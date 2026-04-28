ARC Raiders: „Riven Tides“-Update startet heute – Alles zur Release-Zeit & Map im Live-Ticker

In ARC Raiders startet in wenigen Stunden das neue große Update „Riven Tides“. Nach Release können die Fans eine Menge neuer Inhalte erwarten. Wann es losgeht und was ihr zur Map wissen solltet, erfahrt ihr hier in unserem Live-Ticker.

09:05 Uhr Guten Morgen und willkommen in unserem Live-Ticker zu ARC Raiders. Noch habt ihr einige Stunden Zeit, bis Embark das neue Update ausrollt, genießt also die ein oder andere Runde am Rostgürtel. Wir halten derweil die Augen nach Neuigkeiten offen und teilen sie hier mit euch.

Wann startet Riven Tides? Das neue Update erscheint am 28. April um ungefähr 11:00 Uhr deutscher Zeit. Eine Downtime ist nicht zu erwarten, doch ihr könnt die neuen Inhalte erst zocken, wenn ihr das Update heruntergeladen habt. Die Patch Notes werden zeitgleich mit dem Release des Updates veröffentlicht. Wir werden sie euch in einer separaten Übersicht auflisten, sobald sie bekannt sind.

Gibt es Infos zur neuen Map? Ja, der neue Post von Embark (Quelle: arcraiders.com) erklärt die Hintergrundgeschichte der kommenden Map „Riven Tides“. An der Westküste des Rostgürtels erstreckt sich ein verlassener Küstenabschnitt. Dieser Ort wurde zweimal aufgegeben: einmal während des Exodus und ein weiteres Mal von Überlebenden der Ersten Welle, denen es nicht gelang, die exponierte Siedlung gegen ARC zu verteidigen. Neben verlassenen Gebäuden gibt es auch eine Werft, die darauf wartet, durchsucht zu werden. Einen Überblick der Map findet ihr im neuen Trailer:

Video starten ARC Raiders zeigt seine neue Map zu Riven Tides im Detail – Das erwartet euch Autoplay

Was sind die größten Änderungen? Mit Riven Tides schließt ARC Raiders seine aktuellste Roadmap ab und bringt eine Menge neuer Inhalte in den Extraction-Shooter. Mit folgenden Änderungen könnt ihr rechnen:

Die neue Map an der Küste „Riven Tides“

Neuer Gegnertyp „Die Turbine“

Schatzsuche als neues Feature Ihr könnt mit einem Metalldetektor die Küstenregion nach Schätzen absuchen

Expeditionen werden überarbeitet, um zugänglicher zu sein

Zwei neue Items kommen ins Spiel, die euch die Erkundung von hinderlichem Terrain erleichtern sollen. Dazu zählen eine Crash-Matte, um Fallschaden zu verhindern, und ein Angetriebenes Abseilgerät.

Events und Projekte: Projekt „Avian Alarm“: Ein fünfstufiges Raider-Projekt, bei dem ihr ein Frühwarnsystem aus Vogelkäfigen baut, um Erschütterungen der ARC-Einheiten zu erkennen. Event „Last Resort“: Vom 28. April bis 25. Mai könnt ihr XP in „Merits“ umwandeln und Schiffsmodelle sammeln, um exklusive Outfits und Raider-Token freizuschalten.



Das waren alle wichtigen Infos zum kommenden Update von Riven Tides. Im Live-Ticker versorgen wir euch durchgehend, bis das Update veröffentlicht wurde, mit neuen Infos. Bleibt also dran und verpasst keine Details. Mehr zu ARC Raiders findet ihr zudem hier: ARC Raiders in der Krise: Die Spielerzahlen auf Steam stürzen ab und die „Rettung“ erfordert große Veränderungen