ihr folgende Gegenstände bekommen:

  • 1 Stunde: Mutator Player Card Background
  • 2 Stunden: Bombdog Vehicle Decal
  • 3 Stunden: Tephra Vehicel Skin für LEO A4 Tank Pax
  • 4 Stunden: Nuclear Option Weapon Package
BF6-Season-2-Twitch-Drops

Twitch Drops bekommen und Codes einlösen – So geht’s

Um euch die Twitch Drops zu sichern, müsst ihr folgendes tun:

  1. Ihr braucht zunächst ihr einen Account bei Twitch, den ihr mit eurem EA-Konto verbunden habt. Das geht bei Twitch unter Einstellungen → Verbindung.
  2. Sucht euch einen Stream aus, der sich um Battlefield 6 dreht und mit dem Label „Drops Enabled“ markiert ist.
  3. Schaut ihm die vorgesehene Zeit zu
  4. Eure gesicherten Drops tauchen dann automatisch in eurem Inventar auf, holt sie innerhalb von 24 Stunden ab
  5. Löst die erhaltenen Codes auf der Webseite von Battlefield 6 ein

Hat alles geklappt, erhaltet ihr die Items automatisch auch im Spiel und könnt sie nutzen.

Mehr zum Thema
1
Battlefield 6 verändert mit Season 2 das Movement, erntet sofort Lob von der Community: „Das Spiel fühlt sich jetzt viel besser an“
von Christoph Waldboth
2
Battlefield 6: Ich habe Season 2 für euch angespielt – Lohnt sich die Rückkehr?
von Dariusz Müller
3
Battlefield 6 Season 2: Roadmap und Inhalte – Das erwartet euch
von Christos Tsogos

Wenn ihr Battlefield 6 auf dem PC starten wollt, kann es passieren, dass euch eine Einstellung in die Quere kommt. Die hängt mit dem Anti-Cheat des Spiels zusammen und ist Voraussetzung für die Teilnahme an der Beta und auch später zum vollen Release: Wenn ihr Battlefield 6 am PC zocken wollt, müsst ihr eine wichtige Einstellung vornehmen, sonst startet das Spiel nicht

Quelle(n): EA
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
11
Gefällt mir!
0
Kommentieren

Battlefield 6: Secure Boot und TPM 2.0 aktivieren – So geht’s einfach

Die besten Shooter, Helldivers 2, The Finals

Die 25 besten Shooter 2026 – Diese PvP- und PvE-Spiele überzeugen mit ihrem Gameplay

Battlefield 6: Alle Guides, Tipps und Builds in der Übersicht

Battlefield 6: Alle wichtigen Infos zu Crossplay, Matchmaking und Multiplayer

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx