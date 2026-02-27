Pokémon GO: Kalos-Tour macht Routen wichtig – So nutzt ihr sie

In Pokémon GO steht die Kalos-Tour auf dem Programm. Ein Feature, das dabei wichtig sein wird, sind die Routen. Ein kurzer Blick auf das Feature.

Was sind Routen? Die Routen in Pokémon GO kamen 2023 ins Spiel und stellen festgelegte Wege von einem PokéStop zu einem anderen dar. Die meisten stammen von Spielern, die diese eingereicht haben.

Sie sind der primäre Weg um an Zygarde-Zellen zu kommen und um Geschenke mit dem NPC Mateo zu tauschen. Diese bringen oft Postkarten von fernen Orten mit und helfen euch so beim Komplettieren eures Vivillon-Dex.

Doch einige Spieler nutzen das Routen-Feature kaum oder möglicherweise gar nicht. Deswegen zeigen wir euch hier nochmal, wie das geht und welche Boni ihr bei der Kalos-Tour erhaltet.

Was bringen Routen bei der Kalos-Tour?

Die Routen bringen während der Kalos-Tour einige Boni mit. Die folgenden solltet ihr auf dem Schirm haben:

Ihr erhaltet Zygarde-Zellen bei bis zu 25 Routen pro Tag. Die sind sonst sehr selten.

Auch Mateo trefft ihr auf bis zu 25 Routen pro Tag.

Ihr findet verstärkt Flabébé auf Routen. Hierzulande sind die Varianten Rotblütler, Weißblütler und Orangeblütler unterwegs.

Ob es noch weitere Boni gibt oder die Routen Teil von Forschungen werden, bleibt abzuwarten.

Wie nutze ich Routen in Pokémon GO?

Routen in der Nähe findet ihr folgendermaßen.

Aktiviert die In-der-Nähe-Ansicht unten rechts im Spielbildschirm

Scrollt nach Rechts zum Route-Reiter

Dort findet ihr die Anzahl der Routen in der Nähe. Klickt sie an, um den Startpunkt angezeigt zu bekommen.

Besucht den Startpunkt und dreht den PokéStop.

Folgt der Route bis zum letzten PokéStop, klickt dort auf Route beenden, sobald das Pop-Up erscheint.

Sammelt auf dem Weg jede Zygarde-Zelle ein. Sie erscheinen in der Regel erst am Ende der Route, aber achtet drauf.

Ansonsten könnt ihr auch die Campfire-App nutzen, um weitere Routen zu finden, sollten keine in der unmittelbaren Nähe sein.

Die Kalos-Tour ist das große Finale der aktuellen Season unter dem Motto Wertvolle Wege. Ein Wochenende lang geht Pokémon GO damit nochmal in die vollen, bevor es die Jahreszeit verabschiedet. Doch eine neue Season steht bereits in den Startlöchern. Sie startet im März. Was euch in der nächsten Season von Pokémon GO erwartet, lest ihr hier.