Ein lang ersehntes Monster ist in Pokémon GO aufgetaucht – Infos deuten auf große Features hin

2 Min. Paul Kutzner
Immer wieder gibt es Leaks mit neuen Informationen zu Pokémon GO. So auch jetzt. Dort sind einige Hinweise auf Neuerungen im Spiel zu finden.

Was sind das für Infos? Die neuen Informationen stammen aus dem Discord der sogenannten PokeMiners. Dabei handelt es sich um eine Gruppe, die nach Veränderungen in den Daten von Pokémon GO schauen, sogenannten Dataminings. Erst vor kurzem fanden sie Informationen zu den Mega-Entwicklungen von Mewtu.

Solche Änderungen in den Dateien sind oft Hinweise auf kommende Neuerungen. Beachtet jedoch, dass es sich hierbei noch nicht um offizielle Informationen handelt. Ob und wann diese Inhalte also ihren Weg ins Spiel finden, ist nicht bekannt.

Monster, Raids und Termine

Was ist das für ein Monster? In dem Leak sind unter anderem Bilder eines der am sehnsüchtigsten erwarteten Monster in Pokémon GO aufgetaucht: Mimigma. Sollte es in absehbarer Zeit seinen Weg ins Spiel finden, dürfte das bei vielen Trainern für Begeisterung sorgen.

Zudem sind neben Mega-Sarzenia, das bereits offiziell angekündigt wurde, auch Bilder zu Gigadynamax-Mauzi und verschieden kostümierten Formen von Pikachu aufgetaucht. Die Pikachu-Formen dürften, ebenso wie Mega-Sarzenia, Teil der GO Tour 2026 im Februar sein.

Wie die Assets der neuen Monster aussehen, seht ihr in diesem Beitrag auf Reddit:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Link zum Reddit Inhalt

Welche Neuerungen für Raids gibt es? Auch für Raids wurden neue Assets in den Daten von Pokémon GO gefunden. Die Dataminer vermuten, dass es sich hierbei um neue Mega-Raid-Eier handelt. Ob diese eine erhöhte Schwierigkeit erhalten werden, bleibt abzuwarten.

Ebenso wurden neue Items entdeckt, die die Namen „Link Charge“ und „Link Charge holder“ besitzen. Auf Reddit vermuten einige Trainer, dass Trainer mithilfe dieser Items an Mega-Fern-Raids teilnehmen können. Ob und in welcher Form dies Einfluss auf die regulären Fern-Raid-Pässe hat, ist nicht bekannt.

Die Bilder zu den neuen Eiern und Items könnt ihr ebenfalls auf Reddit sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Link zum Reddit Inhalt

Was für Termine wurden geleakt? Zudem wurden in den Leaks Informationen zu 2 Terminen gefunden, die im Februar stattfinden sollen.

Dabei handelt es sich um einen Raid-Tag mit der Tiergeistform von Cupidos am 14. Februar 2026 in der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr sowie um einen Dyna-Kampf-Tag am 15. Februar 2026 in der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr, bei dem Gigadynamax-Mauzi sein Debüt feiern soll.

Zumindest würde das Debüt von Gigadynamax-Mauzi recht gut passen, betrachtet man die geleakten Assets des Monsters. Außerdem wurde das Monster bereits offiziell für die aktuelle Season angekündigt, die noch bis zum 3. März 2026 um 10:00 Uhr aktiv ist.

Während die geleakten Termine bisher nicht offiziell bestätigt sind, gibt es einige Termine und Inhalte, die definitiv noch im aktuellen Monat stattfinden. Wenn ihr wissen wollt, welche das sind, dann schaut gerne in unsere Übersicht mit allen Events im Januar 2026 in Pokémon GO.

