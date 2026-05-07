ARC Raiders geht einen wunden Punkt an, will fairer gegen Cheater vorgehen – und das sogar persönlich

ARC Raiders zeigt in einem Communitypost, wie sie für besseres Fairplay sorgen wollen. Dabei sagen sie ausdrücklich, dass hinter einer automatisierten Nachricht mehr steckt, als diese vermuten lässt.

Wie geht das Team persönlich vor? Das Anti-Cheat-Team von ARC Raiders erklärt in einem Communitypost vom 7. Mai 2026 auf arcraiders.com, dass sie im Umgang mit Cheatern fairer sein wollen. Das Cheater- und Bann-Problem in ARC Raiders sei für die Macher des Spiels ein wunder Punkt, da dieser bereits des Öfteren von der Spielerschaft kritisiert wurde. Das ging sogar so weit, dass empörte Spieler bis zum Studio pilgerten.

Jetzt erklärt das Team jedoch: Auch wenn eine automatisierte Nachricht bei Problemen mit Banns einen anderen Anschein gibt, säße hinter jeder Bearbeitung dieser Anliegen ein Mitarbeiter, der sich das Problem persönlich ansähe.

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Welche weiteren Informationen teilt das Anti-Cheat-Team über seine Prozesse? Neben der Bearbeitung der Einspruchsverfahren bezüglich von Banns spricht das Team über ihr Anti-Cheat-System und die Herausforderung, dabei nicht versehentlich Hilfsmittel für Barrierefreiheit zu bannen.

Spieler, die auf diese Geräte angewiesen sind, müssen spielen können, und da offizielle Lösungen teuer sind, greifen Spieler oft auf weniger bekannte Geräte zurück, um dasselbe Ziel zu erreichen. Natürlich können diese Hilfsmittel in den falschen Händen auch zum Betrug missbraucht werden. Anti-Cheat-Team von ARC Raiders (Quelle: arcraiders.com)

Was dabei ausschlaggebend sei, sei die Absicht. Um diese Absicht zu erkennen und die Barrierefreiheitsnutzung vom Cheaten zu unterscheiden, analysieren ihre Systeme die genauen Kommunikationsmuster. Das sei ein Prozess, der ständig weiterentwickelt werden soll.

Ein Spieler, der aufgrund seiner Lähmung ARC Raiders mit dem Mund spielt, wurde von dem Anti-Cheat-System gebannt, weil seine nötige Software für den speziellen Controller als Verstoß gewertet wurde: Spieler zockt ARC Raiders mit dem Mund, wird deshalb wohl permanent gebannt – Die Community fleht um Gnade der Entwickler