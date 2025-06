Sony hat auf der State of Play im Juni 2025 ein neues Marvel-Spiel vorgestellt. Das stammt von Arc System Works, einem Entwickler, der vor allem für das Fighting-Game-Genre bekannt ist und das Genre stark geprägt hat. Das neue Spiel „Marvel Tokon Fighting Souls“ erscheint 2026 für PS5 und PC.

Was hat der Entwickler vorgestellt? Auf der State of Play im Juni 2025 hat der Entwickler Arc System Works ein neues Fighting-Game im Marvel-Universium vorgestellt: Marvel Tokon Fighting Souls. Dabei handelt es sich um ein Multiplayer-Game, wo ihr 4vs.4-Kämpfe bestreiten müsst. Ein genaues Release-Datum gibt es noch nicht, auf der State of Play im Juni 2025 hieß es nur 2026.

Arc System Works gehört zu spannendsten Entwicklerstudios aus Japan

Was ist das für ein Entwickler? Arc System Works wurde 1988 von ehemaligen Sega-Entwicklern um Minoru Kidooka gegründet. Der große Durchbruch kam dann mit der „Guilty Gear“-Reihe, die sich durch ihre kompromisslose 2D-Optik, komplexe Mechaniken, schnellen Spielfluss und einen eigenwilligen Heavy-Metal-Stil von der Konkurrenz abhob.

Arc Systems Works hat das Fighing-Game-Genre maßgeblich geprägt. Die Spiele des Entwicklers sind vor allem für ihre technische Tiefe und ihren hohen Schwierigkeitsgrad bekannt, bieten aber auch Einsteigerhilfen und Zugänglichkeit, was sie für verschiedene Spieler interessant macht.

Wie hat der Entwickler das Genre geprägt?

Mit der Guilty Gear-Reihe führte Arc System Works neue Mechaniken wie das Air-Dashing ein, das schnelle, dynamische Kämpfe und komplexe Luft-Combos ermöglichte. Diese Mechanik wurde zum Markenzeichen sogenannter „Anime Fighters“ und beeinflusste viele nachfolgende Spiele im Genre (via gamerant.com).

Die Spiele von Arc System Works sind bekannt für ihren stark überzeichneten Anime-Stil und haben sich dadurch in der Community einen Namen gemacht (via forbes.com).

Durch Serien wie Guilty Gear und BlazBlue hat Arc System Works das Subgenre der Anime Fighters etabliert und weltweit populär gemacht. Diese Spiele zeichnen sich durch schnelles Gameplay, komplexe Mechaniken und eine starke Story-Präsentation aus (via gamerant.com).

