Die 5 verrücktesten Waffen aus MMO-Shootern

In Online-Shootern sind Waffen fast wichtiger als eure Spielfiguren. Und einige Games haben besonders abgedrehte Waffen, die mehr als nur simple Pistolen, Shotguns und Sturmgewehre sind. Wenn ihr also wissen wollt, was für abgedrehte Guns euch in diversen Spielen in die Pfoten gedrückt werden, dann verpasst nicht unsere Liste der bescheuertsten Kanonen in Online-Shootern.

Wie wurde ausgewähnt? In unserer Liste zu diversen verrückten und abgefahrenen Waffen aus Online-Shootern ging es uns vor allem um Waffen, die vielleicht nicht unbedingt besonders effektiv, aber mindestens ziemlich schräg sind.

Das geht von lustigen Sound-Effekten, wie ein jaulender Raketenwerfer über verrückte Designs wie die tragbare Segelschiff-Kanone bis hin zu einem total bescheuerten Ding aus Borderlands, das euch sprichwörtlich wahnsinnig macht. Außerdem haben wir uns auf Online- und MMO-Shooter konzentriert.

Parasit – „Der Wurmwerfer“ (Destiny 2)

Was ist das für eine Waffe? Der Parasit ist ein Granatenwerfer, der in Destiny 2 mit der gefeierten Erweiterung The Witch Queen ins Spiel kam. Es handelt sich um eine mächtige, neue Exo-Waffe, die ihr erst am Ende der Hexenkönigin-Kampagne, nach einer exotischen Questreihe, bekommt.

Die Waffe verballert explosive Projektile, die stärker werden, je nachdem wie viele Gegner ihr schon vorher erledigt habt. Zusätzlich sorgt die Waffe dafür, dass ihr einen Buff bekommt, wenn ihr selbst etwas von der Explosion abbekommt. Die Waffe ist also sehr stark, wenn es euch weh tut. Vor allem ist sie jedoch super eklig und moralisch ambivalent!

Was macht sie so abgedreht? Das Verrückte an dem „Parasit“ ist, dass er keine regulären Granaten verschießt. Vielmehr steht in der Beschreibung der Waffe folgendes:

„Hunger des Wurms: Diese Waffe feuert Schar-Würmer ab, die beim Aufprall explodieren.“

Ja, richtig gelesen, die Waffe hat offenbar die ekligen Schar-Wurmlarven aus Destiny waffenfähig gemacht und zu Munition degradiert. Wenn man die Waffe nachlädt, greift euer Hüter sogar beherzt in die Tasche, holt eine sich windende Wurm-Larve heraus und stopft die mitleidlos ins Magazin der Waffe.

Kurz darauf segelt das Würmchen schon durch die Luft und platzt in einer ekligen, gelben Explosion inmitten eurer Feinde.

Da Wurm-Larven in den Augen einiger Destiny-Fans eigentlich Baby-Würmer sind, wurde der Einsatz dieser Waffe schon kontrovers in der Community diskutiert.

Wie bekommt ihr die verrückte Knarre? Wie schon erwähnt, bekommt ihr die Waffe erst nach Ende der Witch-Queen-Kampagne. Und dann müsst ihr erst einmal eine die Questreihe meistern, welche auch die Story von Witch Queen fortsetzt. Erst dann gibt es am Ende die exotische Wumme mit ihrer widerlichen Munition.

In unserem MeinMMO-Guide zum Wurmwerfer erfahrt ihr Schritt für Schritt, wie ihr den Parasiten euer Eigen nennen dürft.

Andere Waffen in Destiny 2 sind ebenfalls cool, beispielsweise der legendäre Raketenwerfer Gjallarhorn. Der knurrt und heult nämlich wie ein Wolf, wenn ihr den Perk “Rudelgeschosse” im Team aktiv habt. Und dann wäre da noch eine Waffe, die so sehr wie ein Toaster aussieht, dass Entwickler Bungie sogar einen echten Toaster in ihrem Look im RL anbietet.