Mit 13 Jahren gewann er 200 Dollar in Fortnite, 5 Jahre später erreicht er 1 Million und gilt als einer der besten Spieler der Welt

Ein talentiertes Kind wurde mit 13 Jahren zum Profi-Gamer, 5 Jahre später gilt er in einem der größten Shooter der Welt als einer der besten Spieler.

Um wen geht es? Im Jahr 2020 gewann der zum damaligen Zeitpunkt erst 13-jährige Peter Kata zum ersten Mal ein Preisgeld in Fortnite. Der talentierte Gamer erreichte in Chapter 2 Season 3 beim damals wöchentlich stattfindenden Console Cash Cup den 16. Platz. Das war quasi der Beginn seiner Karriere als Profi-Gamer.

Fünf Jahre später ist Kata in der E-Sport-Szene von Fortnite ein Star und gehört zu den besten Spielern, die den Battle-Royale-Shooter von Epic Games jemals gespielt haben. Außerdem unterhält er in den sozialen Netzwerken tausende Zuschauer.

Während die YouTube-Videos des US-Amerikaners regelmäßig über 700.000 Aufrufe erreichen, schalten bei seinen Streams auf Twitch durchschnittlich 5.000 Fortnite-Fans ein (via Sullygnome). Dort kennt man den heute 18-Jährigen vor allem unter dem Namen „PeterBot“.

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Klein angefangen, heute ein verdienter Pro-Gamer

So verlief die Karriere des E-Sportlers: Bis April 2026 gewann PeterBot über 50 Turniere, darunter einige prestigeträchtige FNCS-Titel mit tausenden Dollar Preisgeld (via Liquipedia).

Sein größter Erfolg war der Gewinn der FNCS Global Championship 2024, mit der er sich gemeinsam mit seinem Duo-Partner Miguel „Pollo“ Moreno zum Weltmeister von Fortnite krönte und auf einen Schlag 200.000 US-Dollar Preisgeld einsackte. Insgesamt gewann PeterBot inzwischen 1,1 Millionen Dollar in Fortnite und gehört damit zu den 25 erfolgreichsten Spielern des Spiels – und das, obwohl er die Blütezeit von Fortnites E-Sport verpasste.

Viele Topverdiener der Szene wie „Bugha“ und „aqua“ haben vor allem im Jahr 2019 hohe Preisgelder eingesteckt, als die Fortnite-Turniere noch einen deutlich höheren Preispool hatten. Allein für den Sieg des Fortnite World Cup Finals im Duo winkten damals 3 Millionen US-Dollar.

So geht es weiter: Das nächste große Turnier, bei dem Fortnite-Profis wie PeterBot um den Titel kämpfen, ist der im Mai in Düsseldorf stattfindende „Major 1 Summit“ der Fortnite Champion Series 2026. Das Gewinner-Duo kann hier 200.000 US-Dollar abgreifen.

Ein Konkurrent des 18-jährigen US-Amerikaners könnte bei dem Turnier der deutsche Content-Creator und Fortnite-Profi „Rezon ay“ sein, der für den Shooter sogar die Schule schmiss. Auf MeinMMO könnt ihr seine Geschichte nachlesen: Was wurde aus dem 17-Jährigen, der mit Fortnite zum Millionär wurde und die Schule schmiss?