Obwohl ich der Klischee-Edgelord bin, nerve ich meine D&D-Gruppe damit nicht – So schafft ihr das auch

In der Spielerschaft von Dungeons & Dragons gibt es verschiedene Archetypen, die Spieler mehr oder weniger bewusst ihren Charakteren geben, selbst wenn das gar nicht beabsichtigt war. Auch der Charakter von MeinMMO-Redakteurin Caro erfüllt genug Merkmale, um sie als den typischen „Edgelord” der Gruppe zu krönen. Doch dabei will sie kein Spaßverderber sein, sondern ganz im Gegenteil den Fluch dieses Archetyps ablegen.

Gemeinsam mit meiner D&D-Gruppe befinde ich mich in meinem ersten, aber schon bereits zweijährigen Abenteuer im Norden Faerûns. Unsere Gruppe ist eine bunt gemischte Gruppe verschiedener Persönlichkeiten, die allesamt ihre eigenen Talente, aber auch Macken besitzen, so wie auch meine Hexenmeisterin Ozen (Bonuspunkte an diejenigen, die wissen, von wo der Name ist).

Neben unserem Barbaren, Druiden und der Bardin ist sie das, was man nach absolutem Hexenmeister-Klischee als den typischen Edgelord-Charakter beschreiben könnte: Eine recht unschöne Vergangenheit plus düstere Backstory, eine Verbindung zu einer – oder mittlerweile mehreren – finsteren Entität/en und obendrauf eine Menge ungesunde Angst, die sie davon abhält, sorglos über all das Genannte zu sprechen.

Diese Art von Charakteren ist in der Community von Dungeons & Dragons eher verpönt, und das aus gutem Grund. Eine düstere Hintergrundgeschichte voller Hilflosigkeit und Trauer kann einen Charakter dementsprechend dazu bringen, in sich gekehrter zu sein, wenig zu sprechen und möglichst wenig über sich selbst, die eigene Vergangenheit und Ambitionen preiszugeben. Und das bietet allen anderen am Tisch etwas ganz Besonderes, nämlich: nichts.

Was macht einen Edgelord so problematisch?

Ein Charakter, beziehungsweise dessen Spieler, der so zurückgezogen agiert – sei es aus Angst, übertriebener Coolness oder düsteren Absichten – bringt einer gemeinsamen Gruppe keinen Mehrwert. Dungeons & Dragons ist vor allem eins, nämlich eine gemeinsame Spielerfahrung, in der eine Gruppe gemeinsam eine Geschichte erzählt und spannende Erfahrungen erlebt.

Vor allem zu Beginn einer Kampagne, wo sich die Charaktere gegenseitig noch nicht kennen und dementsprechend nicht direkt alle Kleinigkeiten ihrer selbst teilen wollen, kann das noch gut funktionieren und sogar Spannung erzeugen. Allerdings wechselt diese Spannung schnell zu Langeweile, wenn ein Charakter ständig versucht, sich geheimnisvoll zu geben, um seine dunkle, böse Vergangenheit nicht preiszugeben. Es verhindert Teamwork, gemeinsame Erlebnisse und vor allem das, was gleichzeitig die Rettung dieses Archetyps ist: Charakterentwicklung und Tiefe.

Es ist nicht problematisch, einen Charakter mit einer schlimmen Vergangenheit zu spielen, das kann sogar eine starke narrative Basis für die Kampagne bieten. Und genau darin liegt die Lösung, um für Charakterentwicklung zu sorgen. Das Problem ist nicht der düstere Charakter, sondern die fehlende Substanz: die Person hinter dieser düsteren Maske.

Macht es (nicht) wie Aragorn in dieser Szene: Ihr dürft edgy in der Ecke einer Taverne sitzen. Doch da muss mehr dahinterstecken.

Wie man einen düsteren Charakter spielt und trotzdem nicht seine Mitspieler vergrault

Wer provokante und düstere Geschichten liebt, kann diese in Absprache mit dem Dungeon Master und der Gruppe definitiv einbinden. Schade ist es jedoch, wenn eine finstere Geschichte nicht über den Schockfaktor hinausgeht und das Potenzial, das aus einem solchen Hintergrund entsteht, ungenutzt bleibt.

Gewalt und Grausamkeit ohne Substanz sind langweilig und wirken einfach „hohl“. Doch verdrängte Verletzlichkeit und Sanftheit dahinter können zu unglaublich starken Charaktermomenten führen.

Um das zu erklären, möchte ich mich selbst und meine Ozen als Beispiel nehmen, damit ihr aus meinen Fehlern und Erkenntnissen lernen könnt, wie man einen Edgelord spielt und trotzdem die Geschichte vorantreibt. Ja, das könnte peinlich werden, aber … sind wir nicht alle ein bisschen cringe?

Ozen erfüllt mit ihrer tragischen Backstory wirklich jedes Hexenmeister-Klischee, aber habe keine Lust mehr auf mysteriöse Stille.

Edgy sein ist okay – aber die Menschlichkeit darunter darf nicht verloren gehen

Um euch ein kurzes Bild zu machen, was Ozen so edgy macht: Sie entfloh in ihrer Jugend einer religiösen Kommune, wo sie als einziger Tiefling unter Menschen als schlechtes Omen galt. Sie wurde kurz davor ritualistisch an eine Entität gebunden, wozu sie einwilligte, um ihrer „Heimat“ irgendwie nützlich zu sein. Über ihre Jugend spricht sie ungern und selten, ist oft ängstlich, unsicher und eher still. Und das machte sie, vor allem nach den ersten Sessions des gemeinsamen Abenteuers mit ihrer Gruppe, wirklich … schwierig.

In Dungeons & Dragons ist mir vor allem die Geschichte und die Entwicklung der Charaktere wichtig. Und wie sollte sich mein Charakter entwickeln, wenn sie niemals aus sich herauskommt? Die Lösung lautet – wer hätte es vermutet – Kommunikation.

Ich habe erkannt, welche Momente wirklich wertvoll waren, ohne den Edgelord-Charakter aufgeben zu müssen:

Emotionen zulassen: Aufgrund einer leckeren Mahlzeit, die ausgerechnet der Barbar zubereitet hat (mit einer Nat 20), ist diese so lecker, dass Ozen aufgrund des grandiosen Geschmacks fast zu Tränen gerührt wird. Eine solche Mahlzeit hat sie in ihrem ganzen Leben noch nie gehabt. Es war lustig, etwas tragisch, und sorgte für einen besonderen Moment zwischen Freunden.

Aufgrund einer leckeren Mahlzeit, die ausgerechnet der Barbar zubereitet hat (mit einer Nat 20), ist diese so lecker, dass Ozen aufgrund des grandiosen Geschmacks fast zu Tränen gerührt wird. Eine solche Mahlzeit hat sie in ihrem ganzen Leben noch nie gehabt. Es war lustig, etwas tragisch, und sorgte für einen besonderen Moment zwischen Freunden. Makel nicht verstecken, sondern zeigen: Stoische Coolness wird von anderen selten als genauso cool empfunden, wie man es sich selbst ausmalt. Makel zuzulassen kann für überraschende Momente sorgen, die ein Gespräch anregen. Ist dieser Makel auch noch mit der Vergangenheit verbunden, kann diese aufgearbeitet werden. Ozen kann aufgrund fehlender Bildung nicht schnell lesen oder schreiben, doch trotzdem besitzt sie als einzige den „Verständigung“-Zauber. Die Gruppe muss geduldig warten, bis sie eine Nachricht vorgeschrieben hat, und wird neugierig, wieso sie so lange braucht. Boom – direkt für Gesprächsstoff gesorgt.

Stoische Coolness wird von anderen selten als genauso cool empfunden, wie man es sich selbst ausmalt. Makel zuzulassen kann für überraschende Momente sorgen, die ein Gespräch anregen. Ist dieser Makel auch noch mit der Vergangenheit verbunden, kann diese aufgearbeitet werden. Ozen kann aufgrund fehlender Bildung nicht schnell lesen oder schreiben, doch trotzdem besitzt sie als einzige den „Verständigung“-Zauber. Die Gruppe muss geduldig warten, bis sie eine Nachricht vorgeschrieben hat, und wird neugierig, wieso sie so lange braucht. Boom – direkt für Gesprächsstoff gesorgt. Empathie: Die meisten Charaktere besitzen etwas in ihrer Vergangenheit, über das sie ungern sprechen, weil es sie belastet. Anstatt sich selbst abzukapseln, kann man auf den Schmerz anderer reagieren. Und das muss nicht nur bei Mitspielern sein, sondern auch bei NPCs. Vielleicht soll ein gefährlicher Feind niedergestreckt werden, der jedoch eine ähnliche Vergangenheit besitzt wie man selbst. Man tut sich schwer damit oder weigert sich. Das kann im ersten Moment für Konflikte sorgen, aber auch dazu anregen, mehr über den Grund zu sprechen. Ozen trauerte um einen der ersten gefährlicheren Feinde, da die beiden eine fast identische Jugend verbindet. Als die Gruppe den Sieg über sie feierte, ging es Ozen damit gar nicht gut. Es sorgte für ein Gespräch und die erste Offenbarung, dass sie sich ähnlicher waren, als die anderen dachten.

Die meisten Charaktere besitzen etwas in ihrer Vergangenheit, über das sie ungern sprechen, weil es sie belastet. Anstatt sich selbst abzukapseln, kann man auf den Schmerz anderer reagieren. Und das muss nicht nur bei Mitspielern sein, sondern auch bei NPCs. Vielleicht soll ein gefährlicher Feind niedergestreckt werden, der jedoch eine ähnliche Vergangenheit besitzt wie man selbst. Man tut sich schwer damit oder weigert sich. Das kann im ersten Moment für Konflikte sorgen, aber auch dazu anregen, mehr über den Grund zu sprechen. Ozen trauerte um einen der ersten gefährlicheren Feinde, da die beiden eine fast identische Jugend verbindet. Als die Gruppe den Sieg über sie feierte, ging es Ozen damit gar nicht gut. Es sorgte für ein Gespräch und die erste Offenbarung, dass sie sich ähnlicher waren, als die anderen dachten. Und – selbst wenn es nicht von eurem Edgelord ausgeht – Humor: Humor ist für die gesamte Gruppe, seien es die Spieler selbst oder die verkörperten Charaktere, sehr zusammenschweißend. Und dem kann sich auch kein Edgelord entziehen. Denn oft entsteht dieser durch Zufälle. Oftmals ist es sogar noch lustiger, wenn der sonst so stoische, geheimnisvolle Charakter Opfer dieser Momente wird. Wenn einem sonst so stillen Einsiedler ein Lachen entgegengebracht wird, kann das absolut heilend sein.

Wir befinden uns bereits im zweiten Jahr unseres Abenteuers und ich bin glücklich, trotz des Titels des Edgelords einen Charakter zu spielen, der bereits so viel Entwicklung durchmachen konnte, weil sie sich auf die Spielereien der Gruppe einlässt. Und ganz ehrlich – das ist viel belohnender, als jahrelang still in den Ecken der Tavernen zu sitzen.

Der Einsiedler (ohne Tiefe) gilt als einer der unbeliebtesten Charakter-Archetypen in Dungeons & Dragons, ist jedoch nicht die einzige problematische Art von Spieler. In dieser Liste auf MeinMMO haben wir für euch zusammengefasst, welche Spielertypen sich aufgrund ihres Verhaltens schnell am Tisch unbeliebt machen und deswegen vermieden werden sollten: 5 Arten von Charakteren, die ihr in Dungeons & Dragons besser nicht spielen solltet