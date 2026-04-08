Mit 13 Jahren gewann er 200 Dollar in Fortnite, 5 Jahre später erreicht er 1 Million und gilt als einer der besten Spieler der Welt

Ein talentiertes Kind wurde mit 13 Jahren zum Profi-Gamer, 5 Jahre später gilt er in einem der größten Shooter der Welt als einer der besten Spieler.
Um wen geht es? Im Jahr 2020 gewann der zum damaligen Zeitpunkt erst 13-jährige Peter Kata zum ersten Mal ein Preisgeld in Fortnite. Der talentierte Gamer erreichte in Chapter 2 Season 3 beim damals wöchentlich stattfindenden Console Cash Cup den 16. Platz. Das war quasi der Beginn seiner Karriere als Profi-Gamer.
Fünf Jahre später ist Kata in der E-Sport-Szene von Fortnite ein Star und gehört zu den besten Spielern, die den Battle-Royale-Shooter von Epic Games jemals gespielt haben. Außerdem unterhält er in den sozialen Netzwerken tausende Zuschauer.
Während die YouTube-Videos des US-Amerikaners regelmäßig über 700.000 Aufrufe erreichen, schalten bei seinen Streams auf Twitch durchschnittlich 5.000 Fortnite-Fans ein (via Sullygnome). Dort kennt man den heute 18-Jährigen vor allem unter dem Namen „PeterBot“.
Klein angefangen, heute ein verdienter Pro-Gamer
So verlief die Karriere des E-Sportlers: Bis April 2026 gewann PeterBot über 50 Turniere, darunter einige prestigeträchtige FNCS-Titel mit tausenden Dollar Preisgeld (via Liquipedia).
Sein größter Erfolg war der Gewinn der FNCS Global Championship 2024, mit der er sich gemeinsam mit seinem Duo-Partner Miguel „Pollo“ Moreno zum Weltmeister von Fortnite krönte und auf einen Schlag 200.000 US-Dollar Preisgeld einsackte. Insgesamt gewann PeterBot inzwischen 1,1 Millionen Dollar in Fortnite und gehört damit zu den 25 erfolgreichsten Spielern des Spiels – und das, obwohl er die Blütezeit von Fortnites E-Sport verpasste.
Viele Topverdiener der Szene wie „Bugha“ und „aqua“ haben vor allem im Jahr 2019 hohe Preisgelder eingesteckt, als die Fortnite-Turniere noch einen deutlich höheren Preispool hatten. Allein für den Sieg des Fortnite World Cup Finals im Duo winkten damals 3 Millionen US-Dollar.
So geht es weiter: Das nächste große Turnier, bei dem Fortnite-Profis wie PeterBot um den Titel kämpfen, ist der im Mai in Düsseldorf stattfindende „Major 1 Summit“ der Fortnite Champion Series 2026. Das Gewinner-Duo kann hier 200.000 US-Dollar abgreifen.
Ein Konkurrent des 18-jährigen US-Amerikaners könnte bei dem Turnier der deutsche Content-Creator und Fortnite-Profi „Rezon ay“ sein, der für den Shooter sogar die Schule schmiss. Auf MeinMMO könnt ihr seine Geschichte nachlesen: Was wurde aus dem 17-Jährigen, der mit Fortnite zum Millionär wurde und die Schule schmiss?
Deine Meinung ist uns wichtig!
Gefällt dir der Artikel? Hast du irgendwelche Kommentare? Sag uns, was du denkst!
Bitte lies unsere Kommentarregeln, bevor du kommentierst.