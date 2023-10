18-jähriger YouTuber schafft’s zum Ballon d’Or: Bellt und wimmert, als Messi Fußballer des Jahres wird

Warum ist das bedeutend ? IShowSpeed gibt seinem Publikum genau das, was es will. Bei der Gala erreichte er über 500.000 Zuschauer – ein neuer Rekord. Zudem trendete er erneut auf Twitter.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das ist der Clip: Am 30. Oktober wurde der Ballon d’Or 2023 vergeben, ein französischer Preis für den Fußballer des Jahres. Die Zeremonie fand in einem Theater in Paris statt.

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Insert

You are going to send email to