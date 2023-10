7 besondere Exo-Waffen in Destiny 2, bei denen es Spaß macht, sie zu benutzen

Destiny 2 ist bekannt für seine Vielfalt an Waffen und Ausrüstungsgegenständen, die den Spielern ein intensives und spannendes Spielerlebnis bieten. Doch unter den vielen Exo-Waffen gibt es auch einige, deren ungewöhnliche Fähigkeiten und lustigen Einsatzmöglichkeiten besonders hervorstechen. Hier sind sieben davon, die ihr unbedingt mal ausprobieren solltet.

Bungie, der Entwickler von Destiny 2, hat sich schon oft durch seine kreativen Schießeisen und Designs für die verschiedensten Exo-Waffen hervorgetan. So gibt es mittlerweile einige Waffen, die den Spieler mit skurrilen, witzigen Effekten oder Synergien unterhalten können.

Ihr könnt mit einem Granatwerfer beispielsweise echte Würmer verschießen.

Andere Waffen erzeugen Schwarze Löcher, die eure Gegner ins Nirvana saugen.

Oder ihr nutzt die Exo-Waffe, die als Toaster gilt und feurige Einzelgeschosse ballert.

Diese Waffen sind natürlich auch einzigartig. Aber wenn ihr auf der Suche nach einer unterhaltsamen Abwechslung seid oder eure Gegner schlicht mit ungewöhnlichen Effekten ärgern wollt, dann ist diese Liste mit den 7 lustigsten Exo-Waffen in Destiny 2 genau das Richtige für euch. Und dafür braucht es nicht mal einen verrückten Waffen-Glitch.

Verfallenes Abbild – Spurgewehr

Was kann die Waffe? Das Exotic, welches ein Spurgewehr in Destiny 2 ist, hat einen einzigartigen Trick im Ärmel.

Wenn ihr Todesstöße mit dem Verfallenen Abbild landet, verwandelt ihr eure Opfer in nichts Geringeres als Leere-Transmutationssphären.

landet, verwandelt ihr eure Opfer in nichts Geringeres als Leere-Transmutationssphären. Mit diesen könnt ihr oder eure Verbündeten dann ein explosives Basketballspiel gegen eure Gegner spielen, bei dem jedoch nur ihr den Ball und die Tricks drauf habt.

Das Spurgewehr Verfallenes Abbild

Wer also auf der Suche nach dem ultimativen Slam-Dunk-Erlebnis in Destiny 2 ist, sollte sich „Verfallenes Abbild“ inklusive seines Katalysators holen und seine Effekte nutzen.

Ihr könnt sowohl einen leichten Angriff als auch einen schweren Angriff mit den Transmutationssphären ausführen.

Zusätzlich besteht die Option durch ein Feld, das man mit der Transmutationssphäre erzeugen kann, Gegner in der Nähe abzuwehren und zu schwächen.

Funfact zu dieser Waffe: Wer „Verfallenes Abbild“ nutzt, setzt dafür sein Licht ein. Oder wie Waffemeister Banshee-44 es in der Lore ausdrückt: „Sie nutzt das Licht nicht, sie verschlingt es. Das Ding hat einen Riesenappetit. Funktioniert ungefähr so wie ein Konverter.“

Die Waffe selbst wurde aus dem Baum der Silberflügel auf dem Planeten IO geschaffen. Wie man aus der Lore erfährt, war es einer der Zweige des Baums, die zur Herstellung verwendet wurden. Zudem scheint das Exo nicht jeder Lichtträger führen zu können, wie beispielsweise Commander Zavala.

Die Waffe könnte daher bereits in Season 11 von Destiny 2 angedeutet haben, dass die Hüter der Dunkelheit immer näher kommen und einige von ihnen im Grunde nichts dagegen haben. Die Dunkelheit korrumpiert sie, aber sie gewöhnen sich an die andere Seite, so dass sie zu gegebener Zeit mehr Geschenke annehmen können, die sie den Hütern bietet. Dieses Mehr war dann die Fähigkeit „Stasis“ im DLC „Jenseits des Lichts“.

Perfektionierter Ausbruch – Impulsgewehr

Was kann die Waffe? Mit diesem exotischen Impulsgewehr habt ihr in Destiny 2 die einzigartigen SIVA-Naniten auf eurer Seite. Durch schnell aufeinanderfolgende Treffer und Präzisionskills werden diese erzeugt und verfolgen dann eure Feinde wie schlecht gelaunte Bienen. Außerdem verursacht ihr mehr Schaden bei Feinden, an die sich die SIVA-Naniten angeheftet haben.

Es bedarf vielleicht etwas Übung. Aber wenn ihr erst einmal mit dieser Waffe vertraut seid, werdet ihr feststellen, dass sie den perfektionierten Spaß in eure Destiny 2-Erfahrung bringen kann.

Das Exo-Impulsgewehr „Perfektionierter Ausbruch“

Funfact zu dieser Waffe: Die Waffe ist bei den Spieler recht beliebt, sodass sich inzwischen großartige Fanfiction-Geschichten zu dieser Waffe finden lassen, die selbst Bungie nicht hätte besser schreiben können. So wurde im Reddit ein besonders plausibles Szenario um diese Exo-Waffe kreiert.

Darin heißt es: Der Stadtrat der Letzten Stadt hätte mehrfach beantragt, die Exo-Waffe „Perfektionierter Ausbruch“ zu verbieten und zu zerstören. Solange alles normal funktioniert, zerstören sich das überschüssige SIVA sowie alle Partikel, die zu lange außerhalb der Waffe umherschwirren, automatisch selbst und stellen jeglichen Betrieb ein, um die kontinuierliche Produktion von Naniten durch den Motor auszugleichen.

Es gab jedoch Berichte von Hütern, die über einen längeren Zeitraum mit der Waffe unterwegs waren, insbesondere Exos. Sie verspürten ein Kribbeln im Nacken, ungewöhnlich lebhafte Tagträume, helle Lichter in verschiedenen Farben, die um ihren Kopf schweben, und einen metallischen Geschmack im Mund. Symptome einer Naniteninfektion, die sich über das Nervensystem ausbreiten kann.

Dazu kam die Gefahr für alles Leben. Denn wenn man die Engine jemals gewaltsam aus dem Rahmen des Exos entfernen würde, dann würden die in der Waffe verbliebenen SIVA-Naniten in eine unbegrenzte Replikationsschleife eintreten und alles organische Leben wahllos angreifen.

So habe allein das Eingreifen der Kryptarchei das Verbot und die Vernichtung der Waffe verhindert, da die vollständige Beherrschung der Produktion und Anwendung von SIVA als „der beispielloseste Sprung im menschlichen Fortschritt seit dem Erdölzeitalter“ theoretisiert wurde.

Arbeitstier – Automatikgewehr

Das Arbeitstier lädt zum Dauerfeuer-Abenteuer ein

Was kann die Waffe? Das „Arbeitstier“ ist eine als Automatikgewehr getarnte Gatling Gun, also eine automatische Waffe mit rotierendem Lauf. Es wird im Kinetik-Slot getragen und mit ihr in der Hand braucht man sich um nichts mehr zu kümmern und kann gefühlt ewig schießen.

Wenn man sie aus der Hüfte abfeuert, ist das gute Stück zudem besonders präzise, und ihre Stabilität lässt sich noch erhöhen. Um das Beste aus dieser Waffe herauszuholen, muss man allerdings den Abzug längere Zeit gedrückt halten. Erst dann kommt ihr auf die maximale Feuerrate von 900 U/min und könnt eine Killtime von 0,53 Sekunden erreichen.

Funfact zu dieser Waffe: Mit dieser Waffe in Destiny 2 unterwegs zu sein, ist, als würde sie sagen: „Keine Sorge, ich mach das schon.“ Also eigentlich das perfekte Werkzeug, um eine gefühlte Ewigkeit das Schlachtfeld mit einem riesigen Grinsen im Gesicht aufzuräumen.

Mit dem Rüstungs-Exotic für Titanen, der „Actium Kriegsausrüstung“ verwandelt ihr das „Arbeitstier“ in ein Dauerfeuer-Abenteuer-Monster. Kaum etwas ist dann noch so befriedigend wie das permanente Rattern dieser Minigun, während man sich durch Horden von Gegnern pflügt. Klappt auch im PvP.

Aber auch wenn man kein Titan ist, reicht es, Spezial- oder schwere Munition einzusammeln, um diese Waffe sofort nachzuladen.

Traktorkanone – Schrotflinte

Die Traktorkanone ist eine einzigartige Schrotflinte im Powerslot

Was kann die Waffe? Die Exo-Waffe ist eine Shotgun im Heavy-Slot und wie ein ungebetener Gast auf einer Party. Sie kommt unerwartet, kann aber das Geschehen gehörig aufmischen.

Mit ihr lassen sich Gegner also abwehren und gleichzeitig Fähigkeiten unterdrücken. Im PvP bedeutet das, dass ihr eure Gegner nicht nur auf Distanz halten könnt, sondern sie auch direkt bei dem Versuch stoppen könnt, einen Fähigkeits-Konter zu starten.

Aber das ist noch nicht alles – auch im PvE gegen Minibosse und Bosse ist diese Waffe grandios. Erneut ist es die Schwächung, die Boss-Fähigkeiten unterdrückt und Gegner damit anfälliger für Schaden macht.

Funfact zu dieser Waffe: Der Name ist Programm. Bekommt ihr einen Schuss ab, ist es, als würde euch ein Traktor überrollen. Setzt ihr die Waffe ein, gibt es nichts Lustigeres, als wenn ein stolzer Warlock, Titan oder Jäger, der gerade im PvP seine Fähigkeit oder Super gegen euch aktiviert hat, plötzlich hilflos durch die Luft fliegt.