Destiny 2: Neue Exo-Waffe aus Season 22 verschießt Motten, die euch starke Vorteile liefern

Wie gefällt euch die Waffe? Und was haltet ihr von diesem Ansatz für mehr Schaden-Nutzen-Optionen? Machen solche Synergien mit Builds und Exo-Waffen das Spiel für euch interessanter? Oder legt ihr gar keinen Wert darauf, Vorteile mit euren Mitspielern zu teilen? Wir freuen uns über eure Meinung in den Kommentaren.

Es scheint also noch viel Spielraum für Waffen und Exos zu geben, die verschiedene Arten von Nutzen bieten. Und Bungie wird laut Game Director Joe Blackburn in Zukunft bei Waffen öfter darauf achten, “wie wichtig der Nutzen für den Spieler ist” als darauf, wie viel Schaden sie anrichten.

Coole Kampf-Kombis sind etwas, das Bungie in Zukunft öfter ins Spiel bringen will.

Derzeit entdecken die Spieler immer mehr dieser Effekte. So können eure Motten flüchtige Geschosse auslösen. Die Exo-Glefe “Vexcalibur” verwandelt wohl den halben Überschild im Nahkampf in einen vollständigen. Ein weiterer Bonus ist, dass die Super des Strang-Jägers „Witwenseide“ euch drei statt zwei dieser vorteilhaften Motten-Granaten-Ladungen ermöglicht.

Blendende Motten sind also nicht nur spektakulär explosiv anzusehen, sondern sie beeinträchtigen auch die Sicht und das Zielen der Feinde, was euch des Öfteren einen taktischen Vorteil im Kampf verschafft.

So kriegt ihr in Season 22 die Motten: Savathun hat es in „Die Hexenkönigin“ vorgemacht und nun können die Hüter das auch. Wenn ihr darauf aus seid, das Universum von Destiny 2 in ein flatterndes Mottenparadies zu verwandeln, dann ist der Exo-Granatwerfer „Ex-Diris“mit dem Element Arkus genau das Richtige für euch.

