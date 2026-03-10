Update 1.15.0 für ARC Raiders ist draußen und bringt neue kosmetische Items sowie einige Fehlerbehebungen. Mehr dazu, was sich genau ändert, erfahrt ihr hier in der Übersicht.

Was ist das für ein Update? Am 10. März 2026 um 11:00 Uhr deutscher Zeit erschien Patch 1.19.0 für ARC Raiders. Dieses beinhaltet neue kosmetische Items und Fehlerbehebungen und ist auf Steam 894,6 MB groß. Was sich ändert und mit welchen Patch Notes ihr rechnen könnt, erfahrt ihr hier in unserer Übersicht.

ARC Raiders: Patch Notes zu Update 1.19.0

Was sagen die Patch Notes? Die Patch Notes zeigen einige Anpassungen, die euch interessieren könnten, allem voran Fehlerbehebungen für nervige Dinge (Quelle: arcraiders.com):

Neue kosmetische Gegenstände: Devotee-Outfit-Set. (siehe Titelbild) Zwei neue Frisuren.

Ein Fehler wurde behoben, durch den der Verkaufswert im Inventar beim Auswählen angelegter Mods falsch angezeigt wurde.

Ein Fehler wurde behoben, durch den derselbe Gegenstand mehrfach im Verkaufs- und Recycling-Popup angezeigt werden konnte.

Ein Fehler wurde behoben, durch den der Münzstand des Spielers nach dem Verkauf von Gegenständen mit Haltbarkeit falsch angezeigt werden konnte.

Ein Fehler wurde behoben, durch den Spieler den Schnapphaken in die Tresortasche stecken konnten, wenn sie die Tab-Taste drückten, während sie ihn benutzten.

Ein Fehler wurde behoben, durch den Spieler und ARC in einem Türrahmen im Auditorium auf Stella Montis stecken bleiben konnten.

Ein Fehler wurde behoben, durch den zwei Interaktionsaufforderungen für den Kometen angezeigt wurden.

Ein Exploit an der Seilrutsche auf Blue Gate wurde behoben.

Ein Fehler wurde behoben, durch den einige Gewässer auf den Damm-Schlachtfeldern während des Kälteeinbruchs nicht zugefroren waren.

Ein Fehler wurde behoben, durch den die Blitze des Elektromagnetischen Sturms zu häufig erschienen.

Zusätzlich gab es noch einen Fehler, der dafür sorgte, dass viele Spieler ihr Loadout verlieren konnten. Diejenigen, die davon betroffen waren, erhalten einmalig eine Rückerstattung ihrer Items, vor allem, weil viele Spieler damit zu kämpfen hatten. Mehr zu ARC Raiders findet ihr hier: PvE-Spieler tötet seinen ersten Raider in ARC Raiders, wird sofort bestraft: „Hab es einfach geschehen lassen“