Ein böser Weltraum-Typ mit Kulleraugen ist daran schuld, dass ihr in Destiny 2 keine neue Gegnerrasse bekämpfen dürft

Destiny 2 begeistert seit Jahren mit einer Vielzahl von Feinden und Herausforderungen in seinen atemberaubenden Welten. Doch eine Änderung hat das Gameplay des Loot-Shooters in eine neue Richtung gelenkt. Man verzichtet auf die Einführung neuer Gegnerrassen zugunsten von Spezieleinheiten und einem andersartigen Bossgegner mit unvorstellbarer Macht.

Wer ist der neue Megaboss in Destiny 2? Sein Name ist „Der Zeuge“. Destiny 2 hat ihn am Ende des „Die Hexenkönigin“-DLC erstmals vorgestellt. Auf den ersten Blick ist er nur ein rauchhaariger Weltraum-Gothic-Typ mit Kulleraugen und sieht eigentlich nicht sehr bedrohlich aus. Was kann er schon ausrichten? Schließlich haben die Hüter in Destiny schon Götter besiegt.

Doch der Zeuge ist anders. Hüter sind nur Ameisen unter seinen Stiefeln. Lästige Anhängsel, die seinen Plan stören und die man einfach zertreten kann.

Zum Start von „Lightfall“ waren wir mutig und haben sein „Gespräch“ mit dem Reisenden unterbrochen. Er hat einen Hüter daraufhin mit einer bloßen Geste aus dem Handgelenk „zusammengeknautscht“ und seinen Geist in kleine Scheibchen zerteilt.

Zuvor hat er Rasputin, den mächtigen Kriegsgeist, und sein Weltraum-Netzwerk außer Gefecht gesetzt, ohne auch nur die geringste Menge an Energie aufzuwenden.

Und auch die Flotte der Vorhut (auch wenn diese nur aus 9 Schiffen bestand) verbrannte durch seine Macht. Kein einziges Schiff kam ihm auch nur ansatzweise nahe.

Wo also vorher Scharen von Feinden die Welt von Destiny 2 heimsuchten, tritt nun eine einzelne, aber alles dominierende Präsenz auf den Plan. Und das ist beabsichtigt, wie Bungie jetzt erklärte.

Erlebt in diesem Trailer den Zeugen erstmals in Aktion und seht, was er mit Hütern macht:

Eine neue Gegnerrasse wäre viel zu langweilig

Darum sind die Pyramidenschiffe leer: Schon lange fragen die Spieler in Destiny 2 nach einer neuen Gegnerrasse für den Loot-Shooter. Doch bis auf die „Quäler“ aus Lightfall und die Unterdrücker in „Die Finale Form“ im Jahr 2024 wird es dazu nichts geben.

Warum, erklärte Bungie jetzt in einem Interview mit Tim Clark von PCGamer.

Wir möchten uns auf die großen Bedrohungen konzentrieren, die den Unterschied ausmachen werden… es werden Schar-Hüter sein, es werden die Quäler sein, es werden Unterdrücker sein. Dinge, die wir auf das Schlachtfeld bringen, um es interessanter und dynamischer zu gestalten. erklärt Joe Blackburn, Game Director von Destiny 2

Das Auswechseln der Grundgegner habe einfach keinen großen Einfluss auf das Gesamterlebnis in Destiny 2. Es wären nur weitere austauschbare Gegner, denen man in den Kopf schießen muss und sie würde euch auch nicht herausfordern. Es wäre langweilig.

Stattdessen weist Joe Blackburn darauf hin, dass beispielsweise das Hinzufügung von Vex-Wyvern im DLC „Jenseits des Lichts“ eine viel bessere Nutzung des Designaufwands darstellte.

Anstatt sich also auf die Einführung neuer langweiliger Standardgegner zu konzentrieren, investiert Bungie seine Ressourcen in die Gestaltung charismatischer und einflussreicher Gegnertypen. Sie sollen das Gameplay dynamischer und faszinierender gestalten und die Spieler etwas aufmischen.

Dazu zählt vor allem der „Der Zeuge“.

Der Zeuge ist ein Wesen und ein Gegner der besonderen Art in Destiny 2

Das Spiel braucht neue Tricks und der Zeuge hat sie

So geht es 2024 mit dem Zeugen weiter: Die Gestalt des Zeugen hält die Essenz einer ganzen toten Kultur und damit strebt er nach einer ominösen Vision namens „Die Finale Form“. Das ist auch gleichzeitig der Name des letzten DLC der Licht- und Dunkelheitssaga welches 2024 erscheint.

Diese Vision der „Finalen Form“ ist eine albtraumhafte Lähmung der Realität nach der abnormalen Vorstellung des Zeugen.

Sie sieht vor, das Universum in seinen elementarsten Zustand zurückzuführen, indem alles, was schwächer ist als „Der Zeuge“, vernichtet wird.

Seine Überzeugung: “Deine Angst verursacht Schmerz. Schmerz ist die Wahrheit. Unser Ziel ist sein Ende. Nur am Ende sind wir frei!”

Es ist ein Ansatz, der auf den ersten Blick esoterisch erscheint, aber gleichzeitig eine fesselnde Motivation für die Spieler darstellt. Oder wie Bungie es erklärte:

Wenn der Zeuge gegen einen beliebigen Charakter[/Raidboss] im Destiny-Universum antritt, gewinnt der Zeuge. Der Zeuge gegen Riven? Der Zeuge gewinnt! Der Zeuge gegen Atheon? [Der Zeuge gewinnt!]

In einer Welt, in der die Spieler häufig auf vielfältige Feinde treffen, die schnell zu besiegen sind, setzt „Der Zeuge“ also ein klares Zeichen:

Ein einziger überwältigender Gegner kann genauso fesselnd sein wie eine komplette Armee von Widersachern. Und er braucht einfach keine Armee, um alles zu vernichten.

Der Höhepunkt seiner Geschichte wird im Raid des DLCs „Die Finale Form“ stattfinden. Allerdings hat Bungie auch gute Nachrichten für alle Solospieler und Nicht-Raider.

Auch Nicht-Raider werden das Saga-Finale erleben

So wird die Story in „Die Finale Form“ ablaufen: Bungie verriet im Interview bereits erste Details zum Ablauf der Geschichte im DLC „Die Finale Form“.

So wird die epische Konfrontation mit dem Zeugen zwar im Raid von „Die Finale Form“ stattfinden. Aber für all jene, die nicht an Raids teilnehmen, gibt es dennoch gute Nachrichten: Man wird die packende Auflösung der Geschichte in ihrer ganzen Pracht auch so erleben können, einschließlich des möglichen Triumphs über den Zeugen. Vorausgesetzt natürlich, dass wir Hüter als Sieger hervorgehen.

Zudem teilte Joe Blackburn mit, dass die Abschlusssequenz mehr als nur eine herkömmliche Zwischensequenz sein wird und wie die Aufteilung der Kampagne verläuft.

Während vorherige Kampagnen wie „Die Hexenkönign“ und „Lightfall“ jeweils acht Missionen umfassten, wird „Die Finale Form“ am Veröffentlichungstag mit sieben Missionen starten.

Die achte Mission wird für alle Spieler erst freigeschaltet wird, sobald der herausfordernde Raid erfolgreich abgeschlossen wurde.

Außerdem wird sich diese Bossbegegnung von allen vorherigen, wie Savathun und Calus aus den vergangenen beiden DLC-Kampagnen unterscheiden.

Man habe die Entscheidung, wie „Der Zeuge“ ins Spiel integriert wird, sorgfältig abgewogen, um eine aufregende und erfüllende Spielerfahrung zu gewährleisten. Eins ändert sich jedoch nicht: Die Zukunft des Universums und die Bürde der Verantwortung liegt wie immer in den Händen der Hüter. Aller Hüter.

Schreibt uns eure Meinung dazu in die Kommentare. Begrüßt ihr den Ansatz von Bungie, weg von langweiligen Standardgegnern hin zu „Spezialeinheiten“ zu gehen? Und wie gelungen findet ihr den Zeugen? Glaubt ihr, dass er seiner großen Rolle als Metawesen trotz seiner süßen Kulleraugen und der zusammengewachsenen Augenbrauen gerecht werden kann?

Darüber hinaus werden in Destiny 2 auch die Waffe interessanter. Schaden allein reicht nicht mehr, denn Schaden und Nutzen macht einem Hüter einfach mehr Spaß:

Destiny 2: Neue Exo-Waffe aus Season 22 verschießt Motten, die euch starke Vorteile liefern