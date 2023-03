Der 18-jährige Streamer Darrell “IShowSpeed” Watkins ist riesig auf YouTube. Dort fällt er vor allem durch seine lauten Ausraster immer wieder auf. Bei einem Treffen mit Spielern der portugiesischen Fußball-Nationalmannschaft bellte er einfach los.

Was ist das für ein YouTuber? IShowSpeed ist ein Phänomen auf YouTube. Ende 2021 wurde der 18-Jährige permanent von Twitch gesperrt und stieg schnell zum größten Streamer auf YouTube auf. Er macht vor allem mit Aktionen auf sich aufmerksam, die irgendwie immer komplett aus dem Ruder laufen.

Dennoch schafft er es immer wieder, Prominente in seine Streams zu bekommen:

Ein Treffen blieb dem begeisterten Fußball-Fan jedoch bislang verwehrt: das mit seinem Idol, Cristiano Ronaldo. In Portugal war der 18-Jährige schon nah dran, denn dort traf er sich mit den Nationalspielern João Félix und Rafael Leão – und begann, zu bellen.

In der Welt der Content Creator muss man sich ungewöhnliche Aktionen einfallen lassen, um aus der breiten Masse hervorzustechen. Da bellt man dann eben oder zieht sich ein Rattenkostüm an.

IShowSpeed rastet beim Treffen mit João Félix aus

Was macht IShowSpeed in Portugal? Der Streamer reiste nach Portugal, um beim EM-Qualifikaitons-Spiel zwischen Portugal und Liechtenstein am 23. März dabei zu sein. Wie es sich für einen Content Creator gehört, ließ er seine Zuschauer im Stream daran teilhaben.

Im Anschluss an das Match, bei dem sein Idol Cristiano Ronaldo zwei der vier Tore erzielte, wurde IShowSpeed eingeladen, mit den Nationalspielern João Félix und Rafael Leão auszugehen. Der Streamer zeigte sich zunächst mit Leão, scherzte mit diesem: Das sei sein Bruder, sein Zwilling.

Wie verlief das Treffen? In einem Restaurant trifft der 18-Jährige anschließend João Félix. Als er den 23-Jährigen seinem Chat vorstellen möchte, unterläuft ihm jedoch ein Fauxpas, er spricht den Namen des Spielers falsch aus und weigert sich auch nach dessen Korrektur, ihn noch einmal richtig zu sagen – das sei doch dasselbe.

Félix revanchiert sich, indem er dem YouTuber einen Löffel mit Schokoladen-Mousse anbietet. Statt ihn probieren zu lassen, schmiert er ihm die Creme jedoch auf die Nase. IShowSpeed beginnt daraufhin, wild zu bellen, sehr zur Belustigung der Anwesenden, die ihn lachend filmen.

Dabei bleibt wie immer etwas unklar, inwiefern seine Gegenüber eingeweiht waren. Félix scheint dem 18-Jährigen die Aktion jedenfalls nicht übelzunehmen, es dürfte jedoch zu den ungewöhnlicheren Fan-Treffen seiner Karriere gehören. Das ganze Video könnt ihr euch hier anschauen, gebellt wird ab 9:49.

Wie kommt das an? Mittlerweile kennt man so ein Verhalten von dem 18-Jährigen und die Reaktionen fallen erwartbar aus: Seine Fans lieben ihn für genau diese Inhalte, das Bellen ist für sie das Highlight. Menschen, die keine Fans des YouTubers sind, ist das Ganze eher befremdlich, zum Fremdschämen (via Twitter).

Ob IShowSpeed seine Chancen auf ein Treffen mit Cristiano Ronaldo erhöht hat, indem er dessen Kollegen zusammen bellt, ist eher fraglich. Fans verfolgen jedoch gespannt, ob es dem 18-Jährigen doch noch gelingen wird, sein großes Idol persönlich zu treffen – wenn der YouTuber dabei seinem üblichen Muster folgt, dürfte zumindest Unterhaltung geboten werden.

