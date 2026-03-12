Eine neue Art von Spielern in ARC Raiders ist noch schlimmer als die Ratten, die am Ausgang campen

Zwei Fremde versauen einem Spieler in ARC Raiders absichtlich den Raid. Die Community wütet und fordert strenge Strafen.

Was ist das für eine Art von Spieler? Auf Reddit erzählt der Nutzer „Irock_101“ von einem Erlebnis, das er in ARC Raiders hatte. Wie er mit einem beigefügten Video zeigt, haben seine zwei zufälligen Mitspieler ihn in dem Extraction-Shooter mit Brandgranaten beworfen, angezündet und nicht wiederbelebt, um seinen Loot und seine Ausrüstung zu stehlen.

In den Kommentaren des Posts berichten einige Spieler, dass ihnen kürzlich Ähnliches widerfahren sei. Ein Nutzer schreibt etwa, zwei Typen hätten ihn als „Loot-Sack“ bezeichnet und versucht, ihn anzuzünden. Er sei aber glücklicherweise weggekommen, weil die zwei „wirklich schlechte Spieler“ gewesen seien.

Erst vor wenigen Tagen gab es einen ähnlichen Post auf Reddit. Auch hier warfen fremde Mitspieler mit Brandgranaten auf einen Raider und blockierten mit ihren Spielfiguren den Ausgang des Raums, in dem sich der Ersteller des Posts befand.

Noch schlimmere Spielverderber als Extract-Camper

So reagiert die Community: Die Spieler im Subreddit von ARC Raiders sind sich einig, dass die Spielverderber sogar schlimmer als die „Ratten“ seien, die am Ausgang auf euch warten. Ein Nutzer kommentiert etwa: „Das ist mies, schlimmer als Ratten. Im Vergleich dazu sind Extract-Camper noch freundlich.“

Viele Spieler betonen auch, dass der Reddit-Nutzer die beiden Spieler in ARC Raiders melden und Embark sie bannen muss.

Das Verhalten sei schlichtweg Griefing und habe nichts damit zu tun, wie das Spiel eigentlich gespielt werden soll. Das sind schließlich die Teammitglieder des Spielers und keine möglichen PvP-Gegner, die er zufällig auf der Map trifft.

Kann Embark die Spieler wirklich bestrafen? Ja, Embark bzw. der Publisher Nexon haben durchaus die Grundlage dafür, die Spieler für ein solches Verhalten zu bestrafen. Alle Spieler haben in den Nutzungsbedingungen (via Nexon) zugestimmt, sich an den Verhaltenskodex und damit an gewisse Regeln zu halten.

Als Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen gilt etwa Verhalten, das „schädlich“ und „belästigend“ ist, und es liegt im Ermessen von Nexon, wie sie das Verhalten werten und gegebenenfalls dagegen vorgehen.

