Spieler wird in ARC Raiders von seinem Kumpel hängen gelassen, aber versteht dadurch, warum jeder den Shooter liebt

ARC Raiders zeigt einem Gamer, warum das Spiel sogar Spaß macht, wenn ihr ohne Freunde zocken müsst.

Inwiefern wurde der Spieler hängen gelassen? Ein Spieler namens „lowercaselemming“ berichtet auf Reddit, dass er ARC Raiders mit einem Kumpel spielen wollte, obwohl er eigentlich keine Spiele spielt, in denen PvP vorkommt.

Dieser Kumpel war am verabredeten Tag jedoch beschäftigter als gedacht und ließ den Ersteller des Posts hängen. Dem blieb dann nichts anderes übrig, als sein neues Spiel alleine zu spielen. Und lernte dabei hautnah kennen, warum der Shooter so beliebt ist.

Nicht nur hilfreich, sondern natürlich und immersiv

Wie hat er verstanden, warum jeder den Shooter liebt? Die ersten Minuten des Spielers in ARC Raiders waren chaotisch. Er musste sich erstmal in den Menüs zurechtfinden, die verschiedenen Waffen des Spiels verstehen und lernen, was er mit seinem Loadout besiegen kann und was nicht. Dabei war er ganz auf sich allein gestellt und „wurde von ein paar PvP‑Spielern vernichtet“.

Irgendwann kam er bei einer Quest an, die von ihm verlangte, einen Kurier zu finden. Er hatte jedoch keine Ahnung, was ein Kurier ist, aber hoffte einfach auf sein Glück. Vielleicht findet er ja zufällig, was er benötigt.

Dann sei er auf einen fremden Spieler gestoßen. Beide signalisierten, dass sie friedlich sind, und sprachen anschließend kurz miteinander. „lowercaselemming“ erzählte, dass er neu in dem Spiel sei und aktuell versuche herauszufinden, was ein Kurier ist.

„Ah, ja, das sind diese kleinen, abgestürzten schwarzen UFO-Dinger. Halt einfach Ausschau nach schwarzem Rauch, dann findest du sie“, habe der Fremde geantwortet. Dann haben beide noch etwas Loot ausgetauscht und sind wieder getrennter Wege gegangen, doch durch die Info des fremden Raiders konnte „lowercaselemming“ kurz darauf einen Kurier finden und seine Quest abschließen.

Und so verstand er, was ARC Raiders so beliebt macht:

„Ich konnte nicht nur mit jemandem interagieren, der mir nicht sofort an die Gurgel sprang, als er mich sah, sondern ich konnte sogar Hilfe und Informationen von ihm erhalten, und zwar auf eine Weise, die sich immersiv und ganz natürlich anfühlte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man eine solche Erfahrung in einem anderen Spiel machen kann. Ich finde es toll und freue mich schon auf mehr.“

Die Community stimmt zu, berichtet von eigenen Erlebnissen

So reagieren andere Spieler: In den Kommentaren des Posts erzählen viele Spieler von ähnlichen Erfahrungen in ARC Raiders und stimmen zu, dass das Spiel dadurch besonders wird.

Ein Nutzer sagt, freundliche Spieler seien der Grund, weshalb er das Spiel spiele, und einige seiner besten Erfahrungen im Gaming seien mit fremden Leuten entstanden, die er in Solo-Runden getroffen habe. Ein anderer ergänzt, dass es noch besser wird, wenn er gemeinsam mit anderen Raidern gegen die großen ARCs wie eine Königin kämpft.

In ARC Raiders hat wahrscheinlich jeder Spieler schon eine ähnliche Erfahrung gemacht, auch MeinMMO-Redakteur Dariusz Müller. Hier könnt ihr etwa den Erfahrungsbericht zu seinen ersten Runden im Hurricane lesen: ARC Raiders: Nach 2 Runden im Hurricane ist mir klar: Embark schafft mit dem Shooter etwas, das sonst kein Spiel kann