Fans jubeln in ARC Raiders, glauben die Entwickler haben mit einer Änderung endlich auf sie gehört

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2 Min. Caroline Fuller 0 Kommentare Lesezeichen
Fans jubeln in ARC Raiders, glauben die Entwickler haben mit einer Änderung endlich auf sie gehört

Die Spielerschaft von ARC Raiders freut sich über eine Entscheidung von Embark Studios, die einen der größeren Kritikpunkte aus der Community angeht: Die Stimmen im Spiel klingen plötzlich, aber endlich menschlicher.

Über welche Änderung freut sich die Community von ARC Raiders? Die Entwickler von ARC Raiders haben sich dazu entschlossen, einige der KI-generierten Voicelines aus dem Spiel neu aufzunehmen und mit echten Stimmen von Synchronsprechern zu versehen. Das offenbarte der CEO von Embark Studios, Patrick Söderlund, im Interview mit GamesIndustry.biz.

Das sei bereits einigen Spielern im Shooter aufgefallen, die nun wissen, warum sich manche Stimmen plötzlich so anders anhörten. Sie äußern sich auf Reddit, dass ihnen bereits aufgefallen sei, dass Charaktere wie Celeste oder Shani seit den letzten Updates etwas besser klingen und tatsächlich wie ein Mensch. 

Im Interview mit dem CEO wird jedoch klar, dass es trotz der zuvor bestehenden Kritik der Community keine Beschwichtigungsmethode sei, sondern aus eigenem Interesse unternommen wurde.

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Embark will keine Menschen ersetzen

Wieso haben sich die Macher von ARC Raiders dazu entschlossen? Bisher hat Embark Studios für ARC Raiders sowie ein weiteres ihrer Games, „The Finals”, auf KI als technologisches Tool für die Vertonung zurückgegriffen. Generative KI soll dabei nicht zum Einsatz gekommen sein. Stattdessen arbeiteten sie mit echten und bezahlten Schauspielern, deren Stimme sie mit ihrer Erlaubnis für Text-to-Speech-Technologien lizenzierten. Diese sollen vor allem für das Ping-System zum Einsatz gekommen sein,
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Mittlerweile habe das Studio jedoch eine Menge Voicelines aus dem Spiel direkt von den menschlichen Sprechern neu aufnehmen lassen, um vorherige KI-Lines zu ersetzen.

Es gibt einen Qualitätsunterschied. Ein echter professioneller Schauspieler ist besser als KI; so ist es nun einmal. Wir betrachten [KI] in erster Linie als Produktionswerkzeug. Wir können Dinge intern testen. Wir können 15 verschiedene Zeilen ausprobieren, ohne sie aufzunehmen, und wissen dann, was wir aufnehmen müssen. Es ist auch eine Arbeitsweise für uns, nicht aber ein Ersatz für Schauspieler. Wir glauben nicht bedingungslos daran, Menschen ständig durch KI zu ersetzen.

Patrick Söderlund im Gespräch mit GamesIndustry.biz

Eine Entscheidung, die bei der Spielerschaft sehr gut ankommt: Anhand der Reaktionen auf Reddit war diese Entscheidung von Embark ein richtiger und nötiger Ansatz. Sie verbessere nicht nur die allgemeine Stimmung im Spiel, sondern setze auch ein Zeichen, das in der aktuellen Zeit des stetig wachsenden KI-Einsatzes von Bedeutung sei:

„Je früher Menschen, Unternehmen und Organisationen erkennen, dass KI lediglich ein Werkzeug und kein Ersatz sein sollte, desto besser”, schreibt 5ivepie. 

Der Einsatz von KI war bei vielen Spielern bisher ein nerviger Dorn im Auge. Deswegen freuen sie sich umso mehr, dass Embark nicht nur den Ansatz wechselt, sondern auch rückwirkend die Voicelines angeht:

„Sie gewinnen einfach weiter. Ich habe zwar viele kleine Kritikpunkte, aber das war der größte”, findet syd_fishes.

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ARC Raiders hat keine stille Community, eher im Gegenteil. Viele Spieler scheuen sich nicht davor, ihre Kritik zu äußern, um auf Probleme im Spiel aufmerksam zu machen. Einige Spieler haben jedoch keine Lust auf Kritik, die zu einem „Gejammer” eskaliert, und weisen ihre eigene Spielerschaft zurecht: Spieler von ARC Raiders können das Gejammer der Community nicht mehr ertragen, die ihren Frust auf die Falschen schiebt „Nicht die Entwickler sind das Problem”

Quelle(n): GamesIndustry.biz, Reddit
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