19-jähriger US-Amerikaner wird mit Fußball auf YouTube berühmt, muss Fußball spielen, scheitert

Der US-Amerikaner Darren „IShowSpeed“ Watkins (19) ist mit Gaming und Fußball zu einem der erfolgreichsten Live-Streamer auf YouTube geworden. Seine Begeisterung für Cristiano Ronaldo ist grenzenlos. Am Freitag, dem 23. Februar, musste der 19-Jährige dann aber selbst Fußball spielen, zusammen und gegen ehemalige Weltstars wie Roberto Carlos oder Eden Hazard. Das lief nicht so gut.

Wo hat IShowSpeed gespielt?

Das Match hieß „Match for Hope“ und wurde am 23. Februar in Qatar ausgetragen. Die Teams bestanden aus Influencern wie IShowSpeed, aber auch einigen ehemaligen Fußballern.

Im Team „AboFlash“ waren ehemalige Weltklasse-Fußballer wie Makélélé, Kaká und Didier Drogba. IShowSpeed fragte Drogba erstmal, ob der vielleicht der Vater von Paul Pogba sei (via twitter).

Fürs Team Chunkz liefen Roberto Carlos, David Villa und Eden Hazard. Hier spiele IShowpeed mit.

Blutgräsche und Chancentod

Wie schlug sich IShowSpeed? Gar nicht gut.

Der junge US-Amerikaner verübte in Minute 26 einen Mordanschlag auf den armen Kaká und sah Gelb für eine Grätsche aus der Hölle.

In Minute 29 vergab er völlig frei stehend eine hochkarätige Chance, die ihm Eden Hazard auf dem Silbertablett servierte, aber IShowSpeed trat am Ball vorbei.

Mit dem Selbstbewusstsein war’s dann völlig vorbei, als ihm Roberto Carlos in der Kabine gut zureden wollte, da war IShowSpeed schon mit den Nerven am Ende (via twitter).

Reporter und der Dauerfeind spotten

Wie wurde es dann noch schlimmer? Nach dem Match musste sich IShowSpeed noch von Dauer-Feind KSI anhören lassen, dass er „einfach scheiße sei.“

Der veröffentlichte ein Bild mit der „Heat-Map“ von IShowSpeed, die sich in der Ersatzbank abspielte.

In einem Interview nach dem Match wurde er auch noch aufgezogen. Der Reporter fragte neugierig, wie er denn so viele Chancen vergeben konnte. Dann merkte der Reporter, was er mit dem Fragen angerichtet hatte und wechselte ins Väterliche.

Aber da hatte es dem sonst so feurigen US-Amerikaner dann wohl völlig gereicht und er beendete kopfschüttelnd das Interview (via twitter).

„Tut mir leid, ich hör’ mit Fußball auf. Ich bin mit dem Scheiß fertig“

So fand IShowSpeed seine Leistung: Der 19-Jährige war nach dem Match untröstlich und hat sein sofortiges Karriere-Ende im Fußball bekannt gegeben. Er entschuldigte sich bei den Zuschauern, dass er so schlecht gespielt habe.

Die Fans allerdings munterten ihn auf, er habe ja mit einer Knieverletzung gespielt, allein dafür gebühre ihm Respekt.

Das steckt dahinter: Bei aller Liebe für IShowSpeed: Man merkte schon beim Sidemen-Event im September 2023, dass er zwar ein sehr athletischer und motivierter junger Mann ist, aber auch US-Amerikaner, der wahrscheinlich bis vor wenigen Monaten mit Fußball einfach nie was zu tun hatte. Die meisten anderen Influencer, gegen die er so spielt, kommen häufig aus Europa, wo man in der Jugend fast zwangsweise in irgendeiner Form mit Fußball konfrontiert wird.

