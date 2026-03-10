PvE-Spieler tötet seinen ersten Raider in ARC Raiders, wird sofort bestraft: „Hab es einfach geschehen lassen“

Ein Spieler entscheidet sich Runde für Runde in ARC Raiders dafür, andere Raider in Frieden zu lassen. Nun wurde dieser Vorsatz das erste Mal gebrochen und ein anderer Spieler fand aufgrund seiner Waffe ein blitzschnelles Ende. Dem Spieler graute es nicht nur vor seiner Tat, sondern auch vor dem, was ihn darauf erwartete.

Was hat der Spieler Schreckliches getan? Der Spieler und Redditnutzer Arlendius teilte der Community von ARC Raiders mit, dass er seinen ersten anderen Raider im Spiel getötet hat. „Das war nicht beabsichtigt”, beschwichtigt der Spieler und teilt als Beweismaterial einen Clip, der die Tat zeigte.

In dem Clip sieht man, wie der Spieler mit dem Looten beschäftigt ist, während sich ein anderer freundlicher Raider grüßend in seinem Umfeld befindet. Ein Feuergefecht oder paranoides Niederstarren findet nicht statt.

Die entspannte Situation wird von einem Fireball aufgebrochen, der in den Hangar rollt. Arlendius zückt seine Anvil, zielt und feuert – doch bevor der Schuss die rollende ARC erreicht, rennt genau in dem Moment der andere Spieler vors Visier. Er geht zu Boden und Arlendius muss realisieren: Das war gerade sein erster PvP-Mord im Spiel.

Hier könnt ihr den ganzen Clip sehen:

„Ich glaube, es war ein leerer Run“, schreibt Arlendius. „Er hatte keine Augments oder Schilde an seinem Körper und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum er nach nur einem Schuss zu Boden ging.“

Er gibt zu, dass es trotz des unbeabsichtigten Kopfschusses wirklich eine witzige Situation war. Auch die Community findet diesen Zufall witzig, weiß jedoch, was es für den eigentlich friedlichen Spieler bedeutet.

Ein freundliches, friedliches PvE-Miteinander ist zunächst Geschichte

Was bedeutet der Fauxpas für den Spieler? Die Community kann das Ausmaß dieses Unglücks kaum fassen und findet die Situation trotzdem genauso unterhaltsam wie der Spieler selbst. Allerdings ist ihnen klar, was das für den eigentlichen PvE-Spieler bedeutet:

„Ab in die PvP-Lobbys mit dir”, schreibt Light_Shrugger, und auch wewerboy erklärt: „Das ist der Moment, in dem das Spiel entscheidet, dass du deine Ausbildung absolviert hast.”

Damit meinen die Spieler das sogenannte „Aggression-based Matchmaking” in ARC Raiders, das je nach freundlichem oder aggressivem Spielverhalten gleichgesinnte Lobbys für euch findet. Spieler, die dazu tendieren, andere Raider zu töten oder andersweitig hinterhältig zu spielen, werden dementsprechend mit ähnlich aggressiven Spielern konfrontiert.

Wie reagiert der eigentlich friedliche Spieler auf diese Konsequenz? Arlendius schreibt, dass er die Konsequenzen seiner Tat bereits zu spüren bekam, und das prompt:

„Ich wurde im nächsten Match sofort getötet. Ich habe es einfach geschehen lassen. Das habe ich verdient.“

Trotz des Matchmakings-Pechs, das er mit gutem und barmherzigem Verhalten zunächst wieder „umfüttern” muss, kann die Community auf Reddit nicht anders, als sich weiter an dem Clip zu ergötzen.

„Ich habe mir das viel öfter angesehen, als ich sollte. Es wird einfach immer lustiger“, gibt MySabonerRunsOlapido zu.

„Der resignierte Schuss auf den Fireball spricht Bände. Ich kann deinen Seufzer fast hören”, schreibt Delicious-Diver-1579.

„Ein direkter Kopfschuss der Anvil, ohne Schutzschild. Zumindest hat er nicht gelitten, der war sofort weg vom Fenster“, sagt Runnin_Wizard.

Ob der Spieler nun auf den PvP-Geschmack gekommen ist, hat er nicht geäußert.