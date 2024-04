WoW: In The War Within levelt ihr Charaktere schneller als je zuvor

Insgesamt wird The War Within auch für Solo-Spieler noch zugänglicher. Das hat unser Autor Karsten während seines ersten Einblicks in die Alpha der Erweiterung festgestellt.

Was wird geändert? Mit der Erweiterung „The War Within“ will Blizzard viele Dinge accountweit machen und dafür auch einige Boni verteilen. Für Spielerinnen und Spieler mit vielen Charakteren gibt es künftig eine Erleichterung, um weitere Charaktere zu leveln.

Das Leveln eines Charakters war damals zur Vanilla-Zeit von World of Warcraft noch eine Sache, die sich über Tage, Wochen oder manchmal sogar Monate erstrecken konnte. In der modernen Variante von WoW dient das Leveln vor allem noch dem Zweck, möglichst schnell den nächsten Charakter auf Maximal-Stufe zu leveln, damit er bereit für Endgame-Inhalte ist.

Die Level-Geschwindigkeit in World of Warcraft steigt noch weiter. Je mehr Charaktere auf Max-Level ihr habt, desto schneller geht es.

