WoW Classic: Server hält zusammen, um neue Gilde zu vertreiben

In WoW Classic gab es einen kuriosen Vorfall. Ein ganzer Realm hat sich zusammengeschlossen, um eine neue Gilde loszuwerden. Auf dem Realm Kromcrush wurde eine neue Horde-Gilde weggemobbt.

In World of Warcraft Classic haben viele Spieler inzwischen eine enge Verbindung zu ihrem Server und der Struktur gefunden. Auf dem US-PvP-Realm Kromcrush kam es nun zu einem Vorfall, der eine Horde-Gilde in die Knie zwang und dafür sorgte, dass sie sich auflösen musste.

Knapp 400 Spieler der Allianz fokussierten sich auf eine Horden-Gilde, um sie vom Server zu vertreiben.

Was ist vorgefallen? Der Realm Kromcrush hat ein starkes Ungleichgewicht. 38% Allianzler stehen satte 62% Horde-Spieler gegenüber.

Die Gilde „Swamp“ wollte vom Realm Incendius auf Kromcrush wechseln. Da das eine weitere große Horde-Gilde wäre, hätte dies das Ungleichgewicht nur noch verstärkt.

Als die Spieler von Kromcrush anmerkten, dass dies dem Realm nicht helfen würde, antwortete die Gilde, dass ihnen das egal sei. Der Rest der Spieler „muss eben damit umgehen“. Genau das haben die Spieler dann aber auch getan.

Keine Chance – die ganze Gilde wurde attackiert und per Gedankenkontrolle übernommen.

Horde boykottiert Gilde – Allianz greift an

So hat der Realm reagiert: Nachdem die Gilde transferiert hatte, stellte sich sofort eine vereinte Front gegen Swamp. Die anderen Horde-Spieler lehnten es ab, mit den Mitgliedern von Swamp zu kooperieren. Sie verkauften ihnen weder Materialien, noch traten sie ihren Gruppen bei. Doch die Horde war nicht die einzige Fraktion, die sich gegen Swamp stellte.

Auch die Allianz macht Swamp das Leben schwer. Als die Gilde ihren ersten Raidabend im Geschmolzenen Kern verbringen wollte, sammelten sich rund 400 Spieler der Allianz, um die Gilde daran zu hindern. Sie töteten die Spieler von Swamp immer wieder auf ihrem Weg zum Raid-Eingang. Vor allem der Gilden- und Raidleiter wurde immer wieder per Gedankenkontrolle daran gehindert, den Raid überhaupt zu erreichen.

Horde-Spieler von anderen Gilden haben übrigens großzügig weggesehen. Obwohl die Horde den Realm eigentlich dominiert, erhielt Swamp von anderen Hordlern keine Hilfe und sah sich der Übermacht alleine gegenüber.

Auf anderen Realms wurde schonmal ein Tauren für lange Zeit entführt – der hat aber mitgespielt.

Gilde wurde aufgelöst: Das „Finale“ war jedoch erreicht, als Swamp nach vielen Stunden der Verzögerung endlich im Geschmolzenen Kern angekommen war. Der Druck wurde offenbar zu groß und es kam die Einsicht, dass an auf diesem Realm keinen Fuß fassen wird. Nachdem der Raidleiter für Stunden aufgehalten wurde, sagte er, dass man „sich in 3 Monaten wieder sieht“. Er löste die Gilde auf und loggte sich sofort aus dem Spiel aus. Die Szene wurde in einem Stream festgehalten:

Mit den 3 Monaten spielte er auf den Zeitraum an, die Mitglieder von Swamp warten müssen, um erneut transferieren zu können. Das ist nämlich nur alle 3 Monate möglich.

Andere Spieler kommen auf komische Wege zu ihrem Raid – wie etwa der Streamer shroud mit einem Privatjet.

Was haltet ihr von diesem Vorgehen? Ist es cool, dass der Server zusammengehalten hat, um gegen weiteres Ungleichgewicht vorzugehen? Oder hätte man die Gilde Swamp nicht so behandeln dürfen?