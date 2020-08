Bei Destiny 2 erhoffte sich so manch ein Spieler vom saisonalen Shader Jacarini eine der coolsten Farb-Kombinationen im Spiel. Doch am Ende waren viele enttäuscht, der Shader mutierte schnell zum Witz. Doch warum?

Shader sorgt für Gesprächsstoff: Das Shader-System von Destiny 2 stand schon das ein oder andere Mal in der Kritik, doch selten ging es dabei um das eigentliche visuelle Design dieser Färbe-Mittel an sich.

Diese Woche (04. – 11. August) bietet der Ingame-Shop von Tess Everis einen neuen Shader aus der Season 11 an, auf den sich zunächst viele Hüter freuten, doch anschließend enttäuscht oder zumindest verwundert zurückblieben.

Um diesen Shader geht’s: Der Shader heißt Jacarini (auf Englisch Jacarina). Laut seinem Icon, wo die 4 Farben des Shaders in der Übersicht zu sehen sind, bietet er eine Kombination verschiedener Schwarz- und Grau-Töne.

Deshalb hatten sich viele auf den Shader gefreut: Die Kombination aus Schwarz- und Grau-, beziehungsweise Weiß-Tönen ist in der Community von Destiny 2 sehr beliebt – besonders dunkel gefärbte Hüter mit satten Schwarz-Tönen liegen bei vielen aktuell im Trend.

Doch man braucht teils mehrere Shader, die Schwarz enthalten, um seine Rüstung komplett dunkel zu halten. Und gute Shader mit Schwarz sind leider nicht überall zu bekommen. Auch graue und weiße Töne sind in Verbindung mit Schwarz – gerade, wenn man das Jahr 1 von Destiny 2 mit den Fraktions-Shadern des toten Orbits verpasst hat – sogar recht selten. Denn oft enthalten sie Farben, die am Ende irgendeinen Teil der Rüstung unpassend gestalten.

Entsprechend hatten sich viele auf Jacarini gefreut und hofften auf einen der coolsten Shader seit dem Entfall der Fraktionen. Doch diese Hoffnung erfüllte sich wohl längst nicht für jeden.

Tess bietet den Hoffnungsträger unter den Shadern an

Was ist das Problem mit diesem Shader? Nachdem der Shader nun kurz vor dem Beginn des Sommer-Events Sonnenwende der Helden verfügbar wurde, machte sich bei vielen Ernüchterung, Verwunderung sowie Verwirrung breit.

Denn obwohl der Shader beim ersten Blick auf sein Icon nur Schwarz- und Grau-Töne anbietet, enthält er offenbar noch eine weitere, versteckte Farbe. Und das verdirbt zahlreichen Spielern die Freude an dem Shader.

Auch wenn die Waffen und Rüstungen größtenteils so aussehen, wie man es von dem Shader erwartet hat, werden bei manchen Items einige Bereiche mit einem knalligen Neon-Blau eingefärbt – etwas, das niemand beim Blick auf das Icon auch nur annähernd vermutet hätte und das für so manch einen Hüter das Gesamtbild beim gewünschten Färb-Ziel verdirbt.

So sieht der Shader auf dem angesagten Gewehr Magenknurren aus

Dadurch wird eines der größten Probleme des Shader-Systems sichtbar: Bereiche werden nicht immer nach einem ersichtlichen Muster eingefärbt. Auch die Farben an sich fallen häufig komplett anders aus, als man es vom Icon des Shaders vermuten würde – egal, ob auf Waffen oder Rüstungen. Und manchmal sind eben komplett andere Farben dabei, auf die man gar nicht gekommen wäre. Hier wünscht sich so manch ein Spieler bereits seit geraumer Zeit Besserung.

Spieler wundern sich, doch Shader bleibt nur seinem Namen treu: Seitdem hält so manch ein Hüter ihn einfach für einen Witz, mit dem Bungie die Spieler trollen wollte. Andere wiederum gingen von einem potenziellen Bug aus.

Doch offenbar ist der Shader genau so, wie er sein sollte – samt dem knalligen Blau. Einige Hüter machten sich nämlich auf die Suche nach dem Grund für die farbliche Entgleisung des „Hoffnungsträgers“ und wurden sogar fündig.

Dabei sieht es so aus, als wenn der Shader einfach nur seinem Namen treu bleibt. So fand man heraus, dass Jacarina offenbar eine Referenz auf Volatinia Jacarina ist – also auf den Vogel Jacariniammer. Dieser hat schwarzes oder dunkelgraues Gefieder, was jedoch stellenweise zum Rand hin eine helle bläuliche Färbung aufweist.

Wolltet auch ihr den Jacarini-Shader unbedingt haben und wurdet am Ende enttäuscht? Oder findet ihr seine Farben samt der Neon-Blauen Akzente vielleicht sogar richtig cool?