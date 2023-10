Destiny 2: Spieler nutzen wieder alten Trick, der Bosse innerhalb weniger Sekunden besiegt

In Destiny 2 sucht die Community ständig nach neuen Wegen, die Herausforderungen des Spiels optimal und vor allem superschnell zu meistern. Ein aktuelles Beispiel für die Kreativität und Entschlossenheit der Spieler, sich Aktivitäten zu vereinfachen, ist die Wiederbelebung des legendären Doppel-Schrotflinten-DPS-Gitches, welchen Bungie eigentlich schon abgeschwächt hatte.

Welcher Glitch ist jetzt zurück? Der Doppel-Schrotflinte-DPS-Glitch war vor 2 Jahren die dominierende Methode in Destiny 2, um Raidbosse mit außergewöhnlicher Geschwindigkeit zu besiegen.

Die Idee dahinter ist einfach:

Spieler rüsten zwei Schrotflinten aus.

Danach feuert man diese im schnellen Wechsel ab, wodurch man in der Lage ist, Bosse, besonders Raid-Bosse, im Handumdrehen zu schmelzen.

Dies war lange Zeit in Bungies Loot-Shooter der Schlüssel zum effizienten Besiegen von Raidbossen, bis der Entwickler diese Methode abschwächte.

Allerdings haben viele Hüter diese Methode noch nicht vergessen und immer wieder versucht, sie zurückzubringen. In Season 22 ist es der Community jetzt gelungen, den Glitch wieder zum Leben zu erwecken. MeinMMO sagt euch, wie sie das angestellt haben.

Das ist Season 22 in Destiny 2:

Einer der größten DPS-Fehler in der Destiny 2-Geschichte

So wurde der Glitch wiederbelebt: Die Rückkehr dieses Waffen-Glitches hat die Destiny 2-Community begeistert. Auch, weil sich viele Spieler noch an die glorreichen „Hotswap“-Tage erinnern, als sie mit ihren Shotguns gemeinsam Raid-Bosse in Rekordzeit besiegen konnten.

Nun habt ihr erneut die Möglichkeit, diese glorreiche Ära wieder aufleben zu lassen oder vielleicht sogar erstmals zu erleben. Sofern ihr euch die Finger dabei nicht verknotet.

Um euch daran optimal zu versuchen, solltet ihr Strang, die neueste Fähigkeit aus dem DLC „Lightfall“ nutzen.

Erst durch Strang konnte der alte DPS-Glitch mit Doppel-Slug in Destiny 2 wiederbelebt werden.

Die Nutzung der DPS-Option erfordert entweder die geschickte Verwendung oder um es einfacher zu machen die Nutzung de Strang-Greifhakens sowie eine Animation-Abbruch-Technik, um den schnellen Waffentausch zu ermöglichen.

Man hält den aufgeladenen Nahkampf gedrückt und wechselt dann nacheinander zwischen der Hangel-Granate- und der Superfähigkeit.

Die Granate wird dadurch nicht verbraucht, wenn man es richtig timed, sodass man den Wechsel mit jeder Klasse im Grunde ewig ausführen kann.

Der Swap-Fehler scheint zudem mit jedem Waffentyp im Spiel zu funktionieren. Allerdings sind Slug-Schrotflinten am besten dafür geeignet. Im Gegensatz zu Granatwerfern verfügen Slug-Schrotflinten im Spiel über gute Munitionsreserven und Magazine. Anders als Fusionsgewehre feuern sie sofort und zielen auch schnell, was beispielsweise ein Scharfschützengewehr nicht bieten kann. Und dank ihres Präzisionsschadensmodifikators verursachen sie zusätzlich auch besseren Schaden als normale Schrotflinten. Vorrangig gegen alles, was eine Schwachstelle hat – also im Grunde jeder Raid-Boss in Destiny 2.



Das Ergebnis ist eine beeindruckend schnelle DPS-Methode, die es den Spielern erlaubt, Bosse im Spiel mühelos zu bezwingen. Wie schnell dieser Wechsel dann vonstattengeht, seht ihr in diesem Video von Saltagreppo:

Nicht jeder kann den Glitch nutzen: Allerdings gibt es auch Kritiker, die den Schrotflinten-Glitch für zu mächtig und schwer zugänglich halten als dass er das Spiel brechen könnte.

Der Spieler BawX! Kommentierte unter dem Video von Saltagreppo: „Meine armen Hände werden weinen, aber ich möchte es versuchen.“

Ashes schreibt belustigt: „Nur die Leute, die wollen, dass es abgeschwächt wird, sind Leute, die es nicht können. Also 99,999999 % der Spielerbasis.“

TrueVoltz sagt dazu: „Ich liebe es, solche Dinge zu meistern, aber das ist mit der Menge an Eingaben, die auf einem Controller erforderlich sind, einfach nicht machbar, es sei denn, man reboundt alles.“

Was sagt Bungie zur Reaktivierung des Glitchs? Einige Spieler haben Bungie bereits unter dem Video markiert, wie xHolidays der fordert: „Es ist Zeit, das zu schwächen. Viel zu stark. Nehmt das aus dem Spiel, das Salz macht Spaß.“

Manche Spieler fragen sich, ob Bungie versuchen wird, den Glitch erneut zu stoppen oder ob sie dieses Mal die kreative Herangehensweise der Spieler tolerieren werden? Dabei wird jedoch sicherlich entscheidend sein, inwieweit dieser Glitch das Balancing des Spiels beeinflusst.

Doch noch schweigt sich das Destiny-Team und der BungieHelp Support dazu. Sollte sich das ändern, werden wir natürlich ein Update in diesem Artikel veröffentlichen.

Was denkt ihr über die Wiederbelebung des “Doppel-Schrotflinten”-DPS-Glitches in Destiny 2? Haben ihr damit bereits selbst Erfahrungen gemacht? Und wie praktikabel findet ihr die neue Methode? Kommentiert gerne eure Meinung und Erfahrungen dazu in den Kommentaren.

Andere Dinge in Destiny 2 sind derzeit einfach beleidigend gut:

