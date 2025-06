State of Play: Alle vorgestellten Spiele für PS4 und PS5 im Überblick

Sony hat auf seiner „State of Play“ am 4. Juni 2025 einige Spiele vorgestellt. MeinMMO listet alle Spiele für euch auf, die es zu sehen gab.

Was ist die State of Play? Die „State of Play“ ist eine regelmäßige, digitale Veranstaltung von Sony rund um die PlayStation. Hier werden Spiele und oftmals auch Hardware rund um die PS4 und PS5 vorgestellt. Die „State of Play“ findet sehr unregelmäßig statt.

Alle vorgestellten Spiele von der State of Play im Juni 2025

In unsere Liste findet ihr alle vorgestellten Spiele. Dahinter seht ihr das Release-Datum oder das Release-Jahr und die Plattform, für welche das Spiel erscheinen soll.

Lumines Arise (Fall 2025), PS5, PSVR2

Delphi Corporation (Unbekannt)

Pragmata (2026), PS5

Romeo is a Deadman (2026), PS5

Silent Hill f (25.09.2025), PS5

Bloodstained The Scarlet Engagement (2026)

Digimon Story: Timestranger (03.10.2025)

Final Fantasy Tactics The Ivalice Chronicles (30.09.25), PS4 und PS5

Baby Steps (8.09.25), PS5

Hirogami (3.09.25), PS5

Everybody’s Golf Hot Shots (5.09.25), PS5

Ninja Gaiden: Ragebound (31.07.25), PS4, PS5

Cairn (5.11.25), PS5 + Demo verfügbar

Mortal Combat Legacy Collection (2025), PS4 und PS5

Metal Gear Solid Delta Snake Eater (25.08.25)

Nioh 3 (2026), PS5 + Demo

Thief VR Legacy of Shadow, PSVR2

Tides of Tomorrow (2025), PS5

Sea Remnants (2026)

Sword of the Sea (19.08.2025), PS5, erscheint direkt für Playstation Plus Extra und Premium

FBC: Firebreak (19.06.25), PS5

007: First Light (2026), PS5

Ghost of Yotei (Unbekannt), PS5

Marvel Tokon Fighting Souls (2026), PS5 und PC

Sony richtet seine Gaming-Strategie neu aus. Statt weiterhin den Fokus auf den Verkauf der PS5 zu legen, soll nun die Rentabilität durch bestehende Spieler und aktive Nutzer in den Mittelpunkt rücken. Mehr dazu lest ihr direkt auf MeinMMO: Anstatt sich auf den Verkauf der PS5 zu konzentrieren, will sich Sony nun auf das konzentrieren, was ihnen Gewinn bringt