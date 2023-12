Niemand versteht, was im Trailer zum neuen Spiel von Hideo Kojima los ist, aber genau das macht ihn so gut

Hideo Kojima präsentierte bei den Game Awards 2023 einen Teaser-Trailer zu seinen neuem Spiel OD. Auch wenn die Fans absolut keine Ahnung haben, was eigentlich abgeht, sind sie begeistert und spekulieren bereits, was hinter dem ominösen Trailer stecken könnte.

Was zeigt der Trailer zu OD? Zu Beginn hört man das knackende Geräusch eines Geigerzählers. Dann klingt es so, als werde eine Tür eingetreten.

Anschließend sehen wir die Gesichter dreier Personen im Close-Up. Sie alle sagen den gleichen kryptischen Satz in verschiedenen emotionalen Zuständen: „The hungry purple dinosaur ate the kind zingy fox, the jabbering crab, and the mad whale started vending and quacking“.

Auf Deutsch bedeutet das: Der hungrige lila Dinosaurier fraß den freundlichen Fuchs, die plappernde Krabbe, und der verrückte Wal begann zu verkaufen und zu schnattern.

Anschließend wird uns einer der Charaktere erneut gezeigt, dieses Mal voller Angst. In den Augen spiegelt sich eine Tür, die aufgeht: Die Frau schreit. Dann wird das Logo eingeblendet und der Trailer endet.

Hier seht ihr den Trailer zu Kojimas neuem Spiel OD:

Wie reagiert die Community auf den Trailer? Fans sind begeistert – auch wenn sie absolut keine Ahnung haben, was eigentlich abgeht.

So fasst etwa User Frankenmuppet unter dem Teaser auf YouTube perfekt zusammen: „Wie immer, wenn eine Kojima-Produktion angeteasert wird, habe ich keine Ahnung, was da vor sich geht … Und ich bin zu 100 % dabei.“

Dass man die Trailer von Kojima nicht versteht, ist mehr die Regel als die Ausnahme. Auch schon beim Teaser zu Death Stranding bekam man als Zuschauer irgendwelche surrealen Elemente gezeigt, ohne den einordnenden Kontext zu haben, sodass man sich danach fragte: Was zum Geier habe ich gerade gesehen?

Zwar hat man nach dem Anschauen von Kojimas Teasern immer noch absolut keine Ahnung, worum es nun eigentlich in dem Spiel geht, jedoch gelingt dem Trailer etwas ganz Wichtiges: Er vermittelt ein Gefühl.

Im Falle von OD ist es ein langsam aufkeimendes Unwohlsein, das mit dem Knacken des Geigerzählers beginnt und beim Schrei der Frau seinen Höhepunkt findet.

Zudem liefert gerade diese Unwissenheit viel Stoff für Spekulationen. Denn wie auch in den Spielen versteckt sich in Kojimas Trailern häufig der Teufel im Detail.

So auch hier bei OD, wo die Spiegelungen der Augen zusätzliche Infos verraten und etwa zeigen, wie sich die Tür am Ende öffnet und eine schemenhafte Figur sichtbar wird.

Was könnte der Trailer bedeuten? Unter dem Trailer auf Youtube kursieren bereits erste Spekulationen, was uns Kojima in seinem Trailer zeigen möchte.

So erklärt etwa der User Sleazy Shell, dass die verwendete Phrase im Teaser ein phonetisches Pangramm darstellt, also ein Satz, bei dem alle Buchstaben des Alphabets vorkommen. Und erklärt weiter:

[…] Das könnte bedeuten, dass man einen Stimmabdruck erstellen kann. Wenn man eine Probe der Stimmen dieser Leute mit jedem möglichen Klang hat, könnte man ein Profil erstellen, wie jedes Wort klingen würde, wenn sie es sagen würden. Damit könnte man vielleicht die Stimmen von Menschen kopieren oder sie identifizieren. Zusammen mit den sich chaotisch überlagernden Stimmen im Hintergrund scheint es, als ob Stimme und Klang ein zentrales Thema sind.

Darunter mutmaßt ein anderer User, ob die Frau am Ende vielleicht eine andere Version von sich erblickt und deshalb schreit.

Was sagt ihr zum mysteriösen Trailer von Hideo Kojima und habt ihr Ideen, was hinter dem Clip steckt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Wenn ihr hingegen noch eine gute Serie auf Netflix sucht, dann schaut euch diese persönliche Empfehlung des Spielemachers einmal genauer an:

Schöpfer von Metal Gear Solid schwärmt von einer neuen Netflix-Serie: „Zweifellos der beste Anime des Jahres“