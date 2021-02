Activision Blizzard steht vor der BlizzCon 2021. Viel spricht dafür, dass dort neue Mobile-Spiele zu Warcraft gezeigt werden, denn Activision Blizzard hat mehrere Multiplayer-Free2Play-Mobile-Games zu Warcraft in Entwicklung. Mit einem WoW Mobile ist wohl nicht zu rechnen, aber wir schauen auf MeinMMO, wie diese Spiele aussehen könnten.

Warum glaubt man, dass Blizzard Mobile-Spiele zeigen wird? Es gibt eine klare Aussage von Bobby Kotick, dem CEO von Activision Blizzard. In einem Investoren Call vom 4. Februar 2021 sagte Kotick:

Wir haben mehrere Multiplayer Mobile-Free2Play-Spiele für Warcraft gemacht, die sind schon weit in der Entwicklung und basieren auf der geliebten Spielereihe. Sie werden Möglichkeiten bieten, das Warcraft-Universum neu zu erleben, sowohl für die aktuellen Spieler, als auch für neue Fans. Bobby Kotick

Es ist also sehr sicher, dass Mobile-Spiele zu Warcraft kommen werden. Die Frage ist nicht mehr, ob die kommen, sondern nur noch, wann sie kommen werden. Die BlizzCon 2021 ist ein idealer Zeitpunkt.

Es ist keine neue Entwicklung: Wir wissen schon seit mindestens April 2017 aus Stellenausschreibungen, dass Blizzard an Mobile-Spielen arbeitet. Blizzard hat auch schon seit langem betont, wie ernst man die Mobile-Games nimmt.

Wir wollen euch 3 Ideen vorstellen, wie neue Mobile-Games zu Warcraft aussehen könnten. Das sind keine offiziellen Infos, sondern Spekulationen.

Warcraft Heroes – ein Helden-Sammelspiel

Das ist die Idee: Eine Art Action-MMO für Mobile mit RPG-Aspekt. In Warcraft Heroes gibt es viele verschiedene Helden aus der Warcraft-Franchise wie Thrall, Jaina, den jungen Arthas oder Sylvanas. Sie bestreiten Missionen, steigen im Level auf und erhalten Erfahrungspunkte.

Der Spieler steuert immer nur einen Helden aus einem Team von 3 Figuren, kann aber zu den anderen Helden beliebig wechseln.

Der Spieler sammelt im Laufe der Zeit immer mehr Helden und kann sich für jede Mission ein Team zusammenstellen. Jeder Held hat bestimmte Fähigkeiten mit Cooldowns und eine „Ultimate“-Fähigkeit mit grafisch eindrucksvollen Effekten.

Die Missionen sind lineare Side-Scroller: Es kommen immer wieder neue Gegner und es wartet ein Boss, den man aus WoW kennt.

So sah mal ein dreister Klon eines solchen Spiels aus. Der „Orc Warlock“ hat 4 Skills, die sich steigern lassen.

Das ist der Reiz des Spiels: Die Idee ist, den Sammeltrieb des Spielers anzusprechen. Denn der will möglichst alle Helden haben und die optimal ausrüsten. Die Missionen sind dabei so gestaltet, dass man einen möglichst breiten Kader braucht: Denn ein Held wie Baine Bluthuf ist zwar toll, wenn es gegen leicht gerüstete Gegner geht, für die schwer gepanzerten Feinde, braucht man aber eher einen Magier, denn die sind anfällig gegen Feuer.

Die schwersten Herausforderungen im Spiel sind taktisch anspruchsvolle Bosskämpfe, von denen man mehrere in Folge mit einem Team bestreiten muss. Sie fordern dem Spieler hohe Fingerfertigkeit und ein exzellentes Team ab.

In solchen Spielen entstehen häufig Tier-Listen und komplexe Upgrade-Systeme, um die Helden zu optimieren. Diese Games sind so tief, dass selbst Hardcore-Spiele und Theorycraft-Nerd damit glücklich werden kann.

Solche „Free2Play-Multiplayer“-Spiele haben allerdings häufig einen übergriffigen Cash-Shop und ihnen wird vorgeworfen, Pay2Win zu sein.

Einen Vorgeschmack wie genau so ein Spiel aussehen könnte, gab es bereits 2019, da hatte das Mobile-Game „Glorious Saga“ einfach Warcraft dreist kopiert und wurde verklagt.

Was ist die Vorlage? Die Vorlage für so ein „Heldensammel-Spiel“ sind einige der erfolgreichsten Mobile-Games der Welt. Diese Spiele nennt man auch „Gacha“-Games:

In Südkorea macht „Netmarble“ so ein Game mit Marvel-Superhelden als „Marvel Future Fight“

Fate/Grand Order ist in Japan unheimlich erfolgreich mit einem ähnlichen Ansatz

„Genshin Impact“ hat viele Aspekte eines solchen Helden-Sammelspiels übernommen. Das ist auch ein Gacha-Game.

Wie wahrscheinlich ist das? Das ist eine Formel für ein Spiel, die in Asien extrem erfolgreich und erprobt ist. Hier im Westen wären diese Konzepte noch relativ neu. Fortnite hat 2017 sowas ähnliches versucht mit „Fortnite: Rette die Welt“, ist damit aber gescheitert.

Allerdings haben solche Spiele – völlig zurecht – ein Image-Problem. Blizzard müsste mit dem Cash-Shop aufpassen.

Wenn Blizzard so ein Spiel macht und mit eigenen Ideen anreichert, wäre es wohl eine Lizenz zum Geld drucken. Allerdings wäre das eigentliche Spiel-Prinzip mit dem Action-Gameplay nahe an Diablo Immortal dran.

Warcraft Royale – Ein modernes Strategie-Spiel

Das ist die Idee: Bei dem Spiel treten zwei Spieler auf einer festen Karte gegeneinander an: Die Karte besteht aus drei Kampf-Linien, die mit Türmen bestückt sind. Jeder Spieler hat eine Festung, die er beschützen muss. Ist diese Festung eingerissen, verliert der Spieler.

Der Spieler nutzt Karten, um Einheiten oder magische Effekte auf die Map zu bringen: Die Truppen marschieren dann los, um den Gegner zu beharken. Die Karten und Einheiten stellen Spieler in Form von Decks vor einem Match zusammen. Man kann die Karten nur ausspielen, wenn man genügend Ressourcen gesammelt hat. Auf die stärksten Einheiten muss man relativ lange warten, schwache Einheiten kann man schnell raushauen.

Dabei sind die Einheiten und Effekte der Warcraft-Franchise entnommen: Es gibt Axtwerfer, Katapulte, Ogermagier und Greifenreiter.

Das ist der Reiz des Spiels: Das sind taktische, intensive Runden, die nur zwischen 3 und 5 Minuten dauern. Der Schlüssel ist es, sich seine Ressourcen richtig einzuteilen und immer eine Antwort auf die Attacken des Gegners zu haben.

Das Spiel wirkt auf den ersten Blick simpel, ist aber schwierig zu meistern und tief. Es gilt das „Stein, Schere, Papier“-Prinzip und es macht unheimlich viel Spaß zu gewinnen, aber es ist furchtbar zu verlieren.

Das sind die Vorlagen für das Spiel: Das ist „Clash Royale“ und seine Varianten. Clash Royale ist ein extrem erfolgreiches Mobile-Spiel von Supercell. Die gehören auch zu Activision Blizzard, da gäbe es keinen großen Ärger.

Wie wahrscheinlich ist das? Das irgendeine Form von „Mobile Strategiespiel“ zu Warcraft kommen muss, ist eigentlich Pflicht. Denn damit holt man die „alten“ PC-Spieler ab.

Die Frage ist, wie genau so ein Spiel dann aussieht: Eine „Clash Royale“-Variante wäre schon weit weg vom alten Echtzeit-Strategie-Spiel und würde wahrscheinlich einiges an Spott und Memes auf Blizzard ziehen. Das müssten sie schon gut hinbiegen.

Warcraft Go – Schnapp sie dir alle

Das ist die Idee: Es ist ein „Augmented Reality“-Spiel. Die Leute laufen mit ihrem Handy durch die reale Welt und sehen dort Gestalten aus Warcraft. Sie können mit diesen bekannten NPCs dann interagieren und sie davon überzeugen, in ihr Team einzusteigen, entweder per Waffengewalt oder durch Bestechung..

Dabei haben die Figuren einzelne Werte, die durchaus variieren. Der RPG-Aspekt ist stärker ausgeprägt als bei ähnlichen Spielen: Man kann die Figuren auch ausrüsten. Es ist selbstverständlich möglich, die Figuren mit anderen Spielern zu tauschen.

Mit den Figuren kann man Kämpfe durchführen, gegen andere Spieler, aber auch gegen mächtige NPC-Bosse in der Welt. Blizzard nennt sie innovativ „Raid-Bosse“.

Das ist der Reiz des Spiels: Der Reiz ist hier klar der Sammel- und Tausch-Aspekt. Es gibt besonders seltene Helden, die man nur an bestimmten Events findet oder nur in gewissen Regionen.

Zudem kommen regelmäßig neue Helden ins Spiel und Blizzard lässt sich immer wieder neue Features einfallen.

Gibt es Vorbilder? Es dient natürlich Pokémon GO als Vorbild. Eines der erfolgreichsten Spiele der Welt.

Wie wahrscheinlich ist das? Das ist viel wahrscheinlicher, als es auf den ersten Blick wirkt. Seit dem November 2018 wissen wir, dass man bei Blizzard verrückt nach Pokémon GO ist: Die große Orc-Statue im Campus von Blizzard ist etwa eine Arena.

In einem Insider-Bericht hieß es damals, bei Blizzard arbeite man an so einem Spiel und hätte es sogar in einem „spielbaren Zustand“, aber man wollte sich stärker von Pokémon GO abheben und Singleplayer-Aspekte betonen.

Wenn Blizzard eins der Konzepte umsetzt, dann wahrscheinlich so geschickt, dass nicht jeder sofort brüllt „Das ist ja nur eine Kopie!“

Konkurrenz wird Blizzard jedenfalls einige haben:

