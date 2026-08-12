Wer hat eigentlich beschlossen, dass Barbaren in Dungeons & Dragons immer Vollidioten sein müssen?

Barbaren sind eine durchaus beliebte Klasse in Dungeons & Dragons, weil sie ordentlich austeilen und einstecken können und ihre Wut sie zu wahren Bestien im Kampf macht. In vielen Fällen muss darunter ihre intellektuelle Ausprägung leiden … Aber muss sie das wirklich?

Was macht Barbaren wirklich „dumm“? Barbaren in Dungeons & Dragons funktionieren vor allem durch ihre Kraft, Konstitution und ihr Geschick. Im Kampf befinden sie sich oftmals mittendrin oder an vorderster Front, um durch ihre Wut und Stärke zu einer kleinen, aber heftigen Einmannarmee zu werden.

Aus diesem Grund erhalten diese 3 Attribute bei der Punkteverteilung auch die meiste Liebe, um möglichst effektiv zu sein. Was daraus folgt: Attribute wie Weisheit oder Intelligenz bleiben daher (nett ausgedrückt) etwas auf der Strecke. Sie werden zum „Dump-Stat“.

Doch bedeutet eine unterdurchschnittliche Intelligenz, dass ein Barbar absolut hohl sein muss?

Auch Grog aus Vox Machina ist ein Barbar mit einer soliden Intelligenz von 6:

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„Dumme“ Barbaren sind nicht weit genug gedacht

„Dumme“ Barbaren sind eine stereotypische Interpretation des von Wut geleiteten und ungebildeten wilden Barbaren, der zuerst zuschlägt und danach nachdenkt, wenn überhaupt. Aber nicht nur Barbaren sind von solchen Stereotypen betroffen. Auch der horny Barde, der stoische Paladin, der nerdige Magier und der edgy Hexenmeister fallen darunter, wovon ich mich mit meiner Hexenmeisterin auch nicht ganz freisprechen kann.

Solche Charaktere können durchaus Spaß machen und haben ihre Daseinsberechtigung, wenn ein Spieler einen derartigen Charakter wählt. Allerdings sollte bewusst sein: Nur weil manche Klassen ihre Vorurteile haben, muss man diese nicht erfüllen, um einen stimmigen Charakter zu schaffen.

Grog aus Vox Machina ist ein unglaublich toller Freund, vor allem mit seiner besten Freundin Pike (Bildquelle: YouTube)

Barbaren mögen zwar Stärke über Intelligenz priorisieren, doch das bedeutet nicht, dass sie Idioten sind – keinesfalls. Barbaren können auch ein durchaus kluges Köpfchen besitzen, das andere zum Staunen bringt.

Barbaren können kampferprobt und starke Taktiker und Strategen sein. Sie können besonders gut darin sein, Spuren zu lesen, außerhalb von Zivilisation zurechtzukommen und aus ihrer Erfahrung heraus starke Pläne zu schmieden.

Hier können vor allem Talente wie beispielsweise „Aufmerksam“, „Gewölbeforscher“ oder auch „Koch“ für mehr Skill und Persönlichkeit sorgen, wenn es die Backstory allein noch nicht ganz hergibt.

Außerdem können sie, wenn sie sowieso in der Lage sind, die eigene Wut zu entfesseln, generell eine starke emotionale Intelligenz besitzen. Genau wie der Barbar aus unserer Gruppe, den ich hier einmal als Beispiel nennen will.

Keine hohe Intelligenz und trotzdem der Verstand eines Kriegers und eines besten Freundes

Der Barbar aus unserer Gruppe besitzt mit seiner Intelligenz von 8 einen unterdurchschnittlichen Intellekt und ist trotzdem eins der stärksten Mitglieder, wenn es darum geht, eine Strategie im Kampf zu finden. Sein Leben lang hat er mit Kämpfen verbracht, die ihm ein großes Verständnis für Taktik beschert haben, sowie das Wissen, auf was man besonders achten muss, wenn man in Sicherheit rasten will.

Der Barbar in unserer Gruppe ist kein Haudrauf ohne Plan oder eine reine Kampfmaschine, sondern ein Beschützer, ein Stratege und ein wirklich starker Freund. Ein perfektes Beispiel, dass Stärke nicht nur in den Muskeln sitzt, sondern auch im Herzen.

Wer bereit ist, seinen Barbar nicht nur als „Haha, Hihi, Idiot mit Axt“ zu spielen, sondern auch auf Talente, Freundschaft und Lebenserfahrung schaut, kann einen wirklich starken Charakter schaffen, der seiner Gruppe nicht nur im Kampf in Erinnerung bleibt.

(Grüße gehen raus an Bloodhoof, Ozen denkt an dich.)

Was denkt ihr? Müssen Barbaren aus Dungeons & Dragons wirklich dumm sein? Oder habt ihr einfach Spaß daran, einen Idioten zu spielen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Barbaren sind eine der besten Einstiegsklassen in Dungeons & Dragons, wenn man bisher noch nicht so viel Erfahrung in dem Spiel sammeln konnte. Aber auch andere Klassen eignen sich hervorragend, wenn man starten will, ohne komplett von Regeln und zu vielen komplexen Möglichkeiten überrumpelt zu werden. Wir stellen sie euch vor: Hier sind 5 Klassen aus Dungeons & Dragons, die sich besonders für Einsteiger eignen