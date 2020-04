In Destiny 2 hat das einzigartige Exotic Lumina in Season 10 endlich seinen Meisterwerk-Katalysator bekommen. Lest, warum der die Waffe so stark macht und in nur 15 Minuten komplett gelevelt werden kann. Passend dazu findet ihr hier auch gleich den besten Heiler-Build im Spiel.

Um diese Waffe geht’s: Die exotische Handfeuerwaffe Lumina brachte eine neue Spielweise zu Destiny 2. Denn sie kann nicht nur ordentlich austeilen, sondern auch als einzige Waffe heilen und gleichzeitig mächtige Buffs verteilen.

In der Saison der Würdigen könnt ihr den Exo-Revolver jetzt gleich doppelt so gut machen und seine einzigartigen Support-Fähigkeiten perfektionieren. Möglich wird dies durch den neuen Katalysator.

Exotischer Meisterwerk-Katalysator für Lumina in Season 10

Viele Exotics haben Zugriff auf die sogenannten Meisterwerk-Katalysatoren, dadurch werden die besonderen Waffen noch stärker, erhalten neue Perks oder bessere Statuswerte. Seit Kurzem gehört auch Lumina zum Kreis der Exotics mit noch mehr Wumms.

Darum ist Lumina doppelt so gut: Durch den Katalysator verdoppeln sich im Prinzip die exotischen Eigenschaften von Lumina. Nach einem Kill erhaltet ihr jetzt:

8 Kugeln direkt ins Magazin zurück

Gewährt euch 2 Nobelgeschosse

Mit jedem „Überbleibsel“ – so heißen die Sphären die Gegner für euch fallen lassen – erhaltet ihr also jetzt zweifach so viele Boni. Das klingt auf dem Papier eventuell nicht so spektakulär, ist im Game aber von unschätzbarem Wert.

Mit Lumina müsst ihr euch nicht zwischen Austeilen oder Heilen entscheiden

Warum ist die Meisterwerk-Version so stark? Um zu erklären, warum Lumina durch das Upgrade so stark wird, müssen wir uns die „Nobelgeschosse“ genauer anschauen.

Diese zielsuchenden Kugeln heilen eure Verbündeten und geben euch sowie dem befreundeten Hüter einen Schadens-Bonus für 10 Sekunden:

35 % mehr Schaden im PvE – Das entspricht den mächtigsten Buffs im Spiel (Schutz der Dämmerung) und übersteigt die 30 % aus dem Brunnen des Glanzes.

20 % mehr Schaden im PvP – Dadurch werden beispielsweise fiese One-Shots mit aggressiven Snipern auf den Körper möglich.

Zusätzlich müsst ihr Lumina dank des Katalysators quasi nicht mehr nachladen. Diese Zwangspause fällt gerade bei Handfeuerwaffen in Destiny meist länger als gewünscht aus. Ganze 8 von 12 maximalen Kugel wandern wie durch Zauberhand in euer Magazin.

In den meisten Aktivitäten könnt ihr euren ganzen Einsatztrupp permanenten Buffen und heilen. Ihr verkettet Kill an Kill, müsst nicht pausieren und nie abwägen, ob sich euere Nobelgeschosse in der aktuellen Situation lohnen. Ihr sammelt in kürzester Zeit einen ansehnlichen Stapel und seid rund um die Uhr Supporter. Euer Team ist nicht auf die sonst stationäre Buffs angewiesen, sondern kann mit vollem Tempo durch die Aktivitäten rennen.

Aztecross testet den Meisterwerk-Katalysator auf Herz und Nieren

Dieser Build wird noch besser: Wir haben euch einen Support-Build vorgestellt, der euer Team nahezu unsterblich macht. Eine der Hauptzutaten für den Build war das Exotic Lumina. Schon zuvor konntet ihr in fast jeder Situation nicht nur heilen, sondern auch Überschilder und Buffs verteilen.

Durch den Meisterwerk-Katalysator perfektioniert ihr den wohl stärksten, in dieser Weise einmaligen Support-Build und hievt ihn auf ein anderes Level. Das Beste daran: Ihr seid kein Heiler aus der zweiten Reihe, sondern mitten im Geschehen und der Anker für das ganze Team.

Mehr Infos zum Aufbau des Guides und seiner Spielweise findet ihr hier:

Destiny 2: Support-Build macht euch zum Heiler, euer Team fast unsterblich

Katalysator in nur 15 Minuten komplett leveln

So upgradet ihr Lumina schnell zum Meisterwerk: Jeder Meisterwerk-Katalysator kommt mit einer Art Mini-Quest daher. Erst wenn diese Aufgabe erfüllt ist, dürft ihr die zusätzlichen Fähigkeiten bewundern.

Im Fall von Lumina müsst ihr Verbündete 250 mal via Nobelgeschosse heilen. Die Verbündeten müssen dafür nicht angeschlagen sein, damit es als Heilung zählt. Wer das nicht nebenbei tun möchte, sondern in nur 15 Minuten, benötigt nur einen anderen Hüter im Einsatztrupp.

Begebt euch dann in die Menagerie und eliminiert die ewig nachspawnenden Gegner während ihr alle paar Sekunden den neben euch stehenden Hüter heilt. Dieser muss nicht aktiv Destiny 2 spielen, sondern wirklich nur rumstehen. Nach gut einer Viertelstunde ist der Kataylsator vollständig gelevelt und ihr könnt euch über die Meistwerk-Version von Lumina freuen.

Mit einem Schuss ist der Gegner in der Tributhalle weg vom Tisch und ihr habt ein Nobelgeschoss parat

Wo findet ihr den Katalysator? Seit der Season 10 kann der Meistwerk-Katalysator für Lumina zufällig aus verschiedenen Aktivitäten droppen. Ihr könnt beispielsweise nach einem Schmelztiegel-Match oder Strike mit dem Upgrade belohnt werden. Gezielt könnt ihr den Katalysator nicht farmen. Die Chance ihn zu erhalten ist aber sehr hoch und die meisten von euch dürften, das Item schon in ihrer Sammlung haben.

Ein anderes Exotic, dass euer ganzes Team stark unterstützt ist die Göttlichkeit. Im Gegensatz zur Lumina heilt oder bufft das Raid-Exo jedoch nicht, sondern schwächt Feinde und sorgt für leichte Head-Shots. Wie ihr Göttlichkeit in die Finger bekommt, haben wir in einem ausführlichen Guide beschrieben.