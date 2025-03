Hideo Kojima zeigt endlich sein neues Spiel in einem 10 Minuten langen Trailer; Death Stranding 2 kommt schon im Juni

Endlich gibt es neue Lebenszeichen von Hideo Kojimas neuestem Game Death Stranding 2: On the Beach. Mit einem ganzen 10 Minuten langen Trailer wird das PS5-Exklusiv schon für Juni 2025 angekündigt.

Was ist Death Stranding 2? Death Stranding 2: On the Beach ist die direkte Fortsetzung des Spiels Death Stranding 1. In der Story schlüpft der Spieler erneut in die Rolle des Sam Porter, der lebensnotwendige Waren durch eine Post-Apokalyptische Welt transportiert.

Das zweite Game der Reihe erscheint am 26. Juni 2025 als PS5-Exklusive. Dabei wird es je eine digitale und eine physische Standard- sowie Deluxe-Edition geben. Die Inhalte variieren entsprechend.

Einen ersten Einblick in die neue Story sowie erste Eindrücke zum Gameplay gibt es im neuen, 10 Minuten langen Trailer zu Death Stranding 2:

Im Juni geht es mit Death Stranding 2 an die Strände

Was wissen wir sonst über Death Stranding 2? Über die genaue Story von Death Stranding 2 ist noch nicht viel bekannt. Man spielt weiterhin den von Norman Reedus verkörperten Sam Porter und reist durch die Welt. Im Trailer wird angeteasert, dass Schauspielerin Léa Seydoux als Fragile zurückkehren wird. Auch zu sehen ist, wie Fragile ein Baby namens Lou zu beschützen versucht.

Neben Reedus und Seydoux heuerte Kojima auch eine Reihe Darsteller in neuen Rollen an: Elle Fanning (u. a. Katherina die Große in The Great; Aurora in Maleficent) als Tomorrow, Shioli Kutsunia (u. a. Yukio in Deadpool 2) als Rainy und Luca Marinelli (u. a. Nicky in The Old Guard) als Neil.

Im Trailer selbst sieht man neben den Gameplay-Szenen auch eine Reihe Cutscenes. Darin streitet sich der Charakter Neil unter anderem mit Lucy, gespielt von Alissa Jung, über ihre Beziehung. Immer wieder tauchen auch gigantische Monster auf. Am Ende des Trailers lässt einer der Charaktere eines dieser Wesen eine Art Raumschifft statt eines Kopfes aufsetzen und beginnt es zu steuern – ähnlich wie in Pacific Rim oder auch Neon Genesis Evangelion.

Mehr zu Death Stranding 2: On the Beach werden wir wohl vermutlich erst zum Release des Games auf PS5 erfahren. Wer bei dem Trailer nun aber neugierig geworden ist, hat noch bis Juni vermutlich genug Zeit, den ersten Teil nachzuholen. Dieser hat MeinMMO-Redakteurin Marie Friske übrigens nachhaltig beeindruckt: Warum mich das einsamste Multiplayer-Spiel nach 3 Jahren noch immer in seinem Bann hält