Spieler verschenkt seine Schätze in ARC Raiders, bevor er in die Expedition geht, bekommt sie nach dem Wipe zurück

Ein Spieler entschied sich vor der zweiten Expedition in ARC Raiders, sein gesammeltes Hab und Gut einem anderen Raider zu überlassen, bevor die Items im Nichts verschwinden. Nach seinem Wipe stellt er jedoch fest, dass das Spiel ihm seine Sachen zurückgab und ihm dadurch den perfekten “Neustart” ermöglichte.

Wieso verschenkte der Spieler seine Sachen? Der Spieler doodicalisaacs teilte in einem Post im Subreddit von ARC Raiders samt Clip, dass er vor der zweiten Expedition im Spiel all seine Sachen „spendete”, bevor diese einfach verschwinden würden. Die Expedition ist eine Art freiwilliger Wipe, bei der die Fortschritte der Spieler, ihre Waffen, Level und Ressourcen zurückgesetzt werden, sie dafür aber auch Belohnungen erhalten.

Doodicalisaacs erklärt, dass er vor der Expedition seine gesammelten Schätze jemand anderem überlassen wollte. Als er in einer Runde spawnte, wurde er knapp 45 Sekunden später erledigt. Zumindest fanden seine Items dadurch schnell einen neuen Besitzer.

Überrascht wurde er jedoch nach der eigentlichen Expedition mit einer Nachricht des Spiels, die ihm mitteilte, dass er seine „verlorenen” Items zurückerhält, da sich der falsche Spieler über seine Beute hergemacht hat.

Gutes Karma sorgt für starken „Neuanfang”

Wie kam es zu diesem glücklichen Zufall? ARC Raiders erkannte in der Übergabe der Items einen Cheater, der sich über die gutgemeinte Aktion des Spielers erfreute. Obwohl doodicalisaacs ihn gar nicht gemeldet hat, wollte sich das Spiel darum kümmern, dass er aufgrund von „unfairen Spielpraktiken“ seine verlorenen Gegenstände zurückerhält.

Umso besser ist aber noch das Timing der Item-Rückgabe. Denn sie geschah erst, nachdem der Spieler sich auf die Expedition gemacht und eigentlich alle Ressourcen aufgegeben hat. So fanden seine Items trotz des Wipes doch noch ihren Weg zurück zu ihrem Besitzer, der anhand des Clips sichtlich verwirrt, aber nicht abgeneigt klingt:

Wie reagiert die Community auf diesen Zufall? Was man als zufälliges Glück bezeichnen kann, wird von der Community schnell als gutes Karma angesehen.

„Oh mein Gott, das Karma wirkt zu deinen Gunsten, lol”, schreibt Crazy_Pop_9601, „das Universum sagte: ‚Nein, heute nicht.‘“

Auch Dazed_and_Confused44 schreibt: „Du hast es ehrlicherweise verdient, dafür belohnt zu werden, Gutes weiterzugeben.“

Wieewtflol und der glückliche Spieler teilten außerdem den gleichen Gedanken, dass genau nach dieser Aktion der richtige Zeitpunkt sei, ein Lotterielos zu kaufen, was doodicalisaacs bereits getan hat.

Nicht alle Spieler können von einem solchen Glück in ARC Raiders sprechen. Vielleicht ist es deswegen sinnvoll, selbst ein wenig gutes Karma zu sammeln, anstatt auf günstige Zufälle zu hoffen.