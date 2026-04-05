Was wurde aus dem 17-Jährigen, der mit Fortnite zum Millionär wurde und die Schule schmiss?

Ein deutscher Fortnite-Profi schmiss nach der neunten Klasse die Schule, wurde aber schließlich zum Millionär. Wie steht es heute um ihn?

Wer ist der 17-Jährige, und was ist seine Geschichte? Lennard „Rezon ay“ Sill ist in der deutschsprachigen Fortnite-Community ein bekanntes Gesicht. Seinen Werdegang startete er in frühen Jahren als E-Sportler, doch kurz darauf war er obendrein Content-Creator und verdiente mit eigens erstellten Fortnite-Maps ein Vermögen.

Schon bald war er nicht nur Profispieler oder Twitch-Streamer. Er war ein Schulabbrecher, der sich erfolgreich zahlreiche Kanäle aufbaute, Geld in verschiedene Projekte investierte und mit einer einfachen Map das richtige Gespür hatte.

Vom Schulabbrecher zum Millionär

Bereits mit 13 Jahren versuchte sich Rezon am E-Sport von Fortnite und ging vom talentierten Hobbyspieler zum Fortnite-Profi über. Zwei Jahre später sollte sein Werdegang schließlich richtig Fahrt aufnehmen – denn Rezon brach die Schule nach der 9. Klasse ab.

Im November 2021 wurde Rezon im Alter von 15 Jahren Teil von „Guild Esports“, doch er verließ das Team schon wenige Monate später und schloss sich kurz darauf dem „FOKUS Clan“ an.

Bereits mit 16 Jahren hatte Rezon auf Twitch über 440.000 Follower, unterhielt durchschnittlich 1.500 Zuschauer und konnte über 400.000 US-Dollar in Preisgeldern gewinnen. Im darauffolgenden Jahr kamen weitere 78.000 US-Dollar hinzu (via esportearnings).

Als Rezon 17 war, nahm seine Karriere plötzlich eine große Wendung:

Epic Games veröffentlichte am 22. März 2023 den Unreal Editor für Fortnite.

Beim Unreal Editor für Fortnite (kurz UEFN) handelt es sich um ein System, das Nutzern erlaubt, eigene Welten, Modi oder Spiele zu erschaffen, die sie dann innerhalb von Fortnite veröffentlichen können.

Wenige Monate später stellte Rezon seine eigene Fortnite-Map vor, die der damals 17-Jährige in Zusammenarbeit mit dem Map-Creator „Heavyblue“ erstellte:

Eine 1v1-Map, bestehend aus 2 Treppen, mit der Spieler ihre mechanischen Skills trainieren können sollen.

Während Rezon sein Feedback als Fortnite-Profi einbrachte und obendrein Reichweite lieferte, war Heavyblue für die tatsächliche Erstellung und Instandhaltung der Karte verantwortlich.

Schnell stieg die Map zu den wichtigsten Einnahmequellen von Rezon auf. Als er im Januar 2024 im Podcast des Content-Creators Amar zu Gast war, rechnete er etwa mit rund 100.000 Euro für besagten Monat (via YouTube).

Heute weiß man: Rezon war bereits mit 17 Jahren Millionär.

Erfolgreich, aber verschwenderisch

Heute ist Rezon ein erfolgreicher Content-Creator, E-Sportler und Unternehmer. Als E-Sportler zählt er weltweit zu den 50 besten Verdienern in Fortnite. Auf Twitch beherbergt er über 1,4 Millionen Follower und unterhält bei seinen Livestreams durchschnittlich über 2.500 Zuschauer. Außerdem führt er verschiedene YouTube- und TikTok-Kanäle, die regelmäßig 20.000-130.000 Aufrufe erzielen.

In seinen Videos konzentriert sich Rezon allerdings nicht mehr nur noch auf Fortnite, sondern berichtet auch von seinem Leben, zeigt Urlaubsreisen oder macht verschiedene Formate mit Freunden und anderen Creatorn. Ebenso ist er Teil der Wave-Boys, einer Content-Creator-Gruppe und Teilinhaber der Firma „Strayfe“, die Gaming-Gear wie Tastaturen und Mauspads verkauft.

Seine 1v1-Map zählt 2026 weiterhin zu den beliebtesten UEFN-Karten des Spiels und hat durchschnittlich über 3.300 aktive Spieler. Ende 2025 soll er seine zweitgrößte Auszahlung von Epic-Games erhalten haben – die größte liegt angeblich bei rund 550.000 Euro. Die Website Fortnite.gg schätzt zudem, dass die Map insgesamt Einnahmen zwischen 1.040.000 und 3.730.000 Euro generiert habe – inzwischen hat er sogar noch weitere Maps veröffentlicht.

Rezon ist zweifelsohne erfolgreich, aber er geht teilweise auch sehr verschwenderisch mit seinem Geld um. In einem Video auf YouTube erzählt er etwa, wie er ca. 215.000 € für Schmuck und Uhren ausgegeben hat oder rund 50.000 € durch Glücksspiel und 100.000 € durch sogenannte Meme-Coins verlor.

Unabhängig vom finanziellen Erfolg war 2025 für Rezon ein turbulentes Jahr. In einem Video von Oktober sprach er über verschiedene Themen, die ihn beschäftigten, darunter Leistungsdruck, sein Privatleben, die Fixierung auf finanziellen Erfolg und eine Identitätskrise auf YouTube.

Rezon war mit einigen seiner Inhalte nicht mehr zufrieden und auch Fortnite, besonders Ranked und Reload, machten ihm nicht mehr so viel Spaß wie früher.

Die Karriere des heute 19-Jährigen wurde natürlich stark von Fortnite geprägt, aber vielleicht sehen wir ihn zukünftig in anderen E-Sport-Titeln – so wie ein Fortnite-Profi, der ebenfalls jung anfing, aber inzwischen das Spiel wechselte: Mama nahm 15-Jährigen aus der Schule, damit er mehr Zeit für Fortnite hat – 6 Jahre später ist er erfolgreich, aber in einem anderen Shooter