1,60 Euro und Cristiano Ronaldo sind der Grund, warum ein Streamer heute Millionär ist

Der Streamer Darren „IShowSpeed“ Watkins Jr. ist der größte Livestreamer auf YouTube. Seine Karriere hatte einen außergewöhnlichen Start: Eine Spende von 1,60 Euro hat alles ins Rollen gebracht.

Wer ist der Streamer? Es handelt sich um den Streamer IShowSpeed. Er streamt auf YouTube, denn auf der Plattform Twitch wurde er gebannt. 2016, also mit gerade mal 11 Jahren, erstellt er seinen YouTube-Kanal, mit dem er 2021 durchstartete.

In seinen Streams will man meinen, dass er immer nach der nächstmöglichen Eskalationsstufe sucht, da er keine wirkliche Impulskontrolle zu haben scheint. Zuschauer schalten vor allem in seinen Streams ein, um gefährliche Aktionen zu sehen, wie als er beispielsweise über ein fahrendes Auto gesprungen ist: YouTube: 19-Jähriger zeigt den Stunt, der die Karriere von Thomas Gottschalk beendete

Der Streamer ist außerdem bekannt für sein seltsames Verhalten in der Öffentlichkeit. So bellt er zum Beispiel andere Leute an. Im Video seht ihr, was das einmal für Konsequenzen haben kann:

Eine Spende verändert alles

In einem YouTube-Livestream aus dem Jahr 2021 ging ein Moment viral: Eine Spende des Zuschauers Bradley in Höhe von 1,60 Euro kam mit der Frage, welche Fußballmannschaft er unterstützen würde. IShowSpeed antwortet: „Cristan [sic!] Ronaldo. SUI!“ (via YouTube).

Die falsche Aussprache des Namens von Cristiano Ronaldo und das komische „SUI“, der bekannte Jubel des Fußballspielers, ließen den Clip viral gehen. IShowSpeed ist gerade mal 18 Jahre als die Viralität des Streamausschnitts für seine plötzliche Berühmtheit sorgt.

Das „SUI!“ und der Fakt, dass er Fan von Cristiano Ronaldo ist, werden zu seinem Erkennungsmerkmal. 2023 darf IShowSpeed zum Ballon d’Or, eine wichtige Auszeichnung für Fußballspieler und ist traurig, dass Messi den Preis bekommt und nicht sein Idol.

Jetzt, mit 20 Jahren, hat IShowSpeed eine Karriere als Content Creator hingelegt, die ihn zum Millionär gemacht hat. Auf YouTube hat sein Kanal über 38 Millionen Follower und hat in den letzten 30 Tagen über 347 Millionen Aufrufe gemacht (via SocialBlade).

In einem Interview auf der Complexcon 2024 gab IShowSpeed vage Andeutungen zu seinem Reichtum. Es wird auf 10 Millionen US-Dollar geschätzt, wozu der Streamer nur „Irgendwas dazwischen“ antwortete.

IShowSpeeds Begeisterung für Fußball und Cristiano Ronaldo ist ungeschlagen. Gemeinsam mit anderen Influencern, aber auch Fußballstars wie Roberto Carlos, spielte der YouTube-Streamer. Das lief aber von seiner Seite nicht sehr fair aus: 19-Jähriger wird mit Fußball auf YouTube berühmt, muss selbst spielen, scheitert