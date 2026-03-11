„Nicht die Entwickler sind das Problem” – Weil er das Gejammer seiner Mitspieler nicht mehr hören kann, erinnert ein Fan von ARC Raiders, worum es wirklich geht 

Die komplette Spielerschaft eines Games glücklich zu machen, ist nahezu unerreichbar. Auch in ARC Raiders gibt es Spieler, die mit den Inhalten einfach nicht zufrieden werden, doch ein Großteil kann die Weinkrämpfe aus der eigenen Community einfach nicht mehr hören. Sie erinnern, wer wirklich an der Unzufriedenheit schuld ist.

Was verärgert die Community von ARC Raiders? Die Community von ARC Raiders scheint angefressen, jedoch aus unterschiedlichen Gründen. Während ein lauter Teil auf Reddit sich bei neuen Updates über mangelnde Neuigkeiten und „desinteressierte Devs” beschwert, verliert ein anderer Teil aufgrund von solchen Stimmen die Geduld. Forwards_Probe_7550 schreibt in dem besagten Subreddit von ARC Raiders:

Ich bin auf die Downvotes vorbereitet, aber jemand muss es sagen … Das Ausmaß der Selbstansprüche in diesem Sub wird langsam peinlich. Jedes Mal, wenn ein Thread zu Patchnotes erscheint, hagelt es Kommentare wie ‚mieses Update‘, ‚Müll‘ und ‚den Entwicklern ist das egal‘. Spielen wir alle dasselbe Spiel? Denn aus meiner Sicht haben wir in fünf Monaten mehr Support für ein 40-Dollar-Spiel erhalten, als die meisten 70-Dollar-‚Live-Service‘-Titel in einem Jahr bieten.

Für seine Aussage „Nicht die Entwickler sind das Problem, eure Erwartungen sind es” erhielt der Spieler über 3.300 Upvotes und 21 Auszeichnungen, die die Zustimmung der Community hervorheben. Statt die Entwickler für besagtes „Desinteresse” an den Pranger zu stellen, hebt die Spielerschaft hervor, dass eine Vielzahl unzufriedener Spieler selbst Schuld an ihrem Ärger ist.

„Hört auf, einen Wutanfall zu bekommen, nur weil ein Patch nicht euren persönlichen Wünschen entspricht”

Was sei wirklich der Grund für die Unzufriedenheit mancher Spieler? Die Kritik mancher Spieler bezüglich neuer Updates und „mangelnder” Inhalte entspringt für viele Fans aus Langeweile, für die jedoch nicht die Devs zu verurteilen seien.

Der Spieler furmanthegerman sowie über 670 andere Nutzer auf Reddit denken, dass das Problem in den hunderten von Stunden liegt, die die Leute in ARC Raiders investieren. Es sei nicht die Schuld der Entwickler, dass sich manche Spieler verausgaben und in eine Art „ARC Raiders Burnout” begeben, sondern eine Tatsache, die bei einem solchen Grind einfach schnell passieren könne.

„Die Entwickler bieten einen schönen, stetigen Strom von Aufgaben, aber manche sollten vielleicht einfach eine Pause machen und etwas anderes spielen”, fügt er noch hinzu. Affectionate-Box-459 meint dazu:

Diese Erschöpfung ist ein großer Faktor bei fast jedem Spiel, sobald man einige hundert Stunden investiert hat. Das wird leider durch die derzeitige Gaming-Meta noch verstärkt, bei der man alle Inhalte so schnell wie möglich durchspielt. Viele Spieler nehmen sich nicht die Zeit, selbst etwas herauszufinden, sondern wählen den Weg des geringsten Widerstands, indem sie die Lösung nachschlagen und dann so tun, als seien die Entwickler das Problem, wenn ihnen nichts mehr zu tun bleibt.

Welche Lösungen bieten die Spieler dem unzufriedenen Teil der Community? Um dem zu schnellen Durchspielen der Inhalte vorzubeugen, haben ein paar Spieler ihre eigenen Methoden gefunden, um die besagte Erschöpfung zu vermeiden:

Sie vermeiden Guide-Videos, die ihnen erklären, wie man möglichst schnell ein bestimmtes Ziel erreicht.

Sie nutzen die Expeditionen in ARC Raiders, um einen frischen Start mit dementsprechend neuen Aufgaben zu erhalten.

Sie machen Pausen und gehen zwischendurch raus, um ein bisschen Gras anzufassen.

Es ist wichtig zu erwähnen, dass Kritik aus der Community geäußert und von den Entwicklern gehört wird, um ein nachhaltiges, unterhaltsames Spielerlebnis zu schaffen. Kritik hat seine Berechtigung und führt in vielen Fällen dazu, dass sich Dinge zum Besseren verändern. Einige Kritikpunkte in ARC Raiders, denen ein Großteil der Spielerschaft zustimmt, sind beispielsweise späte Spawns, fehlende feminine Cosmetics und der Umgang mit Cheatern, der viele Spieler bis heute frustriert. Embark möchte diesen unfairen Spielern jedoch an den Kragen gehen: ARC Raiders bestraft gierige Cheater, überspringt Patch und beweist, dass es nicht so „soft“ ist, wie die Spieler meinen