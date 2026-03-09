PvP-Spieler schießt in ARC Raiders zum ersten Mal nicht auf einen Fremden, hat sofort die beste Gaming-Erfahrung seines Lebens

ARC Raiders ist ein Shooter, der für verschiedene Spielertypen eine andere Erfahrung bereithält. Ein Raider hat sich bisher stets allein auf seine eigenen Fähigkeiten verlassen, um die Gefahren des Spiels zu bestreiten, und dabei auch wenig Gnade gegenüber anderen gezeigt. Bis er schließlich erkannte, wie die andere Seite aussieht.

Wovon berichtet der Spieler? Der Spieler nve729 teilt der Community von ARC Raiders auf Reddit mit, dass er zu 99 % allein spielt und das auch gerne und großzügig als PvP-Fan, der ohne zu zögern auf Gegner schießt, sobald er diese sieht. Allerdings traf ihn eine Erkenntnis, die er mit dem Rest der Spielerschaft teilen wollte. Denn er machte das erste Mal eine Ausnahme und zögerte mit dem Feuer.

Aus „irgendeinem Grund” entschied er sich dazu, einen gegnerischen Spieler nicht zu töten, weil er seinen Skin cool fand. Und wie sich für ihn herausstellte, führte das zur „besten Session, die er jemals mit einem zufälligen Spieler hatte“.

Der andere Raider war auf der Suche nach einem Leaper, um diesen zu legen, weshalb die beiden sich auf den Weg machten, um das gemeinsam zu bewältigen. Nachdem die beiden erfolgreich nach Speranza zurückgekehrt waren, haben sie sich gegenseitig als Freunde hinzugefügt und noch drei Stunden lang als Duo weitergespielt.

„Ich liebe Gaming. Ich liebe ARC Raiders“, beendet nve729 seinen Post. Er habe seit Jahren Extraction-Shooter wie beispielsweise Hunt: Showdown gespielt, aber eine so spontane und tolle Situation wie die in ARC Raiders sei ihm noch nie passiert. Und mit diesem Gefühl ist er nicht allein.

Teamwork bedeutet nicht gleich auf PvP verzichten zu müssen

Was sorgte letztendlich dafür, dass der Solo-Spieler trotzdem so viel Spaß hatte? Nur weil nve729 zu 99 % der Zeit alleine spielt, und das gerne mit einem Fokus auf PvP, bedeutete das Kämpfen als Duo, dass er nicht komplett auf seinen gewohnten Spielstil verzichten musste. Er beschreibt, wie er und sein neuer Freund die verrücktesten Duo-PvP-Kämpfe erlebten, und das können auch andere Spieler aus der Community unterstützen.

„Duo-PvP ist echt super“, schreibt Funter_312 in dem Reddithtread, „3v3 fühlt sich an wie ‚Go Random Bullshit‘, als würde das andere Team eine Million Pokébälle auf dich werfen. 2v2 ist normalerweise eine tolle Mischung aus Waffen, Ausrüstung und Aufmerksamkeit.“

Andere Raider sind eher verwirrt, wieso der Spieler erst so spät entdeckt, wie toll Teamwork in ARC Raiders sein kann. Solche Situationen seien nämlich nicht nur eine Nebenerscheinung des Extraction-Shooters, sondern eine ganz bewusste Mechanik.

Was bringt die Community zum Schmunzeln? Natürlich kann man in ARC Raiders selbst entscheiden, wie freundlich und hilfsbereit oder tödlich man als Spieler sein will. Allerdings ist die Community von ARC Raiders so freundlich, dass es selbst die Entwickler überraschte. Dass der Spieler von dem Appeal von Teamwork so überrumpelt ist, findet die Community beinahe amüsant.

„ARC Raiders ist für diese Art von Interaktionen gemacht“, erklärt Dalionking225 und auch wvtarheel schreibt: „Ich glaube, der Trend der immer freundlicher werdenden Spieler, den Embark beobachtet, liegt vor allem daran … dass es Spaß macht. Ich spiele PvP und auch etwas PvE, beides macht auf seine Weise Spaß. Es ist toll, dass wir je nachdem, was wir im Spiel erreichen wollen, zwischen beiden hin und her wechseln können.“

Ob man lieber PvP oder PvE in ARC Raiders verfolgt, steht jedem Spieler frei zur Entscheidung. Nicht umsonst wird das Gameplay in ARC Raiders aufgrund des Multiplayers, aber auch der ARCs als gemeinsamer Gefahr, als PvPvE zusammengefasst. Je nachdem, wie man sich im Spiel verhält, muss man aber auch mit ähnlichen Lobbys rechnen: Ein Entwickler verrät: Das Matchmaking von ARC Raiders bewertet ganz genau, wie fies ihr wirklich seid