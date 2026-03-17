Ein Spieler wird in ARC Raiders permanent gebannt und schwört, er habe noch nie geschummelt – allerdings spielt er den Shooter mit dem Mund statt mit Maus und Tastatur.

Was hat es mit dem Spieler auf sich? Auf Reddit hat sich ein verzweifelter Gamer an die Community von ARC Raiders gewandt. Der Spieler wurde in dem Extraction-Shooter von Embark permanent gebannt, sei enttäuscht und wisse nicht, was er noch tun könne, damit der Bann aufgehoben wird.

Der Spieler schwört, er habe noch nie in einem Spiel gecheatet, doch er hat eine Vermutung, warum er gebannt worden sein könnte: Er sei tetraplegisch und somit an allen vier Gliedmaßen gelähmt.

Um am Computer zu arbeiten oder Spiele wie ARC Raiders und Fortnite zu spielen, nutze er einen sogenannten Quadstick-Controller, der mit dem Mund durch Pusten und Saugen bedient wird. Das Setup mit dem Quadstick zeigte er in einem kurzen Video auf YouTube.

Wieso wurde er gebannt? Der genaue Grund des Banns ist aktuell noch unklar, doch es deutet alles darauf hin, dass er für „Cheating“ gebannt wurde. Auf einem Screenshot, den er dem Post beifügte, ist etwa von einer Verletzung des Verhaltenskodexes die Rede.

Der permanente Bann erfolgte gemäß der Bann-Meldung, weil sein Account mehrere Verstöße aufwies. Embark stellte in der Vergangenheit klar, dass gröbere Verstöße oder eine Vielzahl kleinerer Verstöße ohne Besserung zu permanenten Sperren führen können. Er habe kürzlich erst einen temporären Bann abgesessen, der einen Monat lief und am 23. Februar endete.

Aber inwiefern soll das Cheating sein? Es ist denkbar, dass die Funktionsweise des Quadsticks oder eine damit verbundene Software von automatisierten Erkennungssystemen des Anti-Cheat-Systems als Verstoß gewertet wurde. Das kam in der Vergangenheit bei Drittanbieter-Software gelegentlich vor.

Auch könnten Geräte wie ein Cronus Zen, falls er so etwas für den Anschluss des Quadstick benötigt, ein Problem darstellen. Solche Geräte werden von vielen Entwicklern als Cheating-Tools angesehen.

Wir haben den Spieler kontaktiert und um zusätzliche Informationen gebeten, um idealerweise bei der Ursachenfindung des Banns zu helfen.

So reagiert die Community: Der Post des Spielers sammelte auf Reddit schon über 20.800 Upvotes und fast 1.800 Kommentare. Dabei ist sich sie Community von ARC Raiders einig: Embark sollte sich den Fall des Spielers nochmal genau anschauen und ihn gegebenenfalls manuell entbannen.

Viele Nutzer versuchen, mit gutgemeinten Ratschlägen zu helfen und wünschen ihm Glück. Andere kommentieren, damit der Post mehr Aufmerksamkeit erhält.

Ein Teil der Community empfiehlt dem Spieler aber auch, Embark ein Bild seines Setups zusätzlich von der Beschreibung seiner Situation zu schicken – schließlich wisse man nicht, welche Ausreden zurecht gebannte Spieler nutzen, wenn sie gesperrt wurden. Einige fahren ja sogar zum Büro der Entwickler: Spieler von ARC Raiders verstoßen gegen die heilige Regel des Online-Gamings, bedrängen die Entwickler und schwören, sie seien unschuldig