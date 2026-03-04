Alle sagen mir seit Monaten, wie toll ARC Raiders ist – jetzt hab’ ich es ausprobiert und der Grund dafür ist super peinlich

MeinMMO-Redakteurin Caro blieb trotz vieler Lobeshymnen über ARC Raiders zunächst fern von dem Shooter. Das Interesse war da, allerdings fehlte der letzte Schubs, um dem Spiel eine Chance zu geben. Diesen hat sie jetzt gefunden, und für den darf sie zurecht ausgelacht werden.

Seit dem Release von ARC Raiders stoße ich regelmäßig auf Dinge, die erfolgreich versuchen, mir den Shooter schmackhaft zu machen. Sei es die Gestaltung der Umgebungen, die Möglichkeiten für PvPvE oder auch vor allem die witzigen Clips aus der Community, die wilde Begegnungen und witzige Momente aus dem Spiel zeigen. Trotz alledem habe ich es bisher geschafft, nicht noch einem weiteren Spiel zu verfallen, in das ich zu viel freie Zeit stecken könnte.

Bisher konnte ich stark bleiben und mein Interesse eindämmen. Selbst die lauten und deutlichen Empfehlungen aus der Redaktion winkte ich mit „vielleicht irgendwann mal“ ab. Tja, dieses „irgendwann” ist schließlich eingetreten.

Mit dem „Shrouded Sky“-Update erhielt der Shooter mitsamt Hurricanes und neuen Gegnern auch eine neue, recht unbeholfene Spielerin namens Caro, die endlich unter all den Empfehlungen zusammenbrach und sich ins Spiel wagte. Alles, was bisher fehlte, war der letzte ausschlaggebende Schubser. Und der ist mir immer noch peinlich.

Ein einfaches Deck sorgte dafür, dass ich kleinbeigab und ARC Raiders installierte. Der Surgeon-Skin war einfach zu cool.

Gameplay kann schön und gut sein, doch dem Skin konnte ich nicht widerstehen

Es ist ein bisschen unangenehm, zuzugeben, dass ausgerechnet ein Cosmetic mich von ARC Raiders überzeugen konnte, doch genauso ist es passiert. Es handelt sich nicht einmal um einen prestigeträchtigen Skin, wie man ihn in anderen Games findet, sondern um ein kostenloses Cosmetic, für das man kein Echtgeld investieren muss.

Trotzdem war ich von der Ästhetik des Skins, vor allem durch die Haube, die Maske und den restlichen ärztlichen Firlefanz (man erkennt meine absolut kompetente Expertise), einfach komplett abgeholt.

Als eine wilde Chirurgin mit Waffen gegen fliegende Alien-Roboter zu kämpfen, klang einfach verlockend.

Bald … bald habe ich dich komplett.

Trotz fehlendem Erfolg im Spiel stieß ich auf eine Menge Spaß

Das einzige Problem war nur – wer hätte nur damit gerechnet? – dass ich tatsächlich spielen und Aufgaben erfüllen muss, wenn ich den Skin wirklich vervollständigen will.

Meine ersten Runden waren, ohne es verschönern zu wollen, eine reine Katastrophe. Bei dem ersten Treffen mit einem sprechenden Spieler verfiel ich in Schockstarre. Ich hatte keine Ahnung, wohin ich mich begeben sollte, und manch ein glücklicher Spieler erkannte in mir ein gefundenes Fressen, nur ohne wirkliche Belohnung beim Looten.

Trotzdem stieß ich nach 2 miserablen Runden auf einen weiteren Raider, der mir einfach nur ein Flötenkonzert bot und ab und zu eine Waffe zückte, um mit mir gemeinsam fliegende ARCs aus der Luft zu holen. Als wir schließlich beide extracten konnten, war ich laut am Lachen und wusste: Das Spiel hat mich gehookt.

Bis ich wirklich verstehe, wie ich nicht nur theoretisch, sondern auch in der Praxis besonders effektiv Cred sammeln kann, wird es vermutlich noch etwas Übung benötigen. Allerdings bin ich bereit zu lernen und freue mich auf weitere coole Skins und Flötenkonzerte.