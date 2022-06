Die Beta von WoW: Wrath of the Lich King Classic ist live – Hat sehr viele Bugs

Die Beta von Wrath of the Lich King Classic ist gestartet. Endlich könnt ihr wieder nach Nordend und eure WoW-Kindheit nochmal aufleben lassen.

Langsam aber sicher rückt für viele Fans von WoW ein Kindheitstraum in erreichbare Nähe. Wrath of the Lich King Classic erscheint noch in im Jahr 2022 – und die Beta dafür ist jetzt gestartet. Hier will Blizzard die „neue, alte“ Erweiterung auf Herz und Nieren prüfen. Das ist auch notwendig, denn es gibt noch zahlreiche kuriose oder gravierende Fehler, die den Spielspaß trüben würden.

Was ist in der Beta bereits verfügbar? In der ersten Woche der Beta von Wrath of the Lich King Classic will Blizzard vor allem das grundlegende Gameplay während der Level-Phase, sowie die Überarbeitung des Gruppen-Finder-Tools testen. Gleichzeitig ist die Benutzung von Interface-Erweiterung (Addons) vollständig unterbunden, sodass alle Spieler erst einmal gezwungen sind, mit dem Standard-Interface zu spielen. Das hilft aber auch dabei, reines Feedback zu bekommen, bei dem womögliche Fehler durch Addons auf jeden Fall ausgeschlossen werden.

Wie kann man mitspielen? Wenn ihr noch eine Chance haben wollt, in die Beta von Wrath of the Lich King Classic zu kommen, dann könnt ihr euch auf der offiziellen WoW-Classic-Seite dafür anmelden.

Endlich wieder gegen den Lichkönig antreten – bald ist es soweit!

Gibt es Einschränkungen? Ja. Vorerst wird in der Beta das Maximal-Level auf 76 beschränkt, danach gibt es eine XP-Sperre. Damit stellt Blizzard sicher, dass vor allem die Inhalte im Bereich der Level-Phase ausgiebig getestet werden, beschränkt auf die ersten Gebiete.

Später wird die Level-Begrenzung aufgehoben, wenn der Fokus auf das Testen der heroischen Dungeons und anderer Endgame-Inhalte verschoben wird.

Zahlreiche Bugs noch in der Beta: Dass Blizzard nicht einfach „das alte WotLK von damals“ wieder 1:1 übernehmen kann, sondern viele Inhalte von Hand neu einstellen muss, zeigt sich auch an der Fülle der Bugs und Fehler, die es in der aktuellen Version noch gibt. Einige der lustigsten – oder auch gravierendsten – Fehler sind:

Die Mana- und Energie-Regeneration mehrerer Klassen funktioniert noch nicht korrekt.

Das Argentumturnier in Eiskrone sieht ziemlich verbuggt aus. Es fehlen viele Objekte und muss eigentlich vollständig entfernt werden (da es zu diesem Zeitpunkt noch nicht existiert).

Tempo-Wertung erhöht nicht das Zauber-Tempo.

Die „Schlacht um Unterstadt“-Questreihe hat noch viele Fehler und kann nicht korrekt abgeschlossen werden.

Todesritter haben viele Fehler: Fehlende Stimm-Effekte, Todes-Runen funktionieren nicht.

Dämonen skalieren falsch mit den Werten des Hexenmeisters und sind viel zu stark.

Das Verlassen eines Fahrzeugs kann zu einem Verbindungsabbruch führen.

Viele NPCs in Orgrimmar spawnen an falscher Stelle und stecken so zur Hälfte oder vollständig im Boden.

Die Händler in Dalaran sind noch fehlerhaft und verkaufen bereits Beute aus späteren Patches.

Wie ihr seht, gibt es noch eine ganze Menge Fehler und Probleme, die Blizzard bereits bekannt sind – zusätzlich zu denen, die Spieler hoffentlich in der Beta noch aufdecken werden.

Seid ihr in der Beta und levelt bereits euren ersten Helden in Nordend?