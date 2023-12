Studio erschafft haufenweise gute Filme, die kaum einer kennt – Arbeitet jetzt mit Hideo Kojima an Death Stranding

Die Spiele von Hideo Kojima sind dafür bekannt, viele cineastische Elemente zu enthalten. Kein Wunder, denn Kojima selbst ist riesiger Fan von Filmen und arbeitet auch mit vielen Schauspielern und Regisseuren zusammen. Jetzt darf er selbst mit einem passenden Filmstudio sein eigenes Werk verfilmen.

Folgt mit Hideo Kojima auf Social-Media, dann merkt man, dass er ein unglaublich großer Filmfan. In seinen Spielen und Ankündigungen arbeitet er oft mit Schauspielern und Regisseuren zusammen. Zuletzt kündigte er beispielsweise eine Zusammenarbeit mit Horrorregisseur Jordan Peele für ein neues Horrorspiel an.

Auf Twitter kündigte er nur eine weitere Zusammenarbeit an, und diesmal mit dem Filmstudio A24. Kojima Productions und A24 sollen jetzt Death Stranding verfilmen. Dazu sagt Kojima: Wir erschaffen ein Death-Stranding-Universum, das es noch nie gegeben hat.

Ein Filmstudio voller Indie-Hits

A24 ist eine interessante Wahl für ein Filmstudio. Kein Streamer wie Netflix und kein großes Triple AAA-Studio, sondern ein Studio, was für seine ungewöhnlichen Indie-Filme bekannt ist. Der wohl größte Film des Studios Everything Everywhere All At Once gewann letztes Jahr 7 Oscars. Eine unglaublich hohe Anzahl für einen eher ungewöhnlichen Film.

Auch die andere Filmografie des Studios passt auch zum ungewöhnlichen Death Stranding. Midsommar und Beau is Afraid von Ari Aster sind unkonventionelle Horrorfilme, die aber von vielen Kritikern geliebt werden. Aber auch Titel wie Dream Scenario , The Lobster und The Whale zeigen, dass A24 seinen Regisseuren viel Freiheit zur kreativen Gestaltung gibt.

Kojima selbst lobt das Filmstudio in seinem Ankündigungstweet: Die Filme, die sie in die Welt setzen, sind von hoher Qualität und sehr innovativ. Ich habe mich von ihren Werken angezogen gefühlt und sie haben sogar meine eigene Arbeit inspiriert.

So wie schon das Spiel selbst mit vielen Konventionen bricht, so wird auch der Film wahrscheinlich kein klassischer Blockbuster. Die Zusammenarbeit mit A24 verspricht, eine äußerst interessante Death-Stranding-Verfilmung zu liefern. Abseits der Ankündigung von Kojima und A24 ist noch nichts zu Schauspielern oder der Geschichte bekannt.

Zur Fortsetzung von Death Stranding erschien letztes Jahr aber ein Trailer, der MeinMMO-Autorin Marie Friske begeistert hat:

Wenn Death Stranding 2 wirklich wie der Trailer wird, kommt ein großartiger Nachfolger auf uns zu