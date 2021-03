Der Twitch-Streamer Cody “Clix” Conrod erhielt von Epic eine Warnung, er solle mit “wagers” aufhören, also mit Geldwetten auf das Spiel. Sollte er sich nicht daran halten, könnte ihm sogar ein Bann von Fortnite drohen. Wir zeigen euch, was passiert ist.

Das ist passiert: Der Fortnite-Streamer Clix postete auf Twitter, dass er nun mit “wagers” aufhören wird. Er habe von Epic persönlich eine Warnung erhalten, dass er damit aufhören soll. Sollte er seine Wetten nicht beenden, dann würde Epic ihn von Fortnite bannen.

Im Tweet warnt er andere Spieler: Clix wolle vor allem, dass sich die anderen Spieler ebenfalls über diese Situation bewusst sind.

Ich werde keine mehr spielen und auch nichts mehr mit wagers zu tun haben. Ich habe gerade eine persönliche Warnung von Epic erhalten und mir wurde gesagt, ich solle das stoppen oder das würde in einem Bann enden. Ich empfehle anderen ebenfalls damit aufzuhören. Clix auf Twitter

Ein Bann von Fortnite wäre nicht ideal für Clix, denn er ist momentan der größte Fortnite-Streamer. So hatte er in den letzten Tagen die höchste Anzahl an geschauten Stunden auf Twitch in der Kategorie Fortnite (via sullygnome.com).

Der junge Streamer entkam vor kurzem erst einem permanenten Bann auf Twitch. Da war sexuell anzügliches Ordner-Bild in seinem Twitch-Stream für Sekunden zu waren. Seine Fans hatten da wohl eine große Rolle bei der Befreiung gespielt:

Twitch sperrt jungen Fortnite-Pro für immer – Offenbar wegen bösem Bild

Wetten in Fortnite nicht mehr erlaubt?

Was sind wagers überhaupt? Bei wagers handelt es sich um eine Art von Wetten. Spieler und Streamer treffen sich in einem Spiel und spielen dort um Geld. Dabei kann es sich um kleine Beträge, aber auch um größere Summen handeln. Wer gewinnt, kassiert den Gewinn – mit solchen Spielen vertreiben sich einige vor allem junge Top-Spieler ihre Zeit in Fortnite.

Dieses “Spieler zocken um Geld und Wetten” ist so eine Art “dunkle Seite” des eSports. Das ist auch von anderen Profi-Sportlern bekannt. Sie wetten dann nicht des Geldes wegen, sondern für den Nervenkitzel.

Diese Wetten scheinen auch unter sehr jungen Fortnite-Spielern verbreitet zu sein, dass sie direkte Duelle suchen und die Spannung durch Geldwetten erhöhen möchten. Clix kassierte schon mal einen Bann von Twitch, weil er mit einem Streamer spielte, der sich selbst als “#1 Wagerer in the World” betitelte.

Nun scheint Epic wohl selbst dagegen angehen zu wollen, indem sie dem jungen Fortnite-Streamer mit einem Bann drohen, wenn er nicht mit den Wetten aufhört. Dabei ist aber nicht klar, ob Epic generell ein Verbot für wagers angehen oder zumindest das Gewinnspiel und “gambling” bei Minderjährigen einschränken möchte. Immerhin ist Clix erst 16 und somit noch nicht volljährig.

Clix ist im Moment das Aushänge-Schild von Fortnite für eine junge Generation von Spielern. Der spielt 2021 die Rolle, die früher Ninja einnahm und etwas später Tfue. Er ist im Moment “das Gesicht von Fortnite” auf Twitch.

Bisher gibt es noch kein Statement von Epic, wie sie weiter mit den Wettspielen fortfahren möchten. Der junge Fortnite-Streamer scheint aber die Warnung ernst zu nehmen und wird sich wohl davon fernhalten. Immerhin hat er 6000$ in sein Game-Setup gesteckt, um noch besser in Fortnite zu sein – ein Bann würde sich also nicht lohnen.