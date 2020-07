Twitch-Streamer zeigt, warum er in Destiny 2 eine absolute Legende ist

In Destiny 2 rückt eine Streamer-Legende mit einer eher ungewöhnlichen Armee von Heiler ins PvP aus und holt in einer Runde über 100 Kills.

Das ist die Legende: Connor White ist in der Destiny-Community als „Gigz“ bekannt und gilt als ein Ausnahme-Spieler, der vor allem im PvP mit Meisterleistungen überzeugt.

Im letzten Monat rangierte er auf Platz 6 der meist geschauten Destiny-Streamer. Er ist damit nur knapp hinter solchen Größen wie IFrostBolt und Spitzenreiter Gladd. Gigz kommt dabei auf 253,050 Follower und ihm schauen im Schnitt mehr als 1,200 Leute zu (via SullyGnome).

Auch auf MeinMMO sorgt Gigz immer wieder für Gesprächsstoff:

Diesmal hat sich der Streamer selbst übertroffen und liefert den Zuschauern ein absurdes PvP-Match:

Schaut euch hier den Spaß im Video an

1 Streamer und 5 Heiler gegen den Rest der Welt

Diese besondere Team-Kombo hatte Gigz: Gigz ging mit 5 seiner Twitch-Zuschauer an den Start und spielte 6v6 Kontrolle. Das Ziel ist es hier Flaggen einzunehmen und in einer bestimmten Zeit Kills zu sammeln. Das ganze Team bestand aus Solar-Warlocks.

Der Clou: seine Kameraden spielten dabei den Heiler-Build. Die Sanitäter blieben stets in Gigz Nähe, bewarfen ihn mit Heil-Granaten, stellten Brunnen vor seine Füße und bufften ihn mit dem Exotic Lumina.

Das ist für Destiny 2 recht ungewöhnlich, vor allem für das PvP. Das Motto lautet meist: volle Kanne rein und jeder tötet was er kann.

Über diesen einzigartigen Build haben wir auf MeinMMO auch schon berichtet – Dass er tatsächlich so spektakulär umgesetzt wird, damit konnte keiner rechnen:

Destiny 2: Support-Build macht euch zum Heiler, euer Team fast unsterblich

So lief das Match: Es ist untertrieben, wenn gesagt wird, dass Gigz gut spielte. In den ersten Minuten waren die Feinde von dem Streamer und seiner Heiler-Armee so überrascht, dass quasi keine Gegenwehr kam.

Es macht unheimlich viel Spaß zuzuschauen, wie aus einer schier ausweglosen Situation doch ein Ausweg gefunden wird – Den eifrigen Heilern sei Dank. So viel man als Zuschauer dabei feiert, so frustrierend muss es für die Gegner gewesen sein.

In kürzester Zeit hatte Gigz 20 Kills eingefahren – ohne Tode versteht sich. Dabei ging ihm sogar die Munition aus. Als er dann nach seiner (zu gierigen) Super doch getötet wird, entgegnet er trocken: „Wenigstens hab ich jetzt wieder Munition“.

Im Matchverlauf stirbt er dann tatsächlich auch mal. Natürlich darf bei so einem Match die nervigste PvP-Waffe im Spiel nicht fehlen: Jötunn beendet den Höhenflug.

Am Ende seines Massakers schaut Gigz gespannt auf den Ergebnis-Bildschirm. Sagenhafte 110 Kills konnte er verbuchen:

Da freut sich jemand – 110 Kills sind eine Ansage

Diese Waffen nutze Gigz dabei im Match:

Was haltet ihr von dem Massaker, dass der Streamer anrichtet? Habt ihr Mitleid mit den Gegnern von Gigz und seiner Heiler-Kolonne oder findet ihr die ungewöhnliche Spielweise spannend? Schreibt es uns in die Kommentare und diskutiert mit anderen Hütern.