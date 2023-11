Destiny 2: Server Down für Update 7.2.5.3 vom 07.11. – Alle Zeiten und Infos

Heute findet der wöchentliche Server Down von Destiny 2 statt. Daher müssen die Hüter vorübergehend ihre Waffen ruhen lassen und können für eine Weile keine Reisen durch das Destiny-Universum unternehmen. MeinMMO informiert euch über den genauen Zeitpunkt und die Dauer.

Das müsst ihr heute wissen: Bungie wird mit dem heutigen Server Down den Turm aufräumen, denn das kostenlose Event Festival der Verlorenen endet mit dem wöchentlichen Reset. Die Halloween-Deko kommt also weg und macht dem unendlichen Fluss der Süßigkeiten ein Ende.

Daneben stehen auch notwendige Fehlerbehebungen und Balance-Anpassungen an, die sicherstellen, dass der Shooter nicht von Fehlern überrollt wird. Das heutige Update 7.2.5.3 wird also voraussichtlich einige Änderungen bringen, um das Spielerlebnis in Destiny 2 zu verbessern.

Damit ihr euch optimal auf das geplante Update 7.2.5.3 und den Server Down am 07. November 2023 vorbereiten könnt, haben wir in diesem Artikel alle relevanten Informationen zusammengestellt.

Für einige Spieler steht nach der Krise bei Destiny 2 und Bungie zudem jetzt bereits fest, dass sie dieses DLC nicht mehr spielen werden, was bedeutet, dass Cayde-6 das Universum wohl alleine retten muss:

Wartung am 07.11. – Alle Zeiten zum Server Down

Diese Zeiten sind heute wichtig: Bungie informiert seine Spieler via Twitter/X zu den geplanten Ausfallzeiten. MeinMMO informiert euch über den genauen Zeitpunkt dieser Ausfallzeiten in Deutschland.

So sieht der genaue Zeitplan für die Wartung aus:

Um 14:00 Uhr startet die Hintergrundwartung auf allen Plattformen.

Um ca. 15:15 Uhr gehen die Server offline. Die Spieler werden automatisch aus dem Spiel gekickt.

Während der Downtime wird Bungie das Update 7.2.5.3 veröffentlichen. Es wird nach und nach ausgerollt, sodass es Spieler auf allen Plattformen herunterladen und installieren können.

Um 18:00 Uhr soll der Shooter wieder online sein und ihr könnt euch versuchen einzuloggen.

Die Wartung wird im Anschluss noch im Hintergrund bis 20:00 Uhr andauern.

Auch Drittanbieter-Apps sind offline: Solange die Hintergrund-Wartungen laufen, kann es im Spiel immer wieder zu Verbindungsproblemen kommen.



Außerdem können sich Wartung bisweilen Warteschlangen beim Login bilden, weil Bungie den Zugriff auf die Server nur nach und nach freigibt, um Probleme durch eine zu hohe Serverlast zu vermeiden. Es kann daher sein, dass ihr länger warten müsst, bis ihr wieder im Spiel seid.



Das ändert sich mit Update 7.2.5.3 in Season 22

Das wird in Update 7.2.5.3 enthalten sein: Bungie hat eine öffentlich zugängliche To-do-Liste der Dinge, die im Spiel derzeit nicht richtig funktionieren. Diese wird aktiv von Destiny-2-Spielern beeinflusst, indem sie Fehler im Bungie-Forum melden.

Folgende Bugs stehen derzeit auf dieser Liste:

Veist-Automatikgewehre können teilweise vom Bildschirm gedreht werden, während sie auf der Inspektionsseite angezeigt werden.

Der Osmose-Vorteil wird bei einigen Scout-Gewehren nicht aktiviert.

Einige bei Banshee-44 gekaufte Waffen haben möglicherweise ein anderes Meisterwerk als das, was in der Waffenvorschau gezeigt wurde.

Spieler können sterben, wenn ein Finisher ausgeführt wird und der Feind stirbt, bevor die Finisher-Animation abgeschlossen ist.

Große Mengen an Multikills können zu BIRD- Fehlern führen.

Die Hotswap-Funktion im PvP zwischen bestimmten Waffen funktioniert etwas zu gut und lässt Spieler in Sekundenschnelle Kills landen.

Namensänderungen von Spielern sind nicht unendlich über bungie.net anpassbar. Mehrere „Nummer-Guardians“ warten hier weiter auf die Option, ihren Spielernamen wieder ändern zu können, statt die Meldung „Du hast keine Namensänderungen zur Verfügung“ zu erhalten.

Dies ist keine umfassende Auflistung aller bekannten Probleme, sondern eher eine gezielte Liste spezifischer Fehlerquellen. Falls weitere Mängel innerhalb des Spiels auftreten sollten, wäre es daher hilfreich, wenn ihr diese in unserem Kommentarbereich mitteilen würdet.

Patch Notes für Update 7.2.5.3 in Destiny 2

Was steht in den Patch Notes? Bungie veröffentlicht die Liste aller Änderungen für das Update 7.2.5.3 in Form von Patch Notes. Eine vollständige Übersicht über alle behobenen Probleme und Verbesserungen wird jedoch erst heute Abend online gestellt.

Sobald diese veröffentlicht sind, werden wir unseren Artikel für euch aktualisieren und auf die Patch Notes verlinken, da sich daran nachträglich immer noch etwas ändern kann oder korrigiert wird.

Lest hier die Patch Notes zu Update 7.2.5.3, sobald diese veröffentlicht wurden.

Was ist sonst noch wichtig? Wartungsphasen sind leider ein unvermeidlicher Teil eines Live-Service-Spiels wie Destiny 2, da sie die Grundlage für ein reibungsloses und unterhaltsames Spielerlebnis bilden.

Obwohl sie also den Zugang zum Spiel vorübergehend einschränken können, sind sie ein notwendiger Schritt, um sicherzustellen, dass Fehler nicht im Spiel verbleiben und dass ihr wie gewohnt und ohne allzu große Beeinträchtigungen spielen könnt.

Behaltet daher diesen Artikel im Auge, um auf dem Laufenden zu bleiben, wie die Wartungsarbeiten vorangehen und frühzeitig über mögliche Verzögerungen informiert zu werden.

