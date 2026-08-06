Perfektes Tool für eure D&D-Kampagne gibt’s auf Steam gerade für kleines Geld

Lust auf D&D, aber am PC gemütlich mit Freunden? Ein Tool auf Steam macht es leichter als je zuvor, die Runden online durchzuführen.

Pen&Paper-Rollenspiele gehören zu den schönsten Erlebnissen, die man mit einer Freundesgruppe haben kann – zumindest am gemeinsamen Küchentisch. Zwar gibt es auch verschiedene Tools, um die Rollenspiele wie D&D in die virtuelle Welt zu übertragen, doch sie alle kommen mit kleineren oder größeren Tücken.

Wer eine Variation dieser Programme ausprobieren will, über die gerade viel Gutes verloren wird, sollte sich die Game Master Engine ansehen – die ist für Spieler kostenlos, nur der Dungeon Master (oder Game Master) muss sie kaufen.

Video starten Game Master Engine – Ein schickes Steam-Tool für eure D&D-Kampagne Autoplay

Was ist das für ein Programm? Die Game Master Engine erlaubt es euch, innerhalb von wenigen Minuten eigene Karten für D&D-Abenteuer (oder andere RPGs) zu basteln. Mit wenigen Klicks schiebt ihr Bäume, Straßen, Kisten für Deckungen zusammen oder lasst euch mehr Zeit und baut umfangreiche Landschaften oder das Innere einer Taverne. Wer darauf keine Lust hat, kann sich aber auch an den zahllosen Maps bedienen, die es bereits von der Community gibt und diese einfach für das eigene Abenteuer nutzen.

Anschließend könnt ihr dann Aufsteller platzieren, um die Position eurer Helden und Gegnertruppen darzustellen. Die Auswirkung von Effekten und Zaubern kann auf wenige Zentimeter genau angezeigt werden, sodass ihr exakt wisst, wie viele Gruppenmitglieder der „gut gemeine Feuerball“ bei einem Treffer in Mitleidenschaft ziehen wird (hoffentlich alle, wie es sich gehört).

Für D&D-Fans eignet sich das Tool perfekt.

Kostenlos für Spieler, nur der Dungeon Master muss kaufen

Was kostet die Software? Falls ihr die „Game Master Engine“ selbst mal ausprobieren wollt, ist die Einstiegshürde ziemlich gering. Denn lediglich euer Spielleiter muss das Programm in der „GM Edition“ auf Steam kaufen, zu einem aktuell um 60 % reduzierten Preis von 16,79 € – aber nur noch für ein paar Stunden, danach kostet die Software wieder 41,99 €.

Der Preis gilt allerdings nur für den Game Master. Spieler können Game Master Engine kostenlos verwenden. Das macht es für Gruppen leicht, das Geld zusammenzukratzen oder auch dem Spielleiter einfach mal als kleines Dankeschön ein neues Tool zu schenken (oder als hinterlistige Verpflichtung, auch noch für viele weitere Jahre als GM zu dienen).

Werdet ihr es euch mal anschauen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Warum ist die Game Master Engine von 2021? Die Game Master Engine wird übrigens von einem einzelnen Entwickler seit knapp 6 Jahren entwickelt und befindet sich noch im Early Access. Ein vollständiger Release ist für das Jahr 2027 geplant. Dank Workshop-Integration auf Steam gibt es aber auch schon eine riesige Menge an Community-Inhalten, sodass ihr aus einer breiten Palette von fertigen Maps auswählen könnt, wenn ihr eigene Kämpfe darstellen möchtet.

Wie schön Dungeons & Dragons nicht nur mit den Freunden, sondern auch mit der eigenen Familie sein kann, zeigt die Geschichte eines Vaters, der erzählt, wie er seine 8-jährige Tochter erst mehrfach zum Weinen gebracht hat, es dann aber doch ein Happy End gab.