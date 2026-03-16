Ihr könnt einen der gefährlichsten Roboter in ARC Raiders mit einem billigen Item zerstören, aber Spieler fürchten einen Nerf

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2 Min. Caroline Fuller 0 Kommentare Lesezeichen
Ihr könnt einen der gefährlichsten Roboter in ARC Raiders mit einem billigen Item zerstören, aber Spieler fürchten einen Nerf

Spieler haben eine Methode gefunden, wie man mit nur einer simplen Aktion mit einem häufigen Item einen heftigen Gegner aus ARC Raiders aus dem Himmel reißt. Die Community zeigt, wie es geht und wie man es besser nicht probieren sollte.

Was ist das für eine Methode? Spieler haben herausgefunden, wie man einen Rocketeer mit nur einer kurzen Aktion komplett erledigen kann. Man benötigt dafür nur einen simplen Hornissen-Treiber, den man besiegten Hornissen entnehmen kann, die in der Regel keine erhebliche Herausforderung darstellen und recht häufig auftreten. Rocketeers besitzen hingegen einen kritischen Gefahrenlevel, sind schwer gepanzert und nicht so leicht zu besiegen – geschweige denn zu überleben.

Wenn man einen Hornissen-Treiber wirft, schockt dieser andere Raider, aber auch ARCs für einen kurzen Zeitraum. Ein Zeitraum, der jedoch lang genug ist, um seinen Zweck zu erfüllen.

Wirft man den Treiber auf einen Rocketeer, beschädigt der Schock die Triebwerke und die ARC stürzt zu Boden. Nimmt dieser durch den Aufprall mit Gebäuden oder anderen Strukturen während des Absturzes extra Schaden, wird die Maschine beim Aufprall direkt zerstört. Und das, ohne eine Kugel in den Gegner zu investieren. 

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„Ist ne ganz blöde Strategie” = Embark hört zu, seid leise

Worauf muss man bei dem Trick besonders achten? Anhand der zahlreichen Clips von Spielern, die diese Methode selbst erfolgreich – sowie weniger erfolgreich, wie man in diesem Clip auf Reddit sehen kann – getestet haben, lassen sich diese wichtigen Punkte für den richtigen Vollzug feststellen:

  • Man muss den Treiber über den Rocketeer werfen, damit genug Zeit besteht, dass er mindestens 2 Triebwerke stunned. Sonst fällt die Maschine nicht zu Boden.
  • Man muss den Treiber in einem bestimmten Winkel werfen, damit er nicht zuerst den Kern oder die Waffe stunned. Es müssen die Triebwerke sein.
  • Wenn der Rocketeer während des Absturzes gegen mehrere Objekte stößt und so mehr Schaden nimmt, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass er beim Aufprall am Boden explodiert.
  • Habt einen Plan B, falls euer Wurf nicht richtig klappt …

Hier könnt ihr sehen, wie es aussieht, wenn man es richtig macht:

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Wie reagiert die Community auf diesen Trick? Die Community auf Reddit scheint sich die Methode selbst aneignen zu wollen. In den Kommentaren verschiedener Threads zum Thema wurden die Strategien erarbeitet, die wir euch oben genannt haben.

Allerdings bereitet ihnen eine Sache Sorgen: Embark Studios wird sicherlich auch auf diesen Trick aufmerksam geworden sein. Nun probiert die Community alles Mögliche, um die Macher von ARC Raiders von einem Nerf des Tricks abzuhalten:

„Nee, die Strategie ist echt schlecht, lass die Finger davon”, schreibt Kosame_san mit dem Anhängsel, „Embark hört zu.”

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Quelle(n): Reddit
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